86 libros para regalar (y acertar) esta Navidad

Aunque Borges decía que el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo, regalar libros sigue siendo el mejor elogio que podemos hacer, ya que abrimos al futuro lector inesperados campos llenos de emoción, sabiduría, entretenimiento y diversión.

Por eso, un año más El Cultural selecciona novelas, relatos, ensayos, biografías, libros de ciencia, arte, música, teatro, cine, ilustrados, cómics e infantiles. ¡Muy felices libros!

Narrativa

El hechizo de Lily Dahl Siri Hustvedt Seix Barral 21,90 € Camarera y aspirante a actriz, la joven Lily Dahl está despertando a las trampas del amor y el deseo, cuando una serie de extraños sucesos perturba la paz de un pueblo que comparte demasiados secretos.

Cuentos autobiográficos Álvaro Pombo Anagrama 18,90 € Poeta, ensayista y narrador, Pombo se desnuda, divertido y nostálgico, en un libro de relatos que tienen mucho de confesión y de evocación del pasado, íntimo, sentimental y literario.

El lago de la creación Rachel Kushner Adn 21,95 € Ambientado en la Francia rural más violenta, este perturbador thriller narra cómo Sadie Smith, una espía estadounidense a sueldo, intenta infiltrarse en una comunidad agrícola radical.

Cuentos Ray Bradbury Páginas de espuma 44 € Visionario y genial, Ray Bradbury no solo ha inspirado a Stephen King, Spielberg y James Cameron, sino que sigue emocionando a los lectores con relatos en los que no faltan marcianos ni robots.

Vaim Jon Fosse Random House 17,95 € A vueltas con el determinismo y la libertad, el nobel Jon Fosse nos interroga en este libro luminoso y sabio sobre la condición humana y sobre la insignificancia y falta de sentido real de nuestras acciones.

El señor Fox Joyce Carol Oates Alfaguara 26,90 € Bajo la fachada de un maestro ejemplar, un pederasta agrede sexualmente a algunas estudiantes. Y si esta aterradora novela no le parece suficiente, puede sumergirse también en los oscuros relatos de Arroyo Flint Kill (Altamarea).

Morir en la arena Leonardo Padura Tusquets 22,90 € Padura retrata en esta obra los sueños y desengaños de toda una generación de cubanos que ha visto cómo la esperanza de un futuro mejor, próspero y libre se ha convertido en un presente de miseria tras cincuenta años de dictadura.

Comerás flores Lucía Solla Sobral Libros del Asteroide 19,95 € Lucía Solla es el gran descubrimiento del año, gracias a esta brillante ópera prima en torno a la relación sentimental tóxica que mantiene una joven con su pareja, veinte años mayor que ella, en la que no faltan los malos tratos.

Último día en Budapest Sandor Marai Salamandra 20 € Los admiradores de Sandor Marai están de enhorabuena: Salamandra recupera esta melancólica novela que retrata a la Hungría de entreguerras en un relato que mezcla recuerdos personales con los de toda una generación.

Saga La amiga estupenda Elena Ferrante Lumen 40 € Aparecen al fin en un volumen las cuatro novelas que componen esta saga napolitana sobre la amistad entre dos mujeres, Elena y Lila, zarandeadas por la vida, los desengaños y el azar.

Huesos rojos Ann Cleeves Principal Noir 20,95 € Jimmy Perez, el carismático inspector de las islas Shetland, se enfrenta a un nuevo caso desencadenado por la aparición en una excavación de unos huesos humanos que resucitan un pasado lleno de secretos, avaricia y venganzas.

La viuda John Grisham Plaza & Janés 23,90 € A vueltas con la codicia y el engaño, he aquí la historia de un modesto abogado, Simon Latch, que cree haberse encontrado con la cliente de su vida, una viuda millonaria, sin saber que acabará acusado de asesinato.

Tres cuencos Michela Murgia Altamarea 19,90 € Mortalmente enferma, Michela Murgia destiló en los relatos de su último libro muchas de las obsesiones y certezas de su existencia: la vulnerabilidad y el deseo, el miedo a la muerte y cómo conquistar la libertad.

El jardinero y la muerte Gueorgui Gospodínov Impedimenta 22,95 € Desde el principio, Gospodínov nos muestra sus cartas. Este no es, escribe, "un libro sobre la muerte sino sobre la tristeza por la vida que se va". Por eso, es una crónica del adiós, rebosante de emoción, ternura y humor.

La caza del ejecutor Vicente Vallés Espasa 22,90 € De Berlín a Nueva York, de Washington a Moscú, una agente del CNI, Teresa Fuentes, y un espía de la CIA, Pablo Perkins, persiguen al Ejecutor, un peligroso asesino al servicio de Rusia y tal vez también de China.

Agua viva Clarice Lispector Siruela 16,95 € Emotiva y profundamente original, Agua viva es una suerte de relato-meditación sobre la existencia, la literatura y la pasión, escrito en un momento clave para Lispector, "porque ya nadie me ata".

Ensayo

El ascenso de Hitler al poder Timothy W. Ryback Galaxia Gutenberg 26,50 € La minuciosa crónica que relata cómo Alemania facilitó el nombramiento del canciller. El historiador incluye materiales de archivo no conocidos hasta ahora.

La fiesta del fin del mundo Natalia Castro Picón Anagrama 23,90 € La historia de España a través de sus transformaciones sociales y, sobre todo, sus crisis. La investigadora arroja una mirada esperanzadora frente al relato apocalíptico imperante.

Los últimos días de los dinosaurios Riley Black Capitán Swing 24 € Un asteroide de más de once kilómetros de longitud se estrelló contra la Tierra hace 66 millones de años. La paleontóloga revela la curiosísima evolución de los dinosaurios a los mamíferos.

La seducción del encanto Miquel Seguró Herder 23,80 € Ni la tecnología ni la ciencia nos seducen. Incluso hemos perdido la ilusión por la justicia social. Regresar al entusiasmo es urgente. Aquí están las claves para reencontrar el encanto.

Postguerra Tony Judt Taurus 39,90 € Taurus recupera la obra maestra del excepcional historiador británico. Un riguroso manual lleno de sabiduría sobre la reconstrucción de Europa tras la devastadora Segunda Guerra Mundial.

Voces de la Ilustración Feijoo, Cadalso y Jovellanos Biblioteca Castro 55 € Luces y dudas de aquella España que, en el siglo XVIII, hizo el gran esfuerzo de incorporarse a la modernidad. Los ideólogos de ese cambio crucial resuenan en estas valiosas páginas.

Las fuerzas que mueven el mundo El Orden Mundial Península 23,90 € De la caída del muro de Berlín a la guerra comercial de Trump, todos los grandes hitos contemporáneos en esta atractiva guía visual. El Orden Mundial es una referencia de los medios geopolíticos.

La hambruna española Miguel Ángel del Arco Crítica 23,90 € Una honda radiografía del sistema económico aplicado por el régimen franquista en los primeros años de la posguerra, marcados por la autarquía y el aislamiento impuesto por las democracias occidentales.

El temperamento revolucionario Robert Darnton Taurus 39,90 € El aclamado historiador Robert Darnton firma un pormenorizado análisis de las pasiones que guiaron a la población gala durante el fervor de la Revolución Francesa.

Las caídas de Roma Michele Renee Salzman Gredos 24,90 € Una mirada a los últimos siglos del Imperio romano que se opone a la habitual visión de una sociedad decadente y presenta, en su lugar, un pueblo resiliente e incluso próspero pese a saqueos e invasiones.

El espionaje en la Guerra Civil Jesús Mª Pascual Pérez Catarata 21 € Los complejos entramados de los servicios de información durante la Guerra Civil, al descubierto en este riguroso trabajo de investigación prologado por Ángel Viñas.

Derrocar al mundo Sean McMeekin Ciudadela 31 € Desde los escritos fundacionales a la práctica política, nos encontramos en estas páginas con un sosegado recorrido por la historia del comunismo y su percepción en el mundo posterior a la caída del Muro de Berlín.

Rusia contra Napoleón Dominic Lieven Acantilado 44 € El papel fundamental del Imperio ruso liderado por el zar Alejandro I en la caída de las fuerzas napoleónicas, estudiados al detalle en este brillante ensayo de enormes dimensiones.

El emperador de los mares Jack Weatherford Ático de los Libros 26,95 € No todo iba a ser cargas a caballo. Nos sumergimos en este libro en la importancia de la navegación para las fuerzas mongolas con las que Kublai Kan logró dominar medio mundo, de la estepa europea a la península de Corea.

Biografía

Libro de mis vidas Margaret Atwood Salamandra 27 € Divertida y valiente, la autora de El cuento de la criada se confiesa en este volumen sorprendente. En él evoca su infancia itinerante, su vida en una granja, su pasión por la literatura y confiesa algunas perversiones inesperadas.

Por decir la verdad Pedro J. Ramírez Planeta 32,95 € He aquí un volumen esencial para comprender una década que transformó España, pues en él el director de EL ESPAÑOL analiza la matanza del 11-M o las miserias del caso Noos.

Pessoa Richard Zenith Acantilado 56 € Biografía definitiva del poeta, desgrana la vida y obra del gran fingidor tras una rigurosísima investigación. Coincide además con la también excelente Fernando Pessoa, de Miguel Moya (Fórcola).

Reconciliación Juan Carlos I Planeta 24,90 € El rey emérito ajusta cuentas con la imagen que parte de los españoles tiene de él, justificando sus actuaciones más polémicas y reivindicando su papel histórico en un libro del que ya sabíamos casi todo incluso antes de su publicación.

Las muchas vidas de Pier Paolo Pasolini Jordi Corominas Siglo XXI 23,90 € Poseído por la magia y el tormento de Pasolini, Corominas esquiva tópicos para retratar al italiano desde su infancia friulana hasta sus últimos años en Roma, pasando por sus obras más polémicas.

Carmen Martín Gaite José Teruel Tusquets 24,90 € Máximo especialista en la figura de Carmen Martín Gaite, nadie como el profesor Teruel podía escribir esta biografía rebosante de descubrimientos, que celebra el centenario de la escritora.

Maura María Jesús González Taurus 26,90 € Pocos políticos ejemplifican como Maura las contradicciones, debilidades y fortalezas de la España de principios del siglo XX, como demuestra González en este libro ejemplar, riguroso y ameno.

Ciencia

La vuelta al mundo en ochenta juegos Marcus du Sautoy Acantilado 26 € El matemático y ensayista Marcus du Sautoy desentraña en estas páginas el mecanismo detrás de varios juegos de mesa y, a la vez, presenta a través de ellos un análisis de las sociedades en las que surgieron.

Historia de la física cuántica III José Manuel Sánchez Ron Crítica 29,90 € El historiador de la ciencia y académico de la RAE culmina su fascinante viaje por la historia de la física cuántica con el nacimiento de la física nuclear y la propuesta del bosón de Higgs.

Neuroderechos Rafael Yuste Paidós 21,90 € El neurocientífico español compone aquí un relato de su trayectoria en el mundo de la neurotecnología y hace hincapié en la importancia de regular unos derechos deontológicos fundamentales.

Antes de Hiroshima Diana Preston Tusquets 25 € A través de un muy exhaustivo trabajo de documentación, nos adentramos en las décadas clave para el desarrollo de la física nuclear, cuando confluyeron el entusiasmo científico con los intereses políticos.

Agujeros negros Alain Riazuelo Alianza 20,95 € Astrofísico e investigador del CNRS, Alain Riazuelo revela en este volumen los más recientes descubrimientos acerca de estos fascinantes cuerpos celestes que tantas preguntas suscitan.

Vida y cosmos Mario Livio y Jack Szostak Ariel 22,90 € El astrofísico Mario Livio y el nobel de medicina Jack Szostak unen fuerzas en este estudio para responder a una pregunta que siempre ha inquietado al ser humano: ¿de dónde surge la vida?

La ilusión del tiempo Alberto Casas Sine qua non 21,90 € El esquivo concepto del tiempo ocupa la atención de este ensayo. En él, recorreremos los hitos de la ciencia en este campo, desde Newton a la teoría de la relatividad y la física cuántica.

Poesía

Luz de la noche Victoria León Visor 12 € Maestra del endecasílabo blanco, León vuelve al diálogo con los clásicos en su libro más bello. Sus prodigiosos poemas de amor resultaron merecedores del Premio Hermanos Argensola. Es el cierre de su trilogía sobre la luz. Una joya.

Verano eterno Luis Alberto de Cuenca USAL 20 € Esta antología del gran exponente del verso de línea clara corresponde al Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El reconocimiento a una obra poética prolífica y diversa: de Homero al cómic, del amor al humor.

Ciudades en venta Manuel Vilas Visor 12 € El autor de Ordesa vuelve al verso para señalar las miserias de la globalización. Ante la tiranía que nos impone, proclama la libertad individual. Ante la injusticia, el amor. Porque la vida merece ser vivida a pesar de las derrotas que implica.

Los suaves deslices de la lluvia Enrique Bunbury Cántico 16,95 € El frontman de Héroes del Silencio se abre en canal en este poemario que ha conquistado miles de lectores. Un canto al duelo y a la vulnerabilidad. Una redención necesaria.

La comedia de la carne Carlos Pardo La Bella Varsovia 14,90 € La ironía de Carlos Pardo, al servicio de una historia de amor turbulenta. El poeta se sumerge, desde lo autobiográfico, en los altibajos y malentendidos de una relación sentimental.

Cómo enterrar al padre en un poema Corina Oproae Tusquets 17 € Ganadora del Premio Tusquets de novela, la rumana vuelve a demostrar sus dotes para el verso en esta indagación sobre el deseo en la que palpita la angustia existencial.

Eso era amor Ángel González Nórdica 21,50 € Con motivo del centenario de su nacimiento, Nórdica reúne en esta antología los poemas más populares del asturiano. Siguen vigentes su realismo crítico, su escepticismo y su hondo lirismo.

Cómic

El disturbio eterno Joe Sacco Reservoir Books 22,90 € Otra magnífica investigación del maestro del periodismo dibujado que arroja luz sobre las masacres entre hindúes y musulmanes en la India. Un valioso testimonio de la violencia a la que conducen los fanatismos religiosos.

Física para gatos Tom Gauld Salamandra Graphic 21,95 € Leer las tiras cómicas de Gauld es pasárselo bomba, ya sean sobre el mundillo literario o sobre el científico. Estas son el regalo perfecto para ese primo investigador que malvive encadenando raquíticas becas.

Silent Jenny Mathieu Bablet Nuevo nueve 45 € El inmenso talento de Mathieu Bablet para la creación de personajes, escenarios y construcciones únicas se despliega en todo su esplendor en esta distopía ambientada en una Tierra yerma.

Charles Loves Josefa Fermín Solís Salamandra Graphic 24,95 € En 1951, la revista Life publicó un reportaje sobre la España rural donde aparecía una foto de la joven Josefa. Un americano se enamoró de ella a primera vista y empezó a mandarle cartas. Estas viñetas recogen su historia.

Aquí donde estoy María Castro y Tyto Alba Astiberri 18 € La historia real, basada en las cartas que envió desde el frente, de Gabriel León Honrubia, que con solo 18 años participó en la batalla del Ebro como parte de la "quinta del biberón".

Todo al negro Keko Norma Editorial 48 € Recopilación de la obra en solitario de este veterano maestro del noir psicológico, desde 1985 hasta 2012. Historias inquietantes, a menudo oníricas, con su inconfundible expresionismo en blanco y negro.

Caridad del río Pep Brocal Garbuix Books 23,95 € Caridad Mercader, madre del hombre que mató a Trotski con un piolet, fue una mujer entregada a la causa de Stalin. Este cómic desvela las "verdades, medias verdades y mentiras" de su vida.

Ilustrados

Kim Rudyard Kipling (ilustraciones de José M. Gallego) Reino de Cordelia 32,95 € Homenaje declarado al Quijote, Kim es una apasionante novela de espionaje, protagonizada por un huérfano enrolado en el Gran Juego que enfrenta a los imperios ruso y británico.

Hamnet Maggie O’Farrell (ilustraciones de Laura Agustí) Libros del Asteroide 26,95 € Eclipsada por la colosal figura de su marido, un tal William Shakespeare, Agnes se apodera de esta obra prodigiosa para plantear no solo sus problemas cotidianos sino cuestiones como el azar, el amor y la muerte.

El tercer hombre Graham Greene (ilustraciones de Annika Siems) Libros del Zorro Rojo 20,90 € En la Viena derrotada de 1945, Rollo Martins acude al funeral de un viejo amigo. Lo malo es que poco a poco irá descubriendo los oscuros trapicheos del ¿difunto?

El gran Gatsby F. Scott Fitzgerald (ilustraciones de Benjamin Lacombe) Edelvives 36,50 € Magníficamente ilustrado por Lacombe, he aquí el relato de la caída de Jay Gatsby, un millonario obsesionado por reconquistar el amor de Daisy Buchanan mientras el mundo entero se derrumba.

Frankenstein Mary Shelley (ilustraciones de Minalima) Foliscopio 38 € Con trabajados troquelados y espléndidos dibujos, esta versión del clásico de Mary Shelley recrea el mito del moderno Prometeo que desafía a los dioses, la ética y la razón.

The Book Varios autores Duomo 120 € Este es el libro que a Noé le hubiera gustado recibir tras el Diluvio, pues en él se ofrecen las pautas para reconstruir la civilización gracias a un diseño gráfico excepcional por su interés y claridad.

Dhammapada Gautama Buda. VV. II Errata Naturae 29,90 € He aquí el camino que recorrió Siddharta en pos de la sabiduría y la felicidad. El volumen, que retrata el corazón del budismo, nos invita al autoconocimiento y a liberarnos del dolor.

Arte

Las extravagantes Victoria Combalía Circe 19 € Una mirada fresca a nueve artistas cruciales del siglo XX, desde Maruja Mallo a Vivian Maier o Yayoi Kusama. Combalía desgrana sus intrahistorias partiendo de sus extravagancias.

Relatos revelados Varios Autores Galaxia Gutenberg 24,90 € ¿Qué historias hay detrás de las fotografías? Este delicioso tomo reúne a escritores de la talla de Irene Solà, Jorge Carrión y Pilar Adón con relatos inéditos a partir de fotografías de Joan Foncuberta.

Arte parece, plátano es Laura Revuelta Taurus 21,90 € Partiendo del polémico plátano pegado a la pared de Maurizio Cattelan, esta obra ofrece 21 claves artísticas para el siglo XXI, divulgando, de manera ágil y amena, las últimas tendencias que reinan en nuestros cubos blancos.

Aprender a mirar Marián Cao Feminismos 22,95 € Deconstruir nuestra mirada, que ha sido educada en base a convenciones masculinas que han perpetuado un relato hegemónico, es el objetivo de este agudo, asequible y completo repaso al arte desde una perspectiva feminista.

Cartas de Maruja Mallo Ed. Guillermo de Osma Renacimiento 21,90 € Más de un centenar de cartas de la incombustible, eterna y mágica Maruja Mallo. Destacan los envíos a Rockefeller o Alfred Barr (fundador del MoMA), Dalí o Antonio Machado. Entretenidísimo.

Ladrones de arte Ana Trigo Ariel 19,90 € Un tema de actualidad desde el robo en el Louvre. Este curioso libro analiza los atracos más sorprendentes desde los saqueos egipcios hasta la desaparición de un facsímil de la Biblioteca Nacional.

Renacimiento Alberto Garín Harper Collins 20,90 € Las intrigas palaciegas y papales urdidas a partir de 1527 son el motivo de este tomo que hilvana lo histórico con lo artístico, desmontando tópicos como la traición de Miguel Ángel a los Médici.

Teatro

Trilogía de Leenane Martin McDonagh Punto de vista 24 € Tres obras de una contundencia extrema, La reina de la belleza de Leenane, Un cráneo en Connemara y El solitario oeste. La Irlanda de la postal nacionalista hecha añicos. McDonagh juega a la comedia negra desacralizadora.

Vendrán alienígenas y tendrán tus ojos María Velasco La uña rota 15 € La crisis de la mediana edad en su vertiente amatoria. Cuando la frialdad digital erradica la esperanza. Velasco en vena.

Música

Viaje a la canción perfecta Miguel Marcos Liburuak 24 € Una guía sobre el arte de componer canciones que combina teoría y práctica, desmonta mitos sobre la inspiración y reivindica la disciplina creativa.

Celia en el mundo Rosa Marquetti Planeta 25,99 € A cien años de su nacimiento, esta biografía recorre la vida de Celia Cruz, reina de la salsa, tras salir de Cuba, su ascenso internacional y su huella imborrable en la música latina.

Pan de ángeles Patti Smith Lumen 22,90 € En sus memorias definitivas, la artista relata con lucidez su vida, desde su infancia dickensiana y su rebelión neoyorquina, hasta el descubrimiento reciente de su verdadero origen familiar.

Máquinas de sueños Matthew Collin Contra 27,90 € Un viaje a través de la historia de la música electrónica británica, desde los experimentos con sintetizadores hasta las escenas rave y techno, con referentes como Depeche Mode, Pet Shop Boys y Massive Attack.

A mis amigos Richard Wagner Fórcola 22,50 € Valioso documento en el que Wagner motiva sus criterios creativos. Texto inédito hasta ahora en español, en él enarbola también una crítica a las convenciones de la ópera romántica.

Las 100 mejores bandas sonoras Fernando Fernández Efe Eme 24 € De John Williams a Hans Zimmer, un repaso a las creaciones musicales más influyentes del cine, desentrañando cómo han nacido estas partituras legendarias.

Cine

The Rocky Horror Picture Show Popy Blasco Dos bigotes 18,95 € Un ensayo que, 50 años después, nos revela la profunda huella que este musical de culto dejó en la cultura pop gracias a su espíritu irreverente y a una mirada queer adelantada a su tiempo.

Lo hicimos bien, chico Anthony Hopkins Cúpula 21,95 € Con honestidad y sensibilidad, el legendario intérprete repasa su vida: desde sus días en la Royal Academy hasta su inolvidable Hannibal Lecter; desde sus encuentros con Richard Burton hasta sus fantasmas personales.

La historia no es como la cuenta Hollywood Miguel de Lys Ediciones B 22,90 € ¿Las luchas de gladiadores resultaban tan letales ? ¿Vivió Pocahontas una historia de amor? Miguel de Lys, con humor, pone en evidencia todo eso que el cine nos ha hecho creer… y que nunca ocurrió.

El universo de Rock Hudson Varios autores Notorius 41,95 € Aprovechando el centenario del nacimiento de una de las grandes estrellas de Hollywood, un grupo de expertos analiza todos sus filmes, sus compañeros de reparto, sus directores...

Big Time: la gran vida de Perico Vidal Marcos Ordoñez Libros del Asteroide 18,95 € Una novela biográfica sobre el hombre que debutó con Orson Welles, que trabajó con Mankiewicz y David Lean y al que Sinatra presentaba como "My friend Pedro, who saved my life in Spain".