Almodóvar: "Los del cine me miraban como a un intruso, igual que en el pueblo por ser un niño distinto"

Ya sea para un guion o para uno de esos relatos que luego mutan en casi cualquier género, Pedro Almodóvar (Calzada de Calatrava, 1949) escribe para combatir el paso del tiempo. Sabe que es inútil, naturalmente, pero no conoce un método que haga más digerible la aproximación al ocaso. En los últimos tres años ha estrenado dos películas y ha publicado dos libros. El último, que aterriza en las librerías este jueves, es lo que motiva esta conversación. Se trata, nada menos, que de su primera novela, El hombre que solo escribía en los aviones (Reservoir Books).

El aclamado director manchego incursiona en la literatura de largo aliento como lo hizo en el cine: tirando la puerta abajo y con la libertad como bandera. Cosida a su piel, ahora de novelista irreverente, se presenta sin complejos: con la humildad del debutante, pero con ganas de agitar el avispero. No es que nadie esperara un relato convencional, tratándose del director de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, pero sigue sorprendiendo su insobornable vocación heterodoxa.

La historia de Flavio, el protagonista, que se gana la vida como coach de actores al tiempo que descubre su vocación como escritor y director de cine, alberga muchas más historias dentro. Algunas son innegablemente confesionales y otras nacen de su infinita capacidad fabuladora, pero todas bailan en un interesantísimo juego intertextual repleto de elementos imantados al universo almodovariano: las relaciones sentimentales, los sueños, el deseo...

Cubierta de 'El hombre que solo escribía en los aviones'. Reservoir Books

Además, encontramos un persistente diálogo con la creación, a la que se aproxima desde distintos ángulos, y con el lenguaje, que solo brota a diez mil metros de altura. Solo suspendido en el tiempo y el espacio podía escribirse esta novela de altos vuelos. Charlamos sobre ella, pero también sobre su cine, sus primeros pasos, sus miedos... Estamos en su despacho de la productora El Deseo y, aunque el bullicio más allá de la sala acristalada naturaliza la escena, parece que alguien está a punto de decir "acción".

Pregunta. Más que el desafío de demostrar que está a la altura como novelista, lo que se percibe es su profunda admiración hacia los autores que le han conformado como lector y como creador.

Respuesta. Sí, absolutamente. Eso lo compartimos el protagonista y yo. Sería una desgracia terrorífica si de pronto me dijeran que se termina la lectura o que no puedo leer, no sé cómo la afrontaría. Para mí la lectura comenzó desde bastante pequeño, hacia los 13 o 14 años. No se trata solo del placer de la lectura o de matar el tiempo, sino que hay toda una enseñanza a través de los libros. Por ejemplo, de la historia me entero mucho mejor en una novela que leyendo un libro de historia.

P. Siempre ha dicho que la realidad necesita ser rellenada con ficción.

R. Sí. Además, esa es la naturaleza misma de la escritura. Y si puedes vivir de ese modo, mucho mejor. Yo aprendí viendo a mi madre cómo se inventaba historias cuando leía las cartas a las vecinas. Pero es verdad que cuando empiezas a escribir, por mucho que sea autoficción, todo se convierte en ficción desde el momento en que detallas la mesa donde se sienta el personaje o la ropa que lleva puesta, porque te apoyas en lo que conoces.

Pedro Almodóvar, en su despacho de la productora El Deseo. Cristina Villarino

P. "Una mala novela", el último relato del libro El último sueño, ha resultado ser el prolegómeno de El hombre que solo escribía en los aviones.

R. Exacto.

P. ¿Y diría que la idea de reescribir una obra ya existente, que se la tomó prestada a Vila-Matas en su novela Mac y su contratiempo, es el detonante de esta novela?

R. Realmente, empecé pensando en una pequeña anécdota que me habían contado. No daba ni para diez páginas, pero hizo explotar algo dentro de mí, como si hubieran quitado un tapón a una tinaja y de pronto empezara a fluir toda la narración. Al protagonista le di un montón de capacidades y vocaciones para presentar a alguien que había transitado por muchas profesiones sin haber brillado en ninguna. Cuando establecí cómo era el personaje, aparecieron inmediatamente las otras facetas de la novela.

»Al principio no pensaba en el fan fiction, eso de escribir sobre algo que ya está escrito porque pero no aceptas que termine ahí, pero resulta que el personaje idolatra la literatura y a los novelistas, así que sueña con escribir algo en algún momento. Lo enternecedor del personaje es que va a intentar escribirlo sin sentirse capacitado para hacerlo. Esa modestia del personaje es muy importante para la obra.

P. En la última entrevista con El Cultural decía estar encantado con la novela que estaba escribiendo. Ahora que llega a las librerías, ¿le ha asaltado el síndrome del novelista inseguro?

R. Yo siempre me he sentido un poco impostor en casi todas las cosas que he hecho, porque no fui a una academia a estudiar cine ni a escribir. Pero esa sensación no me ha paralizado: he hecho cine –y empecé, naturalmente, sin saber por dónde poner la cámara—, he pintado al óleo, he cantado y he escrito. Antes de escribir la novela me sentía más impostor que ahora; tenerla escrita me da la seguridad de haber hecho una obra que no está mal.

»Al editarla y releer los textos, me han gustado más de lo que creía. O sea, estoy muy contento con este trabajo. Ahora bien, ¿esto me convierte en novelista? Creo que no. Si me preguntan si me siento más director de cine que escritor, pues sí. Yo empecé a escribir muy pronto, a los 13 o 14 años, pero al venir a Madrid a los 17 o 18, me compré una cámara de Super-8 y sentí que contaba mejor las historias en imágenes que con palabras. He tenido que esperar a tener más de 70 años para escribir una novela, pero soy muy vocacional: supongo que intentaré escribir otra, no sé qué me saldrá.

P. Echando la vista atrás a su trayectoria, resulta paradójico que aluda a cierta inseguridad.

R. Por supuesto que tengo dudas. Siempre, en la escritura, en el rodaje y a veces en el montaje. Pero forman parte del trabajo. Cuando surge un problema en un rodaje, no quiero saber de quién es la culpa, sino solucionarlo de inmediato. En fin, cuando hablo de la sensación de ser un impostor, es verdad que la tenía más al principio… Yo no puse 'director de cine' como profesión en mi pasaporte hasta mi séptima película, Mujeres al borde de un ataque de nervios. En las anteriores ponía 'auxiliar administrativo' [por su trabajo entonces en Telefónica] porque me parecía demasiado decir que era director.

P. Y ahora, ¿cómo se lleva con su obra?

R. Veo pocas veces mis películas. Casi siempre por obligación, porque, por ejemplo, tengo que presentar alguna retrospectiva. Pero ayer mismo, haciendo zapping, apareció Los abrazos rotos. No tenía buen recuerdo de ella y pensé cambiar de canal, pero me quedé viéndola. Precisamente eran las escenas que menos me convencían y, de algún modo, me reconcilié con la película.

P. Qué bueno…

R. Pues sí. Lo que pasa es que soy muy obsesivo rodando y en esa película sufrí mucho.

Pedro Almodóvar en su despacho de la productora El Deseo. Cristina Villarino

P. ¿Por la dirección de los actores, por circunstancias del rodaje…?

R. Porque las cosas nunca salen exactamente como las soñaste. Pero eso tienes que asumirlo desde el principio, la perfección no existe… Sin embargo, resulta que necesitas buscarla para alcanzar al menos el 60% de lo que pretendías. De todos modos, después de La piel que habito decidí que no podía seguir así porque me creaba mucha ansiedad, así que aprendí a estar más sereno en los rodajes y en procesos como la composición de la música, por ejemplo.

»A Alberto Iglesias lo acompaño cada día y cuando descarto una nota, me entiende a la perfección. Entonces me llevo bien con mis películas porque me pertenecen; nunca he hecho una de encargo ni he tenido a nadie, ni a un productor ni a una plataforma, dándome órdenes. Eso te da mucha serenidad a la hora de revisar tu obra.

P. Mencionaba a Alberto Iglesias y esas relaciones de equipo en el cine. En la literatura uno está desamparado.

R. Exactamente, estás totalmente solo. Yo incluyo a Colm Tóibín como personaje que asesora al protagonista, pero aquello no ocurrió. De hecho, le pedí permiso para el personaje después de escribir la novela. Le conozco y sabía de su adaptación de Los papeles de Aspern [título que propicia una de las historias contenidas en la novela] y de su maestría sobre Henry James y Thomas Mann en libros como The Master y El mago. Y, nada, estuvo encantado de aparecer.

“Temo el momento en que me falte algo sobre lo que escribir y trato de prepararme psicológicamente”

P. ¿Qué es más sencillo, dirigir a los actores en una película o monitorizar a los personajes en una novela? Creo que no siempre manda en ellos, que a veces se imponen.

R. Pero eso pasa en una novela y también en un guion. En cualquier disciplina de creación literaria los personajes o la propia historia te piden ciertas reacciones. Lo recuerdo en películas mías donde hay un director. En Dolor y gloria, por ejemplo, el personaje de Antonio Banderas me pedía que sacara de dentro cosas que me costaba plasmar… pues por pudor. Ya nos exponemos bastante cuando hacemos entrevistas, ¿no?

»El caso es que, a mitad del proceso, tuve que decidir si estaba dispuesto a exponer todo aquello tan personal que me dolía. Y además pensaba en que tendría que hablar de ello con la prensa… Pero me gustaba lo que escribía y decidí tirar hacia adelante.

P. Bueno, en su obra reciente se expone usted mucho más que en las entrevistas…

R. [Piensa durante unos segundos…] Pues sí, es verdad.

P. De hecho, si Dolor y gloria y Amarga Navidad componían un díptico en el que exorcizaba sus demonios, ¿podríamos decir que esta novela completa lo que sería un tríptico?

R. Totalmente. En Dolor y gloria hablo del dolor físico de un director que teme no volver a dirigir, y en Amarga Navidad hablo del dolor moral y espiritual de un director que, después de cinco años de sequía, cree que no volverá a encontrar una idea que le arrebate. Son dos tipos de dolores complementarios y en ambos hay mucho de mí mismo.

P. Y en esta novela está reflejada esa inseguridad y el síndrome del impostor en el protagonista

R. Exacto.

"El escritor es un ser egoísta. No piensa en absoluto en cómo lo recibirá la persona sobre la que escribe”.

P. Por otro lado, sus tres últimas obras –el libro de relatos, la película y la novela– son lo más metaficcional (y seguramente biográfico) de su carrera, junto con Dolor y gloria. ¿La autoficción y la metaliteratura son atajos porque la capacidad de fabulación se resiente o precisamente es la edad, la memoria y la experiencia lo que pone en marcha estos recursos?

R. Buena pregunta esa… [risas]. La verdad es que, más que a la página en blanco, yo temo el momento en que me falte algo sobre lo que escribir y trato de prepararme psicológicamente. En mi caso, la autoficción y la literatura no son atajos. De hecho, la película Amarga navidad iba a terminar de otro modo, pero de pronto me vino a la cabeza un hecho real muy doloroso y muy cercano.

P. La discusión con la secretaria, interpretada por Aitana Sánchez-Gijón.

R. Sí. Esto tiene mucho que ver con la naturaleza de la creación. Me parecía una gran idea que la propia película se cuestionara a sí misma a través de un personaje. El escritor es un ser egoísta. Una vez que tienes una idea, la desarrollas venga de donde venga. No piensas en absoluto en cómo lo recibirá la persona sobre la que escribes.

»Me atraía mucho la escena del ajuste de cuentas que le hace la secretaria al director en el parque, porque era una autocrítica que yo me hacía a mí mismo. Y lejos de sentir que me estaba exponiendo, me divertía. Quería mostrar al director como un diosecillo que controla las vidas de quienes le rodean y luego las ficciona. Además, hacer dialogar a los personajes con el autor fue un experimento muy excitante que en cine no había visto nunca. Por cierto, los actores están estupendos, pero hicieron falta dos meses de ensayo para llegar ahí.

P. En ese sentido, hay otra conexión entre Amarga Navidad y la novela a través de la historia distópica que resulta de la reescritura de Blade Runner, porque el autor, Flavio, tampoco está convencido de su valor.

R. ¿Sabes que yo tampoco estaba muy seguro de ese relato? Al hacer el audiolibro de la novela, yo podía no haber estado presente, pero, claro, la voz es tan importante… Vamos, que dirigí la interpretación como si fuera una película [risas]. El caso es que al llegar a esta historia distópica, descubrí por la grabación lo divertida que era. De hecho, he pensado que podría adaptarlo; no al cine, por su elevado coste, pero sí a una obra de teatro con decorados filmados, que es más accesible. Por cierto, habrás visto que en la historia, ambientada en 2099, me di el gusto de hacer desaparecer a Estados Unidos. Fue como una venganza [risas].

P. A propósito, los robots son mejores que los seres humanos en esa historia. Es una visión muy pesimista sobre el futuro de la humanidad.

R. Es que hay razones para el pesimismo, especialmente con la inteligencia artificial. La última parte de esta historia la escribí hacia el año 2000, cuando mi hermano me descubrió la transgénesis durante la escritura de La piel que habito. Eso de que la ciencia pudiera crear un nuevo ser humano me dio un vuelco a la cabeza. Ahora, la inteligencia artificial puede hacer cosas muy avanzadas, pero siempre parte de algo preexistente. Y, por supuesto, no tiene alma.

“La inteligencia artificial no puede hacer ‘Hable con ella’ porque no tiene alma”

»Ayer mismo leí que el Premio Nobel de Física de este año advertía de que había un 1% de probabilidades de que la IA nos destruya. Es aterrador. Sobre todo cuando piensas que estamos a tiempo de cambiar de rumbo, pero, claro, están las grandes empresas tecnológicas forradas de millones apoyando este asunto. Estamos en una especie de preapocalipsis. Sin embargo, yo pienso que ninguna inteligencia artificial puede hacer Hable con ella. Estuve quince años hasta que todo encajó. La IA no tiene todo ese tiempo.

P. Por cierto, estaba trabajando en una comedia, ¿verdad?

R. Tengo un guion terminado, pero no acaba de convencerme. Y es una putada, porque me gusta mucho como el 90%, pero hay pequeños detalles de personajes secundarios que no me encajan, así que prefiero guardarlo en un cajón y no rodar todavía. Mientras tanto, estoy escribiendo otro guion que veo más claro y que también contiene bastante comedia.

“¿Las plataformas? Yo no soportaría que me estuvieran dando apuntes sobre el camino que debe llevar una trama”

P. Suponemos que buena parte de ella se ha escrito a diez mil metros de altura.

R. Sí, escribo continuamente en los aviones. Las primeras tres horas de vuelo me proporcionan una concentración que no consigo en ningún otro sitio porque no estás ni en un espacio ni en un tiempo determinados. Muchas de mis películas se han desarrollado en vuelos y mis libros están llenos de anotaciones en los márgenes.

P. Qué distinto es el momento primigenio de la creación, tan puro, a todo lo que gira en torno a la industria del cine.

R. Bueno, y es que hoy lo que caracteriza al mundo del cine es la irrupción de las plataformas. Por un lado, han creado una sólida infraestructura audiovisual en España que no existía antes, pero también influyen en la forma de rodar. Simplemente el hecho de que te exijan trocear una obra para presentar, por ejemplo, una serie cambia el tipo de narración. Creo que no afecta positivamente. Yo no soportaría que me estuvieran dando apuntes sobre el camino que debe llevar una trama, por ejemplo.

»Pero hay una cosa más terrorífica: la 'segunda pantalla'. Consiste en repetir varias veces algo importante de la serie o la película porque la plataforma cuenta con que el espectador está mirando el móvil.

“En el cine somos lobos esteparios, cada director va a lo suyo”

P. Eso sí que suena distópico.

R. Pues es real. No puedo decir nombres, pero se lo oí a un director, he visto la película y sé a lo que se refería. Además, se nota tanto…

P. Santiago Lorenzo me contó hace poco que abandonó el cine porque le resultaba insoportable todo lo que rodeaba a la industria. Y que en la literatura encontró gente mejor. ¿Usted se ve dentro del mundillo literario?

R. Hombre, es que tengo amigos escritores de toda la vida, como Alana S. Portero, y mantenemos una relación estupenda porque hasta ahora no competía con ellos. Veremos a ver ahora, que sí competimos [risas]. No, es que ¿sabes qué pasa? En el cine somos lobos esteparios, cada director va a lo suyo y tenemos pocas relaciones generacionales. En los 80 yo conocía a Trueba, a Méndez Leite, e incluso a Gonzalo Suárez, que era mi amigo a pesar de la diferencia de edad. Pero al que yo iba a ver siempre era a Iván Zulueta, era mi amigo porque éramos dos raros.

“Si las derechas llegan al poder, habrá censura. Y nosotros tendremos que saltárnosla”

»Es que en los inicios de mi carrera se me miraba como a un intruso, como te miran en el pueblo por ser un niño distinto. Era la misma mirada. Y eso que yo dedicaba mi vida al cine las 24 horas. Hasta el éxito de Mujeres al borde de un ataque de nervios, no fui uno más para ellos. En fin, aunque tengo amigos directores, como Álex de la Iglesia, conservo más amistades dentro del mundo de los actores. Una vez casi todos los directores nos reunimos para tratar de crear una asociación y no llegamos a ningún acuerdo. Hay en el español una incapacidad para agruparse que es única. Fíjate la lección que nos acaban de dar las izquierdas.

P. Bueno, pero tras el anuncio de las nuevas elecciones parece que la izquierda ha recobrado la esperanza. ¿Realmente cree que hay partido?

R. Procuro levantarme optimista cada mañana y animar a que la gente vote, pero creo que las derechas están muy fuertes. Y la idea me aterra absolutamente. Ayer en Castilla y León, que ya existe como coalición PP-Vox, se sacan de la manga algo a lo que solo podemos llamar censura, aunque ellos lo llamen de otra forma. Ahora dicen que no ayudarán a las películas que adoctrinen. ¿Y a cuáles se refieren? Que tengan una ideología, claro… En fin, si llegan estos habrá censura. Otra cosa es que los demás nos la saltemos. Que es lo que hay que hacer, claro.