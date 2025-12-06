'La pulsión nacionalista': derecho a decidir, ¿por qué?

¿Cómo en un mundo globalizado sigue tan vigente un fenómeno como el nacionalismo? A Manuel Arias Maldonado (Málaga, 1974) le parece "desconcertante", teniendo en cuenta que, si bien es propio de la modernidad –arraiga en la Ilustración–, destila un tufillo rancio: esa identificación extrema con un territorio, manifestada a veces a través del imperialismo y otras a través del separatismo.

La pulsión nacionalista Manuel Arias Maldonado Debate, 2025

128 páginas. 12,90 €

"El nacionalismo ocupó el lugar que antes correspondía a las religiones", arguye el autor en su libro, un elocuente alegato a favor del talante cosmopolita. Que siga determinando el devenir de países como el nuestro, poniendo incluso en jaque sus democracias, es lo que supone un "gigantesco anacronismo".

Sin embargo, se atreve a exponer algunas causas rastreando algunas teorías. Por ejemplo, es imposible obviar que "satisface la necesidad humana de pertenencia y, por ello, carece de remedio", como vino a decir Isaiah Berlin.

Arias Maldonado infiere, haciendo gala de una mirada panorámica amplísima que no pierde de vista el presente, que el individuo abraza el nacionalismo para "dar sentido a su existencia en un mundo plagado de identidades colectivas". Además, la incertidumbre desde el 11-S y la crisis económica de 2008 ha abonado el terreno de la fabulación. Y es que las naciones no dejan de ser "construcciones sociales".

El problema es cuando son una amenaza para la convivencia, como en el caso de Cataluña, que "nunca fue un estado independiente del reino de España", aclara. A propósito, Arias Maldonado recuerda que solo los pueblos sujetos a "subyugación" o "dominación", según las Naciones Unidas, tendrían a su alcance el famoso "derecho a decidir".