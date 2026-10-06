Francisco Ramírez López gana el Premio Loewe de Poesía 2026

El escritor onubense Francisco Ramírez López ha sido reconocido con el Premio Loewe de Poesía en su 39.ª edición por la obra Cuatro clavos. El galardón, uno de los más prestigiosos de la literatura en español, está dotado con 30.000 euros.

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