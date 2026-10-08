Dos poemas inéditos de Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026
Publicamos en exclusiva dos composiciones de la escritora canadiense aún no publicadas en España, con traducción de Jordi Doce.
Más información: La poeta canadiense Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026
La escritora canadiense Anne Carson (Toronto, 1950) ha sido reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2026. El jurado de la Real Academia Sueca en Estocolmo (Suecia) ha destacado "su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".
El impacto de su obra es especialmente relevante en nuestro país, donde cuenta con una legión de lectores. Además, es una referencia imprescindible para muchas poetas jóvenes.
El escritor Jordi Doce, a la sazón crítico de poesía en esta revista y traductor de la canadiense en España, ha cedido a El Cultural los dos poemas –traducidos por él mismo– que reproducimos a continuación.
Sonríe
¿cómo llevas el Parkinson? dices y yo empiezo
a decir cada instante desangrándose hasta la muerte a mi alrededor pero el
terapeuta me advirtió ayer no lo llame temor llámelo
malestar no está en peligro no está incómoda así que
digo la persona se halla en un estado de intensa recepción de sí misma la
persona se siente real ante sí misma y tú dices pero no hay pastillas
para el temor? y yo digo era
era
era las cosas
era las cosas en llanto
era las cosas en llanto era el llanto mismo era el
miedo al llanto en las cosas por las cosas en llanto bueno, vale
encuentra papel de dibujo plasma tus demonios dices mientras el día
restalla gélidamente como sin control se paran mis horas mis pantalones aquí
alguien se pone pantalones especiales («buxur») para planear algo
especial como encuentra tu yo y mátalo como pasa patinando ante poetas arrogantes
en su parada de desbordamiento! Me gustan los que se paran jungla infernal
en efecto y finalmente digo muy bien inténtalo colócate y sé brillante y trata
de hacerlo entonces dices ah, limítate a alabar lo que puedas sonriente saco de muerte
London Review of Books, 23 de julio de 2026
(Traducción de Jordi Doce)
Zoom
Esperando una llamada que nunca tuvo lugar
estoy sentada en el porche trasero con Frank O’Hara (reunida)
cuando un jilguero aterriza junto a mi cabeza en la barandilla,
aterriza tan limpia tan súbitamente tan zum!
con toda su amarillez amarillando
y tan lleno de sí mismo hasta el tope de su ser
que una ola de frescor
cruza por mi mejilla izquierda como un frío sorpresa como
una palabra para la que no tenemos palabra
o mi mejilla izquierda brevemente
azul.
The New York Review of Books, 20 de agosto de 2026
(Traducción de Jordi Doce)