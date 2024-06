‘Viudas, jóvenes y ricas', el nuevo 'thriller' de Audible sobre las esposas de la mafia

Entre Mujeres desesperadas, Goodfellas o Erin Brockovich, llega Viudas, Jóvenes y Ricas, el nuevo thriller de Audible, plataforma de audiolibros y pódcast de Amazon. La novela homónima de Kimberly Belley, Layne Fargo, Cate Holahan y Vanessa Lillie, cuatro escritoras estadounidenses de thrillers de éxito, llega ahora a España con las voces de las actrices Ana Fernández, Marta Hazas, Ana Bokesa y Eva Isanta.

Ambientada en 1985 en Providence, Rhode Island, el título narra la historia de cuatro mujeres que deben enfrentarse a la pérdida de sus maridos, socios en un bufete de abogados con vínculos mafiosos, y a los oscuros secretos que emergen tras su trágica muerte.

Un accidente aéreo cerca de Nueva York pone fin a las vidas de sus parejas, dejando a Justine, Camille, Krystle y Meredith sumidas en el dolor y en la incertidumbre. Justine, una exmodelo adaptada a la vida suburbana; Camille, la joven y hermosa segunda esposa sospechosa de ser una cazafortunas; Krystle, comprometida con el legado empresarial de su esposo; y Meredith, una stripper con una relación secreta con la única socia femenina del bufete, deben unirse para desenmascarar la verdad detrás del accidente.

Portada de 'Viudas, jóvenes y ricas' de Audible.

Lo que parece una tragedia pronto se revela como algo más siniestro: el equipo no debería haber estado en Nueva York ese día, y una gran suma de dinero se quemó con el avión. Con nuevas amenazas a cada paso, las viudas deben enfrentarse a la posibilidad de que un cliente insatisfecho busque venganza o que sus esposos estuvieran involucrados en algo más grande y peligroso.

Viudas, Jóvenes y Ricas, en exclusiva en Audible y que ya forma parte del catálogo con más de 100.000 audiolibros y podcast originales, destaca la diversidad y la fuerza de las mujeres, así como la importancia de la hermandad y la inclusión, a través de personajes como Justine Kelly, Camille Tavani, Meredith Everett y Krystle Romero, cada una con su propia historia de lucha y superación.

Esta superproducción ha contado con las voces de Eva Isanta, Marta Hazas, Ana Fernández y Ana Bokesa. Eva Isanta, conocida por sus trabajos anteriores en La que se avecina y Una historia de amores, junto a Marta Hazas, que ha colaborado previamente con Audible en la narración de Otras pequeñas coincidencias, aportan al desarrollo femenino y la hermandad entre mujeres.

Sobre las protagonistas, Marta Hazas considera que "el propio título ya dice mucho". "Vamos a hablar de unas mujeres muy potentes que tenían unos planes de vida, un poco chapadas a la antigua en muchos aspectos y van a ver que se van a tener que sacar las castañas del fuego".

Por su parte, Eva Isanta compartió también su experiencia al interpretar a su personaje: "Krystle es una mujer coraje, acostumbrada a vivir en un mundo de hombres poderosos y que no le da miedo meterse en aventuras peligrosas”. El proceso de producción también ha sido una experiencia constructiva para las cuatro actrices, ya que les permitió adentrarse en la labor de construir un producto auditivo desde su esencia.



Un trabajo que difiere significativamente del doblaje tradicional, ya que implica una conexión más íntima con el contenido y una atención minuciosa a cada inflexión y matiz vocal para transmitir la esencia del audio entretenimiento de manera convincente, tal y cómo analiza Ana Fernández: "Me ha parecido muy especial. Primero, porque el mundo del doblaje para actrices a veces es un poco difícil porque son profesiones muy distintas y a mí el doblaje me encanta. Estás dentro de esa sala tú sola, escuchas al técnico y, en este caso, a la directora, que era maravillosa, y tienes una libertad de probar, de darte cuenta muchas veces de tu ritmo a la hora de hablar".



Ana Bokesa habló acerca de sus impresiones sobre el desafío de trabajar solo con la voz, algo novedoso para ella: "Apoyarse sólo en la voz para grabar este título ha sido un verdadero trabajazo".