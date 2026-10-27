Ocho libros para introducirse en el peculiar universo de Enrique Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras 2026

Enrique Vila-Matas ha sido distinguido este martes con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2026, galardón concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 50.000 euros.

El jurado ha destacado su "originalidad formal" y su "fidelidad al espíritu metaficcional de Cervantes". En efecto, esas son dos cualidades clave en una escritura marcada por la erudición, la ironía y los juegos metaliterarios.

Eterno candidato al Nobel y con un prestigio indiscutible dentro del mundo literario, Vila-Matas no es un escritor especialmente accesible, pero quien logra conectar con su peculiar universo narrativo se convierte para siempre en su lector fiel.

Estos son algunos de sus libros más importantes y accesibles, excelentes puertas de entrada para sumergirse en su obra:

Bartleby y compañía (2000)

Es una buena manera de entrar en el universo literario de Enrique Vila-Matas, ya que es uno de sus libros más conocidos y accesibles en cuanto a su lectura. Se trata del diario de un hombre que rastrea a escritores que dejaron de escribir o lo hicieron muy poco (lo que el autor llama los "escritores del No").

Con una prosa ingeniosa, culta y llena de humor, que el libro sea accesible no significa que tenga una forma convencional. Tiene forma de diario, pero está construido casi enteramente con notas a pie de página.

El narrador, Marcelo, es un hombre solitario, jorobado y con un empleo gris, que décadas atrás publicó una novela y luego dejó de escribir. Durante un año lleva un diario que consiste en comentar, en notas a pie de página, un texto principal que nunca existe. Esas notas están dedicadas a escritores que renunciaron a escribir, escribieron muy poco o se bloquearon.

El título hace referencia al Bartleby, el personaje de Herman Melville que responde a todo con su célebre "preferiría no hacerlo".

Entre los casos reales y semirreales que contiene el libro, aparecen Rimbaud, que abandonó la poesía a los veinte años; Salinger, el huraño autor de El guardián entre el centeno, o Juan Rulfo, que solo publicó en vida el libro de cuentos El llano en llamas y la novela Pedro Páramo.

El mal de Montano (2002)

Continúa en cierto modo el juego de Bartleby y compañía, ya que trata sobre un crítico literario que sufre la enfermedad de ver todo a través de la literatura.

Es un híbrido de novela, diario y ensayo. La historia personal del narrador (su relación con su hijo, sus viajes, sus obsesiones) se entrelaza con un tejido enorme de referencias, citas y comentarios literarios, algunos reales y otros inventados o deformados. Como en Bartleby, el lector no siempre sabe qué es cierto, y ese juego es parte del método.

París no se acaba nunca (2003)

Una divertida y autoparódica evocación de sus años de juventud en el París de los setenta, tratando de ser escritor.

Mezclando autobiografía, ficción y ensayo, cuenta cómo escribió su primer libro en una buhardilla cuya casera era Marguerite Duras, y cómo intentó copiar al pie de la letra la vida del joven Hemingway que aparece en París era una fiesta. También cuenta su proyecto de escribir una novela sobre asesinas, su falta de dinero, las traducciones y los cafés.

Doctor Pasavento (2005)

Esta vez el autor nos presenta la peripecia de un narrador que quiere dejar de escribir. Decide desaparecer para seguir los pasos de su maestro, el escritor Robert Walser, absolutamente refractario a la pompa literaria. Pero el protagonista, el Doctor Pasavento del título, descubre que nadie pregunta por él, nadie se acuerda de su obra, en su ausencia.

Decide, por tanto, recluirse en el manicomio en el que Walser pasó los últimos años de su vida. Su escritura, como la de su gran referente, se va haciendo cada vez más microscópica. "Lo que yo quiero es seguir existiendo sin ser molestado", dice en un momento. Vila-Matas insiste en fundir realidad y ficción. La vida no es más que una variante de la historia de la literatura.

Dublinesca (2010)

Esta fue la primera novela que Vila-Matas publicó en Seix Barral, después de más de veinticinco años en Anagrama, donde publicó todas las citadas hasta aquí (y otras tantas). Desde entonces, lanza sus novelas en el sello de Planeta. Un editor es la figura central de esta historia. No encuentra motivaciones desde que se retiró, pero un día comprende que su destino pasa por viajar a Dublín el día del Bloomsday para recorrer el itinerario del Ulises de James Joyce.

Samuel Riba, el editor, oculta a los compañeros que lo acompañan dos misterios, que son los que propician la trama dramática. Una narración en la que predomina el humor, a propósito de los peligros a los que nos avocaba la era digital.

Aire de Dylan (2012)

Tal vez el más posmoderno de los escritores españoles utiliza esta novela para satirizar precisamente el posmodernismo. El protagonista es Vilnius, una mezcla del cantautor estadounidense y el poeta Rimbaud. Está buscando a alguien que reconstruya las memorias de su padre, al tiempo que funda la sociedad que da nombre a la novela.

La curiosa relación entre el protagonista y su padre capitaliza el argumento de una novela que constituye, además, un homenaje al mundo del teatro.

Montevideo (2022)

Siempre irónico, el narrador de esta novela, que supone un regreso a la floreciente década de los 2000, está buscando un "nuevo estilo". Encontramos a un Vila-Matas menos críptico y más lúdico. La trama comienza con un joven que quiere abandonar la escritura sin haber escrito nada.

En realidad, y como tantas veces, no es más que un pretexto para jugar con la literatura. Así, encontramos incontables citas y anécdotas de otros autores y, otra vez, la realidad fundiéndose con lo literatura. Además, nos ofrece una divertida tipología de escritores: los que no tienen nada que contar, los que han decidido no contar nada, los que no lo cuentan todo...

Canon de cámara oscura (2025)

Subimos un poco la apuesta con la última novela de Vila-Matas, que según el crítico Santos Sanz Villanueva es un libro "para los muy cafeteros" y para los letraheridos, a quienes "colmará de felicidad".

Argumentalmente, Canon de cámara oscura no dista mucho de la ya mencionada Bartleby y compañía. De hecho, Sanz Villanueva opina que Vila-Matas "siempre escribe el mismo libro sobre idénticas inquietudes literarias, lo que no les resta originalidad". Esa inquietud consiste en elaborar una especie de canon literario alternativo, formado por escritores ajenos a toda convención.

En esta novela, el protagonista tiene como objetivo seleccionar 71 obras de "autores desplazados". A lo largo de la trama, crece la sospecha de que en realidad este narrador se trata de un androide infiltrado entre la gente corriente. A la vez, ocupa un lugar destacado el amor que siente por su hija ausente, casada en el extranjero con una persona insoportable.