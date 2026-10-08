Dos poemas inéditos de Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026

La escritora canadiense Anne Carson (Toronto, 1950) ha sido reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2026. El jurado de la Real Academia Sueca en Estocolmo (Suecia) ha destacado "su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

El impacto de su obra es especialmente relevante en nuestro país, donde cuenta con una legión de lectores. Además, es una referencia imprescindible para muchas poetas jóvenes.

El escritor Jordi Doce, a la sazón crítico de poesía en esta revista y traductor de la canadiense en España, ha cedido a El Cultural los dos poemas –traducidos por él mismo– que reproducimos a continuación.

Sonríe

¿cómo llevas el Parkinson? dices y yo empiezo

a decir cada instante desangrándose hasta la muerte a mi alrededor pero el

terapeuta me advirtió ayer no lo llame temor llámelo

malestar no está en peligro no está incómoda así que

digo la persona se halla en un estado de intensa recepción de sí misma la

persona se siente real ante sí misma y tú dices pero no hay pastillas

para el temor? y yo digo era

era

era las cosas

era las cosas en llanto

era las cosas en llanto era el llanto mismo era el

miedo al llanto en las cosas por las cosas en llanto bueno, vale

encuentra papel de dibujo plasma tus demonios dices mientras el día

restalla gélidamente como sin control se paran mis horas mis pantalones aquí

alguien se pone pantalones especiales («buxur») para planear algo

especial como encuentra tu yo y mátalo como pasa patinando ante poetas arrogantes

en su parada de desbordamiento! Me gustan los que se paran jungla infernal

en efecto y finalmente digo muy bien inténtalo colócate y sé brillante y trata

de hacerlo entonces dices ah, limítate a alabar lo que puedas sonriente saco de muerte

London Review of Books, 23 de julio de 2026 (Traducción de Jordi Doce)

Zoom

Esperando una llamada que nunca tuvo lugar

estoy sentada en el porche trasero con Frank O’Hara (reunida)

cuando un jilguero aterriza junto a mi cabeza en la barandilla,

aterriza tan limpia tan súbitamente tan zum!

con toda su amarillez amarillando

y tan lleno de sí mismo hasta el tope de su ser

que una ola de frescor

cruza por mi mejilla izquierda como un frío sorpresa como

una palabra para la que no tenemos palabra

o mi mejilla izquierda brevemente

azul.