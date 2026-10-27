Pilar Paz Pasamar, la última mística y discípula de Juan Ramón Jiménez, en una antología esencial

Un verso de Pilar Paz Pasamar a modo de manifiesto: “¡Cantar, cantar, cantar es lo que importa!”. El de la gaditana (nació en Jerez de la Frontera en 1932) es un canto extendido a lo largo de más de medio siglo, con algunas horas de silencio, un canto agradecido, de singular intensidad, por donde se filtra el misterio de los días, un canto profundo y sensual, como bendecido por una luz recién hallada, con un fulgor de inteligencia en proyección.

'La niña que hablaba con Dios'. FBS La niña que hablaba con Dios. Antología esencial Pilar Paz Pasamar Fundación Banco Santander, 2026. 423 páginas. 19 €

Una voz acumulada de misticismo, indagación verbal, pensamiento y cultura popular. “Una poeta sin márgenes en la generación del 50”, en definición de Manuel Francisco Reina, responsable de la selección e introducción de la antología esencial que la Fundación Banco Santander ha dedicado a la autora en su Colección Obra Fundamental: La niña que hablaba con Dios.

Un volumen que reivindica la calidad y versatilidad literaria de Paz Pasamar, “última discípula en España” de Juan Ramón Jiménez, con el que mantuvo un intercambio epistolar del que se benefició la revista gaditana Platero (1950-1954).

Paz Pasamar irrumpe joven en el paisaje literario, con sorprendente madurez, “aunando dos tradiciones maltratadas en ese momento por la oficialidad: la juanramoniana y la andalusí, que eran anatemas, una por el exilio del maestro onubense, otra por lo sospechoso de infiel de la rica tradición de al-Ándalus”.

En los 50 encadena varios poemarios mientras estudia Filosofía y Letras en Madrid, donde entabló amistad con profesores como Dámaso Alonso o Carlos Bousoño. Décadas después cursará estudios de Teología.

Heterodoxa e inquieta, Paz Pasamar, en palabras de Reina, “reclama para sí el peso de la trascendencia desde su primer poemario hasta el último, retomando el testigo de la tradición mística europea”, con san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús en primer plano. Su canto modula un sugerente enfoque hacia la divinidad encerrada en el ser humano, “con el aliento de Tagore subyaciendo”.

Busca lo infinito a través de la palabra poética. Una poesía “pura, desnuda y luminosa” que se nutre también de la tradición andalusí y la cultura popular del flamenco y la copla. Reina lamenta que “la desafortunada y superficial crítica contemporánea” haya “descuidado el estudio y difusión de una poesía tan poco común, tan vitalmente metafísica, tan inusual” desde los tiempos de los grandes místicos.

La antología incluye poemas desde el precoz Mara (1951) hasta su libro inédito La estación del abanico (2008-2019). Los buenos días (accésit del Adonáis), Ablativo amor, Del abreviado mar, Violencia inmóvil, Philomena, Sophía y Los niños interiores son algunas de sus principales obras.

En todas palpita esa “búsqueda insobornable de lo inefable” que sorprendió a Juan Ramón y que en su última etapa adquiere una radical formulación en términos de “mística de lo vital”, una “teología de lo vivido, de lo sufrido y gozado”, con una “maestría difícil” que hace converger “la ternura y la sabiduría, lo popular y lo culto”.

Pilar Paz en su escritorio, en 1960. Archivo familiar

Su vertiente ensayística está presente con La mujer y la poesía de lo cotidiano (1964), trabajo presentado como conferencia en el Ateneo de Madrid. Hasta muy avanzada su carrera literaria no empezó a publicar sus relatos en libro.

La antología ofrece una selección de narraciones breves, así como de los artículos que por las mismas fechas (primeros años del siglo) publicó en el Diario de Cádiz, que manifiestan la amplitud de sus intereses y su capacidad para establecer conexiones entre la actualidad, lo cotidiano, la memoria biográfica y la referencia cultural.

Escribe sobre educación y emigración, la eutanasia, la paz, los sueños y la lectura, Bécquer, Heráclito, Laín Entralgo, Cernuda, Gloria Fuertes, John Grisham, Georgia O'Keeffe, Medina Azahara, los teléfonos móviles, Harry Potter, la luna llena, el Carnaval o el 23-F. Una escritura y un pensamiento muy personales.

La niña que hablaba con Dios concluye con una selección de cartas, en su mayoría inéditas, que refleja la relación epistolar que Paz Pasamar tuvo con Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Carmen Conde y Fernando Quiñones, entre otros.

La lectura de esta obra (cuya publicación, señala Reina, es “un ejercicio de justicia” por lo que tiene de “restitución de un nombre esencial”) deja claro que la gaditana cultivó todos los géneros “con originalidad y maestría”, pero fue la lírica “la que gobernó su estilo, la que mandó en todos ellos”.

Entre el mar y la ciudad, el amor y la metafísica, el sentimiento y la cultura, la intuición y el conocimiento se despliega “la última gran voz de la poesía mística de nuestra tradición lírica”.