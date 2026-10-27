Las librerías serán más protagonistas que nunca en la Feria del Libro de Madrid 2027

Vista del Paseo de Coches de El Retiro durante la celebración de la Feria del Libro. Feria del Libro de Madrid

Las librerías serán el eje temático de la próxima edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará en 2027, coincidiendo con el 50º aniversario de la Asociación de Librerías de Madrid. La dirección aprovecha esta conmemoración para conceder "un protagonismo especial" a estos espacios, según han informado este martes.

"Este enfoque pondrá el acento en la contribución de las librerías a la vida cultural de Madrid como agentes culturales fundamentales; en su papel como espacios de encuentro y motores de promoción de la lectura, así como en su capacidad como puentes para conectar a autores, editores y lectores", reza el comunicado.

Además, este pondera el papel de estos establecimientos en la cadena del libro, que "va mucho más allá de la venta", en tanto que "resulta esencial para fomentar la lectura, descubrir nuevas voces y mantener vivo el tejido cultural de barrios y municipios".

La decisión llega en un momento de importantes desafíos para el sector. "La presión inmobiliaria, el incremento de los costes de funcionamiento y los cambios en los hábitos de consumo plantean dificultades para la continuidad de numerosos establecimientos, especialmente para las librerías independientes", aseguran desde la organización.

La programación de la próxima edición, que será progresivamente desgranada en los próximos meses, permitirá descubrir la diversidad del tejido librero, conocer las historias de sus profesionales y reflexionar sobre los retos y oportunidades que marcarán el futuro de estos espacios culturales. En este sentido, se buscará "acercar al público la riqueza del universo de las librerías, dar visibilidad al conocimiento y criterio de sus profesionales y favorecer nuevas formas de encuentro entre quienes escriben, editan, recomiendan y leen".

Una gran librería abierta a la ciudad

La Feria del Libro de Madrid 2027 aspira, de este modo, a convertirse en una gran librería abierta a la ciudad, esto es, "un espacio que reproduzca y amplifique la experiencia de entrar en una librería".

A esta efeméride se suman también el 50º aniversario de la Asociación de Editores de Madrid y los 60 años de la Feria del Libro de Madrid en El Retiro, escenario de innumerables encuentros entre libreros, autores, editores y lectores, y uno de los espacios culturales más reconocibles de la ciudad. Estos tres aniversarios ofrecen la oportunidad de mirar a la historia del sector, pero también de abordar los desafíos de su presente y las posibilidades de su futuro.