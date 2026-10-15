Felipe VI: "El Premio Planeta ha acompañado la evolución de nuestras letras y la transformación del país"

Como recordarán, no suelo tomar la palabra en esta entrega de premios, pero como hace dos años hay otro importante aniversario que lo motiva. Hoy celebramos las 75 ediciones del Premio Planeta de Novela, que dan cuenta de la solidez de este proyecto y de su arraigo entre escritores y lectores, como confirma el récord de participación de esta edición.

Cuando José Manuel Lara creó el premio, en 1952, se propuso fomentar la lectura en una España en la que aún era necesario ampliar el acceso a los libros y ofrecer a los escritores mejores condiciones para desarrollar su vocación. Desde entonces, el Premio ha acompañado la evolución de nuestras letras y, a través de ellas, la transformación de nuestro país. Y eso lo ilustran las novelas que han merecido esta distinción; quisiera traer aquí el recuerdo de algunas de ellas.

Hemos sido testigos de cómo, en la España de la posguerra que retrató Mercedes Salisachs, abrirse camino podía poner a prueba los principios personales; de cómo, en los años de la Transición, Juan Marsé exploró la distancia entre lo vivido y la imagen que construimos de nuestro pasado; y de cómo, en la Barcelona de finales de los setenta, Manuel Vázquez Montalbán supo captar las desigualdades que persistían bajo las promesas de prosperidad.

Estas novelas –parte de un legado que abarca todas las obras distinguidas con el Premio a lo largo de su historia– son miradas distintas que, reunidas, componen una imagen de nuestro país: un espejo en el que reconocemos el camino recorrido y los cambios que nos han transformado. En ellas descubrimos cómo vivieron otras generaciones, qué esperaban de su tiempo y qué les preocupaba; y encontramos, en sus experiencias, algo de nosotros mismos.

Cada 15 de octubre –una fecha que evoca a Teresa, esposa de José Manuel Lara– el Premio Planeta ha dado cabida a una pluralidad de voces y perspectivas, ha reconocido trayectorias literarias consolidadas y ha contribuido a descubrir a nuevos autores. Sus obras han acercado a los lectores historias muy distintas, capaces de despertar emociones, suscitar preguntas y ampliar nuestra mirada.

Esa capacidad de la literatura para llevarnos más allá de nuestra propia experiencia encuentra una expresión certera en Ana María Matute, ganadora del Premio en 1954: "El que no inventa, no vive".

La libertad de imaginar otras vidas nos permite reconocernos en las experiencias ajenas, acercarnos a realidades distintas de la nuestra y descubrir, en esa diversidad, tanto lo que nos une como lo que nos hace diferentes. En esa posibilidad de conocernos mejor, de comprender a los demás y reconocer la pluralidad humana, reside una de las grandes aportaciones de la literatura a nuestra convivencia democrática.

Por todo ello, la Reina y yo queremos felicitar a Grupo Planeta por estos 75 años de compromiso con los escritores y los lectores, y a todas las personas que, con su trabajo y dedicación, hacen posible este Premio. Esperamos con curiosidad e ilusión conocer al ganador o ganadora y al finalista de esta noche.

Felicidades y muchas gracias.