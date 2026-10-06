Los libros más esperados de octubre: un premio Nobel, un Princesa de Asturias y el último amante de Lorca

Octubre es uno de los meses más agitados en el sector editorial. Con la rentrée descorchada, la avalancha de libros casi no da tregua en la recta final del año.

Conscientes de haber recomendado muchas de las obras que llegan a las librerías este mes en la publicación donde nos hacíamos eco de los mejores títulos del otoño, hemos seleccionado otras distintas en esta entrada.

Sin embargo, no está de más recordar, al menos en este párrafo, los regresos del nobel húngaro Jon Fosse (Hotel Vaim, 1 de octubre, Random House), Santiago Lorenzo (Contenta, 7 de octubre, Reservoir Books), Alana Portero (Cosamala, 14 de octubre, Seix Barral), Arturo Pérez-Reverte (La hipótesis más peligrosa, 20 de octubre, Alfaguara), Dolores Redondo (Todas las noches, todas las ciudades, 21 de octubre, Destino) y Pedro Almodóvar (El hombre que solo escribía en los aviones, 29 de octubre, Reservoir Books).

Cubierta de 'La luz y el hilo'. Random House La luz y el hilo Han Kang

1 de octubre. Random House Es el primer libro de la escritora surcoreana tras recibir el Nobel de Literatura en 2024. Ensayos, poemas, fotografías y diarios que funcionan como un díptico de su vida y su obra. Encontramos reflexiones en el pequeño jardín del patio de su casa, orientado al norte, pero también un poema escrito a los ocho años, en el que imagina un hilo dorado, leitmotiv de su obra, que refiere la conexión con los lectores a través del lenguaje. Estos textos, además, nos permiten comprender la narrativa de la autora en su totalidad.

Cubierta de 'Europa en siete capítulos y medio'. Taurus Europa en siete capítulos y medio Timothy Garton Ash

1 de octubre. Taurus El historiador británico recogerá en menos de un mes el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en Oviedo. No ha venido con las manos vacías. Taurus publica "una brevísima introducción", apenas 208 páginas, a la historia de Europa, el continente "más antiguo y más joven del mundo", según reza el subtítulo del libro. Cuna de la democracia y, al mismo tiempo, recurrente escenario de conflictos, este ensayo es un repaso por la geografía, la historia, las revoluciones, el fútbol, la gastronomía, la política… Erudito, como siempre, pero esta vez, además, accesible.

Cubierta de 'El hervidero'. Crítica El hervidero Simon Sebag Montefiore

7 de octubre. Crítica Si Garton Ash es experto en Europa, su compatriota Sebag Montefiore podría ser su homólogo en Oriente. Su familia, de ascendencia judía, había escapado de los pogromos de la Rusia de los Romanov. Esta vez nos presenta una guía para comprender la formación de Oriente próximo en el último siglo. Desde el sultanato otomano hasta la presidencia de Donald Trump, y desde Marruecos hasta Irán, entre otros hitos recientes, el historiador bucea en la complejidad de las sociedades y sus culturas diversas.

Cubierta de 'Donde Álvaro Pombo'. Anagrama Donde Álvaro Pombo. Una enumeración incompleta Mario Crespo

21 de octubre. Anagrama Ordenado y desordenado, responsable y salvaje, modesto y soberbio, tan sociable como retraído, tan exigente y tenaz como grato y amable. Todo esto es Álvaro Pombo según su biógrafo, Mario Crespo. Además, es un escritor colosal, merecedor, entre otros grandes reconocimientos, del Premio Cervantes. Este libro recoge su peripecia vital, indefectiblemente ligada a la literatura, desde su infancia en Santander hasta su vida actual en Madrid, pasando por la asimilación de su homosexualidad.

Cubierta de 'Recuerdos. Breve historia de un amor'. Seix Barral Recuerdos. Breve historia de un amor Juan Ramírez de Lucas

21 de octubre. Seix Barral Se trata del testimonio del último amante de Lorca, "el rubio de Albacete", como lo llamó el poeta, con quien vivió sus últimos días en Madrid antes de hacer su último viaje a Granada. Editadas por el hispanista Christopher Maurer y el periodista Víctor Fernández, las memorias se complementan con abundante material inédito: dibujos, un poema, fotografías, documentos autógrafos del poeta y su última carta conocida antes de ser asesinado. El testimonio ha sido, además, el germen del documental La voz quebrada, de Manuel Menchón, que está a punto de llegar a los cines.

Cubierta de 'Cuentos completos'. Páginas de Espuma Cuentos completos Hermanos Grimm

22 de octubre. Páginas de Espuma Con traducción de Alberto Gordo y prólogo de Andrés Seoane, esta es la edición más completa de los cuentos más célebres a cargo de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. Al contrario de lo que muchos piensan, no fueron los creadores de Blancanieves, Cenicienta, la Bella durmiente o Hänsel y Gretel, sino que su labor fue recopilar, corregir y reescribir esas historias populares hasta transformarlas en cuentos imperecederos. Se incluyen algunos "censurados" de las primeras ediciones. Imprescindible.