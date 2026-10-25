"Sopla un poco de viento en el desastre": 'La piedad', una 'distopía' de Sergio Navarro

El joven poeta y profesor universitario Sergio Navarro (Marbella, 1992) –ganador del premio Adonáis en 2017 por La lucha por el vuelo– parece topografiar en este su cuarto libro de poemas un territorio precario, de postrimerías, en el que "sopla un poco de viento en el desastre" y se escuchan "los zumbidos de las distopías".

Cubierta de 'La piedad'. Sergio Navarro La piedad Sergio Navarro RIL Editores, 2026

66 páginas. 14 €

El libro se abre con la imagen de un sol que "seca el país" y "pudre los futuros", y a lo largo de sus tres secciones, el mundo que aquí comparece cobra un aire fantasmal, de cosa levísima que podría esfumarse en cualquier momento.

La escritura de Navarro en estas páginas es esencial, minimalista –se trata casi siempre de poemas breves–, pero con un gusto por la pincelada impresionista que le quita rigidez mineral. La elipsis crea yuxtaposiciones rápidas, abriendo hueco para la imagen sorprendente: "Los cristales / traducen el planeta / a un interior apacible".

En la primera parte, "Las semillas del espacio", se dialoga con un tú que está en el secreto, que forma parte de la experiencia y fantasea, como el autor, con su posible final. Surge así la piedad, "como lluvia / que hace una sola / las direcciones de las cosas". Pero la sensación de impotencia y de culpa no remite: "Ni siquiera desnudos / somos inocentes".

La segunda parte, de título eliotiano ("Los bailarines bajo la colina"), brota de unos versos de la primera ("sensaciones de muertos recorren / las profundidades de la hierba") para proponer una serie de epitafios en primera persona, brevísimos monólogos –a veces de una línea– en los que oímos advertencias y arrepentimientos, pero también las imágenes obsesivas de un futuro cancelado.

Así hasta llegar hasta "Todas las almas", la breve sección final, donde se bosqueja un mundo de "amonites y trilobites" que no llegaremos a conocer. La "muerte por agua" que el poeta imagina no es la de Eliot, pero comparte su pesimismo.