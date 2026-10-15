Olivia de Miguel y Pablo Martín Sánchez, Premios Nacionales de Traducción 2026

La traductora y profesora Olivia de Miguel Crespo ha sido galardonada con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor 2026, a propuesta del jurado reunido este jueves. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado de Olivia de Miguel "la fidelidad estética y la sensibilidad idiomática con la que captura el ritmo y los matices tonales del original". En particular, ha subrayado el rigor y la meticulosidad con los que aborda obras complejas de autoras como Virginia Woolf y Marianne Moore, "cuyas voces fragmentarias, innovadoras y a menudo herméticas plantean desafíos singulares para la traducción"

Asimismo, ha valorado su versatilidad para trasladar al castellano las ideas políticas y filosóficas de escritores como G.K. Chesterton y George Orwell, así como una trayectoria marcada por "la reflexión rigurosa, el dominio de los recursos expresivos y una pasión inquebrantable por un oficio" que entiende como una vía de búsqueda, curiosidad, descubrimiento y acceso al conocimiento. De Miguel ya recibió un Premio Nacional en 2011 por la traducción de la obra 'Poesía completa', de Marianne Moore.

Nacida en Logroño en 1948, De Miguel es doctora en Teoría de la Traducción por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha desarrollado también una extensa labor docente en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Pompeu Fabra. En 2001 puso en marcha el Máster de Traducción Literaria y Audiovisual y el Posgrado en línea en Traducción Literaria de la institución, que dirigió hasta 2022.

Entre sus reconocimientos anteriores figuran el Premio Ángel Crespo de Traducción de 2005 por 'Autobiografía', de G.K. Chesterton, y el Premio Nacional a la Mejor Traducción de 2011 por Poesía completa, de Marianne Moore.

Mientras, Pablo Martín Sánchez ha recibido el Premio Nacional a la Mejor Traducción por Lugares, del francés Georges Perec, publicada por Anagrama, debido a "la calidad, creatividad e ingenio" con los que ha superado las dificultades de una obra de enorme complejidad.

El jurado ha resaltado el trabajo necesario para abordar una obra inacabada y respetar sus incoherencias, así como el cotejo de fragmentos dispersos a lo largo de ochocientas páginas y la conservación del aparato crítico de la edición original. También ha destacado su capacidad para recrear los juegos de palabras del original, propio de la literatura oulipiana, mediante la creación de neologismos y la exploración de los límites del idioma.

Nacido en Reus en 1977, Martín Sánchez es doctor en Lengua y Literatura Francesas por la Universidad de Lille y en Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada por la Universidad de Granada. Miembro del grupo literario Oulipo, trabaja como traductor y profesor de escritura. En 2022 obtuvo el Premio Ángel Crespo por su traducción de La anomalía, de Hervé Le Tellier.