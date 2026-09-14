Un libro para desmontar los mitos del capitalismo: ni tan pacífico ni tan natural

Cualquier libro sobre el capitalismo que comience hace casi 900 años en la ciudad portuaria de Adén, en el Yemen actual, promete una perspectiva novedosa. En Capitalismo, el historiador de Harvard Sven Beckert (Fráncfort, 1965) cumple esa premisa con un relato épico de 1.400 páginas sobre el gigante global que creó el mundo en el que vivimos.

Portada 'Capitalismo', de Sven Beckert. Crítica. Capitalismo. Una historia global Sven Beckert Traducción de Iván Barneitos

Crítica, 2026

1.408 páginas. 49,90 €

Los ensayos anteriores generalmente han tratado al capitalismo como una invención europea, pero Beckert, tan ambicioso como erudito, muestra cómo surgió como un fenómeno global, fruto del comportamiento de unos pocos comerciantes en lugares tan distantes como El Cairo y Changzhou.

Al trazar un mapa de los orígenes del capitalismo, Beckert revela su carácter proteico y resistente. Durante siglos, los comerciantes crearon pequeños enclaves de capital en las ciudades portuarias, y elaboradas redes de confianza a lo largo de grandes distancias.

En el siglo XVII, Potosí, productora de plata (en la actual Bolivia), se convirtió en una de las primeras ciudades capitalistas. Según Beckert, hasta una cuarta parte de las personas que descendían a las minas de Potosí morían en ellas, pero “los potosianos adinerados podían comprar diamantes de Ceilán, cristal veneciano y porcelana china”.

En estos rincones remotos, los inversores europeos llevaron a cabo una especie de experimento civil, extendiendo la lógica del mercado a todos los aspectos de la vida. Todo, especialmente el trabajo, se mercantilizó y podía comprarse y venderse por dinero.

Muchas historias del capitalismo son abstractas, estructurales y se centran exclusivamente en la economía, pero Beckert enriquece su relato recreando los lugares donde sus protagonistas forjaron sus fortunas: los centros mercantiles medievales de Asia Central, las plantaciones de azúcar del Índico y las fábricas de los gigantes industriales del siglo XX que producían coches en Detroit.

El libro ofrece una crítica especialmente demoledora de las mitologías del capitalismo, demostrando cómo la “mano invisible” del mercado no siempre guía pacíficamente los asuntos mundiales y cómo el desarrollo del capitalismo no fue en absoluto “natural”.

Como muchos libros anteriores, Capitalismo no es solo una obra histórica, sino también una denuncia moral. La metáfora de la monstruosidad impregna las páginas de Beckert. En su relato, la mano del capital se hace visible, fría y cruel. El capitalismo se presenta como una criatura indiscriminada que se nutre de distintos tipos de trabajo, desde el esclavo hasta el libre.

'Capitalismo' es una denuncia moral erudita, formidable y vívida, una gran síntesis

Adam Smith y Montesquieu sostenían que el comercio mundial promovía la paz y la armonía porque fomentaba el interés mutuo y la interdependencia pero lo que realmente sucedió fue que el comercio a menudo se militarizó y se tornó violento. Flotas armadas apuntaban sus cañones hacia los puertos para abrir mercados al comercio.

Beckert subraya cómo el capitalismo ha dependido en cada etapa del poder militar del Estado y, con frecuencia, de prácticas de violencia extrema, como el terror absoluto necesario para construir el sistema atlántico de esclavitud. Retomando un tema central de su premiado ensayo El imperio del algodón (2014), muestra cómo la esclavitud, y la lógica de mercado que la alimentaba, impulsaron la Revolución Industrial.

El libro es más un estudio de economía política que una historia desde la perspectiva de los más humildes. Sin embargo, Capitalismo es una obra erudita, formidable y vívida. Su gran síntesis cautivará no solo al público general sino también a miles de especialistas que reafirmarán la importancia generacional de esta monumental obra histórica.