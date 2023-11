Los libros imprescindibles de la cuentista Cristina Fernández Cubas, Premio Nacional de las Letras

No es habitual que el Premio Nacional de las Letras recaiga en un autor esencialmente cuentista. El género, no obstante, por fin empieza a colonizar los espacios de prestigio que merece en la literatura española y los grandes reconocimientos institucionales también se han hecho eco.

Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, Barcelona, 1945) es, además, una renovadora del relato, según asegura María Alcantarilla, editora de Firmamento, sello que rescató en septiembre de este mismo año la novela El columpio, publicada originalmente en Tusquets en 1995. A propósito, el sello de Planeta alberga la mayor parte de la obra de la escritora, que debutó con los cuentos reunidos en Mi Hermana Elba (1980).

A lo largo de su obra, traducida a una decena de idiomas, ha transformado la realidad a partir de temas que, en primera instancia, se antojan costumbristas. Este recurso, que se ha acuñado bajo el término "neofantástico", supone un "antes y un después" en el cuento, cuenta Alcantarilla, que además considera que la autora es "la única que lo ha hecho en España". Los libros que siguen son una buena muestra de su trayectoria narrativa.

Parientes pobres del diablo

Tusquets, 2006

"Desde el terror gótico hasta la imaginería descabellada", deslizaba Santos Sanz Villanueva en las páginas de El Cultural, este libro de relatos publicado en 2006 fue incluido en Todos los cuentos, publicado por Tusquets en 2009. Este volumen es la compilación de sus primeros cinco libros de cuentos.

Al ya citado, que aborda lo diabólico y ya sugiere una plasticidad muy personal que resulta manifiesta en toda su obra, se añaden Los altillos de Brumal, El ángulo del horror y Con Ágatha en Estambul. El volumen fue reconocido con los Premios Cálamo (2008), Ciudad de Barcelona (2009), Salambó (2009), Qwerty (2009) y Tormenta (2009).

Cosas que ya no existen

Tusquets, 2011

La editorial Tusquets rescató, diez años después de su publicación original, una suerte de memorias en las que se confluyen los recuerdos de viajes y aventuras, unas reales y otras llenas de misterio, sueños y amores. Cosas que ya no existen da cuenta de una época, La gauche divine barcelonesa, en la mantuvo un estrecho vínculo con grandes personalidades. "Un libro del que resurgí renacida, del que me sentía orgullosa y que, probablemente (no es exageración), me hizo mejor persona". Así lo definió ella misma en una entrevista con El Cultural.

La puerta entreabierta

Tusquets, 2013

Fernández Cubas estrenaba seudónimo, Fernanda Kubbs, con esta novela fantástica llena de misterio y aventuras. "Me di cuenta enseguida de que me tenía que llamar de otra manera porque mi actitud era distinta. Hasta ahora en mi obra ha habido un equilibrio entre lo conocido y lo desconocido, lo irreal y lo irreal. Pero en esta novela atravieso esa puerta alegremente para adentrarme en ese mundo paralelo", confesó en El Cultural.

El libro está protagonizado por Isa, una escéptica periodista que visita a una pitonisa para hacer un reportaje y sufre una transformación impensable que cambiará por completo su vida y su forma de ver el mundo. A partir de aquí, brotan las historias de leyendas, los embrujos, los juegos de palabras y todos esos elementos tan reconocibles en la obra de la autora, siempre inclinada hacia lo inquietante y lo siniestro.

La habitación de Nona

Tusquets, 2015.

La habitación de Nona es el libro más importante de Fernández Cubas. Esta compilación de cuentos, que según el crítico Nadal Suau posee "una coherencia estilística, temática y hasta anímica indudable", fue galardonada con el Premio Nacional de Narrativa "por reflejar la madurez de una obra que representa la excelencia del relato breve. La autora mezcla con maestría lo cotidiano y lo fantástico, alcanzando la esencia y la vitalidad propias de lo mejor de este género literario".

El relato al que alude el título remite a una compleja relación entre dos hermanas. A Nona siempre le ocurren cosas "especiales", piensa la hermana, que la envidia. La infancia, la edad adulta, la soledad, la familia y, como siempre, la presencia indeleble de la cotidiano se erigen como los puntales de esta obra que también fue merecedora del Premio Nacional de la Crítica. El misterio, cómo no, vuelve a imponerse en estos relatos donde la realidad siempre es intervenida.

El columpio

Firmamento, 2011

Publicada originalmente en 1995, la editorial Firmamento ha rescatado esta sugerente novela breve, perturbadora y onírica que relata la historia de la hija (sin nombre en el relato) de Eloísa. Su madre ha muerto hace siete años y ella decide viajar desde París hasta la casa de sus tíos, que viven en un valle perdido de los Pirineos. Es el lugar donde pasó su infancia, así que lo imagina idílico. Al llegar, sin embargo, se produce un encuentro inquietante. La atmósfera cobra un significado relevante, pues su naturaleza brumosa confiere al relato un poso aún más desconcertante.

