Jorge Volpi: "La Hispanidad es una ficción tanto como que los mexicanos descendemos directamente de Moctezuma"

¿Qué libro está leyendo?

El trofeo, de Gaea Schoeters (Seix Barral).

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Así habló Zaratustra. A los quince me abrió los ojos y hace dos años volvió a hacerlo.

Si no hubiera podido ser escritor y gestor cultural, ¿qué hubiera querido ser?

Director de orquesta.

Un acontecimiento que le habría gustado vivir in situ.

El estreno de la Tercera de Beethoven. Presenciar cómo surgía el futuro. No solo de la música.

¿Cuánto hay de distopía en La República, y cuánto de intuición y de realidad?

Más bien ofrece un espejo dislocado en el que el lector contemple no solo lo que podría pasarle, sino lo que ya le ocurre.

Su libro se desarrolla a finales de 2026 y retrata el colapso de la democracia, el fin de Trump y un mundo regido por el algoritmo. ¿Cree que acabaremos delegando el gobierno del mundo a la IA?

La República ocurre en un mundo en el que Trump fue condenado por el asalto al Capitolio y concluye en 2028. Lleva a su límite el presente: políticos que exacerban el odio y tecnócratas más poderosos que los Estados.

¿Tenemos motivos para temer a la IA? ¿Estamos en peligro como civilización?

Discutimos si la IA podría matarnos a todos cuando Trump y Putin están a cargo del botón nuclear. El monstruo no es la IA, sino los desarrolladores y gobiernos que la controlan.

El protagonista de la novela es Nick, una inteligencia artificial que puede modelar la realidad. ¿Es un personaje más fiable que si fuera humano?

Los protagonistas son VM Lively, un político extremista; Igne Kayris, la creadora de Nick, el sistema con el que llegan al poder. El reto era que Nick resultara verosímil, con sus propios abismos, sin ser “de carne y hueso”.

Hace unos meses publicó Invasión alienígena. ¿Por qué nos da tanto miedo el otro, el migrante?

Lo terrible es la inversión que convierte a los seres más desvalidos del planeta en aliens o invasores.

Estamos en vísperas de celebrar el Día de la Hispanidad. ¿Cree que, como decía AMLO, España debería pedir disculpas por el Descubrimiento?

La Hispanidad es una ficción tanto como creer que los mexicanos del presente somos descendientes directos de Moctezuma.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Las Variaciones Goldberg, con Gould, y el Köln Concert de Jarrett.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

Mi favorita sigue siendo Perdidos.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Ya vivimos en una mezcla de Matrix, El Show de Truman y Her. Lo intolerable es no poder salir.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Con el final de la Novena de Mahler con Abbado.

Díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Los escritores que no dejan de quejarse de la IA y la usan en secreto a diario.

Una obra sobrevalorada.

Casi todas las que aparecen en los primeros lugares en las listas de “lo mejor del año”.

Un placer cultural culpable.

Series y películas de zombis.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Los murillos de la Congregación de la Caridad de Sevilla, en Condeduque.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

Numerosos artistas ya la usan con resultados asombrosos cuando, en vez de someterse a ella, la combaten creativamente.

España es un país…

…para reinventarse.