El Ministerio de Cultura compra el archivo personal de Javier Marías por medio millón de euros

El Ministerio de Cultura ha adquirido, a través de la Biblioteca Nacional de España (BNE), el fondo personal del escritor Javier Marías (Madrid, 1951-2022), según se publica hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La operación, por valor de medio millón de euros, está destinada a las colecciones de la BNE y se completa con la donación que realiza la viuda del autor, Carme López Rodríguez-Mercader.

El fondo comprado consta de los originales mecanografiados de las novelas de Marías, con sus diversos borradores, anotaciones manuscritas y modificaciones. Incluye además sus artículos publicados en prensa y la mayor parte de su correspondencia: cartas manuscritas o mecanografiadas, faxes, entrevistas y polémicas con editores, entre otros documentos.

Según el Ministerio, se trata de un fondo "bien organizado", tanto por el trabajo metódico del propio autor como por la gestión realizada tras su fallecimiento.

Marías conservaba las distintas versiones de sus obras, con correcciones a mano sobre las páginas mecanografiadas, lo que permite apreciar las fases de su escritura y las facetas de su universo creativo.

A este conjunto se suma la donación de Carme López Rodríguez-Mercader, que incluye la biblioteca personal del escritor y parte de la correspondencia que mantuvo con otros autores, y que Marías guardaba dentro de los libros de estos. También se incorporan fotografías, materiales audiovisuales, discos y otra documentación variada.

El ministerio subraya que la operación permitirá conservar en una sola institución toda la obra de Marías en sus distintas fases de creación, desde las versiones iniciales hasta las definitivas. Con ello pretende contribuir a un mayor conocimiento del autor y facilitar los trabajos de investigación sobre una de las figuras más relevantes de las letras españolas contemporáneas.

La adquisición se enmarca en las funciones de la BNE de protección y enriquecimiento del patrimonio bibliográfico español. Ese incremento de las colecciones se nutre de donaciones, de compras de documentos antiguos y modernos realizadas por la propia BNE y de adquisiciones del ministerio con destino a la biblioteca.

Un escritor mayúsculo

Javier Marías Franco nació en Madrid el 20 de septiembre de 1951, hijo del filósofo Julián Marías y de la ensayista Dolores Franco. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Complutense y publicó su primera novela, Los dominios del lobo, en 1971, con solo diecinueve años.

Tras sus primeros libros, de carácter más experimental, fue encontrando una voz propia basada en la frase larga, la digresión y la reflexión sobre el tiempo, la memoria y la traición.

Todas las almas (1989), ambientada en Oxford, donde Marías fue lector de español, supuso su consagración definitiva como novelista.

Le siguieron Corazón tan blanco (1992), Mañana en la batalla piensa en mí (1994), que obtuvo el Premio Rómulo Gallegos, y Negra espalda del tiempo (1998).

Su obra cumbre es la trilogía Tu rostro mañana, publicada entre 2002 y 2007, una novela monumental de tintes autobiográficos sobre el espionaje, la violencia y el conocimiento de los otros.

Después llegaron Los enamoramientos (2011), Así empieza lo malo (2014), Berta Isla (2017) y Tomás Nevinson (2021).

Marías fue también un destacado traductor del inglés, con versiones de autores como Laurence Sterne, Joseph Conrad o Vladimir Nabokov. Por su traducción de Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy recibió el Premio Nacional de Traducción en 1979.

No obstante, en 2012 rechazó el Premio Nacional de Narrativa, dotado con 20.000 euros, por su novela Los enamoramientos. Lo hizo, aseguró, porque desde mediados de los años noventa decidió no aceptar ningún premio oficial.

Marías fundó además la editorial Reino de Redonda, vinculada al título nobiliario simbólico del reino de Redonda, del que fue monarca literario.

Desde 1977 colaboró asiduamente en prensa, con artículos y columnas que le dieron una enorme audiencia y no pocas controversias por su carácter polémico y sus posiciones sin concesiones.

Fue miembro de la Real Academia Española desde 2008 hasta su fallecimiento. Su obra, traducida a decenas de idiomas, recibió numerosos premios nacionales e internacionales.

Marías murió en Madrid el 11 de septiembre de 2022, a pocos días de cumplir 71 años, dejando una obra que figura entre las más influyentes de la narrativa en español de las últimas décadas.

Recientemente ha visto la luz un libro póstumo, Aquí me paro (Alfaguara), que recopila textos suyos dispersos y que está actualmente entre los libros más vendidos de España.