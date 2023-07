'El grial nuclear', de mano en mano a lo largo de la historia

Una alerta es lo que se desprende de El grial nuclear, que lleva como subtítulo una pregunta fundamental, casi existencial: “¿Perdición o salvación de nuestra especie?”. El físico teórico Francisco Miguel Marqués Moreno realiza un fascinante recorrido histórico por un tipo de energía que ha cambiado (para bien y para mal) la historia de la humanidad. Abordamos así un tema complejo que el autor consigue acercar al gran público de una forma amena pero sin perder el más mínimo rigor.

Título: El grial nuclear ¿Perdición o salvación de nuestra especie? Autor: Francisco Miguel Marqués Moreno Editorial: edUPV (Universitat Politècnica de València) Año de edición: 2023 Disponible en Editorial UPV Disponible en Unebook

"El viaje más fascinante que jamás hayamos realizado -según Marqués Moreno, autor también de El límite del vértigo. Las extrañas aventuras de los que persiguen la luz (publicado por la Universitat Politècnica de València)- no nos llevó a atravesar desiertos, ni a surcar océanos, ni a dejar atrás la atmósfera. Fue un viaje en el que unos pocos usaron su cerebro en los sótanos de modestos laboratorios para recorrer la apenas milmillonésima de milímetro que nos separa del centro del átomo. Se trata de una distancia insignificante, pero ese viaje ha cambiado nuestro destino para siempre".

El autor entra así de lleno en El grial nuclear, un título de enorme simbolismo que da muestra de la importancia que este tipo de energía ha tenido y tiene en nuestra sociedad. En tan solo tres décadas hemos pasado de ignorar el contenido del átomo a “entrar” en él para adiestrarlo y liberar su inmensa energía, poniendo así en peligro por primera vez a nuestra especie. “Decidí preparar una charla sobre esta aventura y después decidí que fuera un libro”, señala Marqués Moreno sobre el inicio del proyecto.

Toda la ruta que plantea el autor gira en torno a la bomba atómica, cómo fue la carrera hasta su consecución y las consecuencias, tanto científicas como sociales, que provocaron las bombas de Hiroshima y Nagashaki: “La decisión de usar la bomba marcó el siglo XX, y es normal que todos tengamos una opinión, más o menos fundada, sobre ella. En cualquier caso fue guiada por un contexto, y no es justo hacer valoraciones ignorándolo. Un objetivo de este libro es recrear ese contexto muy duro aprovechando la multitud de fuentes que se han vuelto accesibles con la globalización de la información”. Un mérito más para el físico teórico, que actualiza la información más reciente en torno a la energía nuclear y sus usos.

Tras el punto álgido de este documentado estudio, concretamente la liberación descontrolada de la energía atómica en 1945, los capítulos finales del libro nos llevan hasta el presente y el futuro más inmediato. “Irán está “enriqueciendo el uranio”: ¿enriqueciéndolo en qué, y para qué? Otros trafican con plutonio de las antiguas repúblicas soviéticas: ¿con qué objetivo? Mientras tanto, las potencias occidentales intentan vigilar todos estos movimientos: ¿hasta qué punto se puede? Países como Corea del Norte o Rusia esgrimen la amenaza de un ataque nuclear: ¿hay que tomarla en serio? ¿Cuáles serían las consecuencias?”

“Las armas atómicas -añade el autor a modo de advertencia- detuvieron la espiral de guerras mundiales que en la primera mitad del siglo XX se cobró una centena de millones de vidas, pero desde entonces vivimos expuestos a un riesgo de extinción de la especie: ¿podemos evaluarlo? Ya estamos intentando controlar en la Tierra la fuente de energía que hace brillar nuestro Sol y las demás estrellas, la fusión del átomo. Pero las estimaciones más optimistas apuntan al horizonte 2050: ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Será el reactor ITER la solución a todos nuestros problemas energéticos?”

También analiza el físico nuclear los avances en torno a esta energía como un proceso guiado por el conocimiento científico y tecnológico. Y cita a Robert Oppenheimer para señalar que “los grandes descubrimientos científicos no se han hecho porque fuesen útiles, se han hecho porque era posible hacerlos”. Y en esa inercia se remonta, en un ejercicio de documentada erudición, a los textos de Demócrito (siglo V a. C.), que “imaginó” el átomo pero que no lo pudo descubrir porque carecía de la instrumentación necesaria para sondear la materia a una escala tan pequeña. “La historia se repitió mucho más tare para científicos tan ilustres como Isaac Newton”, explica.

Marqués Moreno nos habla con claridad de los avances en torno a la energía atómica a través de nombres como Ernest Rutherford, Frederick Soddy, Niels Bohr, Max Planck, Albert Einstein, Enrico Fermi, Lise Meitner, Otto Frisch, Werner Heisenberg, Otto Hahn e Igor Kurchátov, entre otros muchos, de acontecimientos como la Proyecto Manhattan, los citados bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el test Trinity, la explosión de la bomba rusa Primer Relámpago de Semipalátinsk, la estadounidense Castle Bravo y la devastadora Zar Bomba e hitos como la “catástrofe ultravioleta”, la fisión del núcleo, los diez elementos más de la tabla periódica, la Pila de Chicago o el ITER y el reactor DEMO.

Uno de los momentos de la peligrosa aventura de la energía nuclear la protagonizaron el danés Bohr y el alemán Heisenberg en un encuentro convertido en una de las grandes incógnitas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Discutieron ambos científicos? ¿Abordaron el uso de la bomba atómica? Explica el autor El grial nuclear: “Heisenberg había sido un discípulo distinguido de Bohr, y sus trabajos a finales de los años 20 le valieron el Nobel de Física en 1932 por la creación de la Mecánica Cuántica”.

Pero la guerra enfrió las relaciones entre ambos. Bohr eligió la resistencia pacífica al régimen nazi desde su instituto en Copenhague, y Heisenberg fue escalando puestos hasta llegar a ser el líder del programa de fisión alemán. En septiembre del 41 la situación internacional es desalentadora para todo el mundo excepto para Alemania. El Reich está alcanzando su máxima expansión: casi toda la Europa continental está bajo el yugo nazi, las divisiones panzer alemanas se están adentrando en la Unión Soviética, y Estados Unidos todavía es oficialmente neutral…”

Termina el físico nuclear con la alerta planteada al inicio: “No es este el lugar para desarrollar las diferentes explicaciones posibles, pero me gustaría terminar hablando de una de ellas, conocida como El Gran Filtro. Nuestra soledad se explicaría si, al cálculo de probabilidades, añadiésemos una barrera o filtro que impidiera a las formas de vida alcanzar un estado lo bastante avanzado como para comunicarse, incluso llegando a destruirlas. Ese filtro no podría ser algo aleatorio, como una catástrofe natural, porque podría afectar a un gran número de civilizaciones pero algunas tendrían suerte y escaparían, dando señales de vida tarde o temprano. Debería ser algo que prácticamente todas las civilizaciones acabarán encontrando, como por ejemplo un tipo de tecnología, y cuyo descubrimiento las condujera a su autodestrucción. ¿Y si el armamento nuclear, nuestra espada de Damocles, fuese ese ‘gran filtro’?

El grial nuclear se convierte así, al final de su lectura, en un libro necesario para entender buena parte de nuestra historia. Especialmente para comprender las claves de un tipo de energía que ha marcado la historia de la Humanidad. Gracias al ameno relato de Marqués Moreno logramos meternos de lleno en un su devenir histórico y en la importancia que tiene social, política y económicamente. Sin duda, uno de los viajes más fascinantes que jamás hayamos realizado.

