'El amor inventado', Premio Lumen 2026: Paula Klein disecciona los enredos y mentiras del matrimonio

El amor inventado, la novela que ha obtenido el Premio Lumen 2026, es un texto que se lee con interés. Su autora, Paula Klein (Buenos Aires, 1986), está vinculada con la academia, concretamente con el área de la Literatura Comparada, en la que ha alcanzado el título de doctora.

Portada 'El amor inventado (Premio Lumen 2026)'. Lumen El amor inventado Paula Klein Premio Lumen. Lumen, 2026. 314 páginas. 20,90 €

Klein, además, es profesora en la Universidad de Clermont Auvergne y centra su investigación en la literatura documental y en los nexos entre la realidad y la ficción, ámbitos que ha aprovechado para componer la obra que nos ocupa.

La historia de El amor inventado comienza con la desaparición de Charles Mornay, un reconocido reportero del diario francés Le Journal du soir, ganador de prestigiosos galardones de periodismo y con una vida personal envidiable: desde hace más de una década, está felizmente casado con la directora de documentales Miranda K. y es padre de una niña de seis años que lo adora. Charles huye después de ser acusado de fraude, cuando se demuestra que el noventa y nueve por ciento de sus reportajes contenía fragmentos falseados.

A partir de ahí, su esposa, que es la narradora testigo, trata de explicarse no solo la volatilización de su marido y su repercusión en la esfera social. Lo que más le interesa es indagar en el contexto privado para elucidar qué fue lo que sucedió y con qué tipo de persona compartía su vida. No comprende que, sin explicación, Charles las haya abandonado a ella y a su hija dejándolas desprotegidas.

Con el paso de los meses, Miranda K. se hace preguntas para las que no siempre encuentra respuesta: ¿hasta qué punto conocemos a las personas con las que convivimos y a las que amamos? ¿Qué clase de mujer es la que comparte más de diez años de su vida con un mentiroso sin saberlo? ¿Dónde estuvo el engaño? ¿En qué momento decidió que no quería ver la realidad?

El libro es un análisis del idilio amoroso y de las mentiras que asume una pareja para mantenerse unida

Mientras trata de averiguar qué ocurrió y dónde puede estar Charles, Miranda dirige un reportaje sobre una pareja de octogenarios (su título final, suficientemente elocuente, es Crónica de un matrimonio) y, al mismo tiempo, inicia una aventura con su director de fotografía.

La observación de la relación entre Hélène y André, la indagación en su vida en común y la descripción del affaire con Pierre sirven de contrapunto a la trama principal e iluminan otras formas de entender el vínculo sentimental.

La historia, que avanza con determinación hacia la explicación de las razones de la deserción de Charles, adopta el esquema platónico del diálogo porque, en su deseo de saber, Miranda K. se entrevista con diferentes personas que se vinculan con el pasado y el presente de su marido.

El libro es, en esencia, un análisis del idilio amoroso, de sus enigmas y enredos y de las mentiras que asume una pareja para mantenerse unida hasta que algo explota y la situación salta por los aires.

Pero, además, El amor inventado rastrea en los lazos entre la realidad y la ficción, al tiempo que examina las conexiones entre el periodismo y la literatura. De ahí las menciones a ciertos autores, entre ellos Truman Capote –que ha pasado a la Historia como creador de la non fiction novel– o a Janet Cooke, que ganó el Premio Pulitzer con un reportaje que publicó en su primera página The Washington Post.



“Jimmy’s World” recogía la historia de un niño heroinómano al que el compañero de su madre le inyectaba la droga. Tras algunas investigaciones policiales para tratar de salvar a Jimmy, Cooke reconoció que se había inventado la historia y tuvo que devolver el galardón. De ahí el enlace con la intriga de Mornay.