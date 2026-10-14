El Premio Planeta presenta nueve finalistas en lugar de los diez habituales: domina la novela histórica

El presidente del grupo Planeta, José Creuheras, y la presidenta del jurado del Premio Planeta, Carmen Posadas, durante la rueda de prensa de presentación de la 75 edición del Premio Planeta, que se entregará mañana en Barcelona. EFE/Alejandro García

"El premio nació con una doble vocación: por un lado la máxima difusión del libro en un tiempo en el que en España se leía poco. Y, luego, ayudar a que el escritor viviera de la escritura. Vistas las cifras, lo hemos conseguido", explica José Creuheras, Presidente del Grupo Planeta, a modo de presentación.

Como es tradición, el jueves 15 de octubre se celebrará en Barcelona la gala en la que se anunciarán el ganador y el finalista del Premio Planeta. Este martes día 14 ha tenido lugar en el Palau de la Música de Catalunya la rueda de prensa que sirve como antesala del galardón.

Para esta señalada 75 edición, según ha anunciado Creuheras, se ha presentado una "cifra récord" de 1.424 obras originales.

El galardón viene acompañado, como ya ha sucedido los años anteriores, de un premio en metálico de un millón de euros para el ganador y 200.000 para el autor de la novela finalista.

El jurado del premio lo integran este año Pere Gimferrer, Juan Eslava Galán, Luz Gabás, Eva Giner, Carmen Posadas, Belén López (directora de la Editorial Planeta y secretaria con voto del jurado), Javier Sierra y Paloma Sánchez-Garnica. Estos dos últimos, ambos ganadores del Premio Planeta en 2017 y 2024 respectivamente, toman el relevo de José Manuel Blecua y Juan Eslava Galán.

Algo llamativo que ha destacado el presidente del Grupo es que este año, en lugar de los diez habituales, son nueve los libros que el día 15 aspirarán al galardón. La razón detrás de esta novedad es que el décimo manuscrito que aspiraba a alzarse con el Premio ha sido publicado previamente con otra editorial.

A continuación ha tomado la palabra Jesús Badenes, Director General de la División Editorial del Grupo Planeta, para ofrecer un balance anual de la situación del mercado editorial .

"Hace una semana se celebró la Feria de Frankfurt. Allí se habla del milagro español. El milagro español se refiere a un crecimiento continuado del sector del libro desde 2013. Hasta un 53 %. Nuestros jóvenes leen cada vez más, y los más mayores siguen leyendo mucho, como siempre", apunta.

Además, muestra la preocupación del Grupo por los malos resultados revelados en el informe PISA en el ámbito de la comprensión lectora: "Nuestro reto profesional debe contribuir a que la población comprenda lo que lee".

El Premio Planeta Editorial Planeta

En cuanto a la situación del sector en este último curso, revela: "El mercado editorial ha crecido un 3,8 %. Sigue creciendo tanto la ficción como la no ficción y el cómic". Destaca Badenes las ventas de un nuevo fenómeno, Murdoku, con hasta un millón de ejemplares vendidos en nuestro país. "Bienvenidos sean los libros que consigan esta cantidad de lectores", sostiene.

Badenes destaca el ejercicio de las redes sociales a la hora de estimular la lectura entre los jóvenes. "Las ediciones con cantos tintados llevan mucho a la gente a librerías a través de las redes sociales", comenta.

En cuanto a las ventas en librerías físicas frente a las conseguidas en plataformas digitales, argumenta: "En España, de cada 100 libros vendidos, solo 8 son por medios digitales. El crecimiento de la compra por internet ha disminuido sobre todo por los costes de transporte, pero también porque las librerías en España son muy atractivas. En España, las llamadas librerías independientes siguen representando el 40 % de las ventas de libros. En el mundo anglosajón no sucede así, en Inglaterra, por ejemplo, solo representan el 7 %. En Planeta trabajamos porque esto siga siendo así".

Sus últimas palabras, se refieren a la IA: "Nosotros consideramos que esa herramienta debe seguir siendo eso, una herramienta. Valoramos mucho la creatividad intelectual". Y alerta: "En un año, los registros de ISBN han pasado de ser 300.000 a 4 millones".

Además, pone el ejemplo de la limitación que ha asignado Kindle para la publicación de libros al día por un mismo usuario. En ese sentido, Badenes subraya el papel del editor, que es lo que marcará el sello de calidad.

A continuación, ha sido el turno de Luz Gabás, que ha ofrecido unas breves pinceladas de las obras que aspiran a alzarse con el premio del millón de euros.

Ha comenzado con La sombra de Isabel, "una biografía novelada de la reina Isabel I de Castilla, desde su nacimiento hasta su muerte".

Letraherido es una novela policial sobre venganza en el que la obsesión por literatura tiene un papel protagonista. "Hay continuos juegos literarios y metaliterarios".

Alba naranja es una saga familiar muy emocional sobre cuatro mujeres de una familia que luchan por seguir adelante. Es una fábula sobre el amor y la preservación de la identidad cultural.

A continuación nos encontramos con Los Caminantes, una ficción histórica intimista que conjuga una historia de amor marcada por el tiempo y un misterio y que arranca en la Barcelona de 1959.

En quinto lugar, la novela titulada Kintsugi o tres almas rotas es una ficción contemporánea y emocional donde los protagonistas tendrán que buscar la manera de reconducir su vida. Tres personas que no pueden seguir con sus vidas por distintas crisis emocionales coinciden en un taller terapéutico inspirado en el arte japonés de reparar lo roto sin ocultar las grietas.

La noche de los faroles, por su parte, está ambientada en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y narra el papel de una espía española en un episodio clave del conflicto. Una historia que gravita en torno a los temas de la honradez y el deber.

En Los que faltan, una joven regresa embarazada a la casa familiar tras ser encarcelada y torturada por la dictadura de su país.

El jardín de Lennon es una novela de formación sobre la amistad, una crónica generacional con misterios, aventuras, algo de road movie y un tono nostálgico sobre la juventud perdida, que ahonda en una investigación sobre un hijo perdido de John Lennon.

Por último, La mujer desnuda sale a las once es un thriller político que cuenta la historia de un guerrillero y artista que reivindica la identidad indígena y el ansia por defender la libertad en el mundo artístico.

A modo de conclusión Gabás añade que la lectura de las novelas finalistas le ha llevado a darse cuenta de una coincidencia: "¿En qué tiempo vivimos si en todas las novelas el centro temático es lograr la paz, sanar las heridas... las cicatrices no pueden pesar más que la vida".