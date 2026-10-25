'Cuando oscurece', de Peter Stamm: cuentos sobre las pequeñas angustias del hombre moderno

Un conjunto de vidas corrientes, historias de personas cuya identidad se reduce a menudo a lo que hacen en el ámbito laboral, que un día viven un sobresalto más o menos grave: tal podría ser el resumen de Cuando oscurece, el decimotercer libro, este de relatos, que Peter Stamm (Scherzingen, 1963) publica en nuestro país.

Portada de 'Cuando oscurece'. Acantilado Cuando oscurece Peter Stamm Traducción de José Aníbal Campos

Acantilado, 2026

160 páginas. 18 €

Stamm es tal vez el escritor más importante de la literatura contemporánea suiza. Sensible retratista de personajes –cuya humanidad suele mostrar por la vía de sus flaquezas–, ha escrito novelas, cuentos y teatro, siempre con un estilo en el que prima la claridad y la concisión. Ahora propone, una vez más, once historias de encantadora sencillez, en las que lo insólito, o directamente lo fantástico, irrumpe para iluminar la realidad.

En “La primera nevada”, un hombre se extravía de su familia y, tras ponerse a tirar bolas de nieve contra las ventanas de un colegio, termina de vuelta en su infancia, sentado frente a un pupitre. En el texto que la maestra le obliga a redactar, además de pedir perdón por su acto de vandalismo, explicará ese mecanismo recurrente en los cuentos de Stamm: “Escribí que toda mi vida había seguido las normas, que siempre había hecho lo que se esperaba de mí: estudiar, casarme, fundar una empresa, construir una casa, tener hijos. Y que hoy, un acontecimiento insignificante me había sacado de la rutina”.

Ese acontecimiento puede ser una aparición inesperada. O una desaparición narrada en primera persona, como ocurre en “La superluna”. Al igual que Wakefield, el personaje de Hawthorne, el de este relato asiste a su propia desaparición y observa, con curiosidad, cómo su mujer sigue su vida sin él.

Los personajes, inmersos en una tristeza gris, son testigos pasivos de su propia vida. Un día, sin embargo, uno decide atracar un banco con una máscara de ardilla. Otro, en bancarrota y en la habitación de un hotel, abre Robinson Crusoe y comprende que, como escribió Defoe, por muy miserable que sea la situación de uno, “siempre habrá en ella algo digno de ser agradecido”.

Son once historias de encantadora sencillez en las que lo insólito, o directamente lo fantástico, irrumpe para iluminar la realidad

Un famoso escultor contrata como modelo a la protagonista de “Sabrina, 2019”, pero tal vez termine por crear un doble perfecto de ella, o a ella misma. Lo insólito puede ser la visita a un vidente, el viaje en autobús con un anodino compañero de trabajo con el que vas a donar sangre.

A veces se introduce por medio de las palabras: no por lo que ocurre, sino por lo que alguien dice que ocurrió. Stamm cuida las tramas, que avanzan con elegancia hacia finales sorprendentes, aunque también hay piezas valiosas por su desarrollo en sí, por la precisión de sus observaciones, por la sabiduría con que el escritor, por ejemplo, interpreta la importancia del deseo en la relación entre hombres y mujeres.

Esa tensión se aborda en varias piezas. El deseo, sentido o provocado, puede ser el disparador de una situación incómoda. La obligación de resultar atractivas es una losa que ellas arrastran (“En una ocasión, siendo una niña le preguntó a su madre si la encontraba bonita. La propia pregunta fue una especie de humillación”), pero también una oportunidad, si saben aprovecharla.

Como Chéjov, a quien ha reivindicado muchas veces, Stamm utiliza las descripciones como contrapunto irónico de los desvelos de sus personajes, a menudo de lo más prosaicos: un hombre observa ensimismado cómo dos ardillas se persiguen por una rama, aunque en realidad tiene hambre. Hay uniformidad en las voces y en el engranaje de los relatos, pero es algo que contribuye a la unidad del libro y, en general, a la de la notable obra de Peter Stamm.