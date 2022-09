Los deberes

Hola, amigos.

El ganador de la semana pasada, dedicada a los vendedores a puerta fría, ha sido…:

Plcd

Cuando su tía Sonsoles murió, el comercial tuvo que buscar otro trabajo.

La muerte de la tía del protagonista lo hace cambiar de trabajo, lo cual sería anecdótico desde una perspectiva narrativa si no fuera porque, debajo de la historia superficial, está la otra historia, la profunda, la que recreamos nosotros los lectores gracias a la astucia de su autor. En efecto, es sencillo deducir que el trabajo del vendedor dependía directamente de la generosidad de la tía Sonsoles, de manera que el humor del relato resplandece con dos asuntos elididos pero presentes en el contexto: el comercial no era en puridad un comercial, no debía fajarse con los clientes para colocar el producto, y tía Sonsoles lo quería mucho, hacía por complacerlo y, con seguridad, gozaba de una posición económica desahogada o muy desahogada. Una docena de palabras para hacer el retrato de una vida profesional marcada por el amor incondicional de un familiar cercano. Este micro es un ejemplo plausible de como un relato, con independencia de su extensión, depende de la organización de sus elementos tanto o más que de su cogollo argumental.

Enhorabuena, Plcd, por el relato, estupendo, y por el premio.

Otros relatos pudieron haber ganado:

Meio

Con la sequía surgieron restos del pueblo bajo el embalse. Pero nadie reconoció al vendedor de enciclopedias aparecido junto a la escuela.

Desmond

Su padre le dijo: “No te rindas nunca”. Y él acabó convirtiéndose en el último vendedor de enciclopedias.

Ayalgamar

La exitosa demostración y venta de diez quitamanchas en un domicilio se vio empañada por la citación del juzgado por destrucción de pruebas

McEwan

En aquella casa no consiguió vender ningún libro de su editorial pero compró un par de cuadros del amable inquilino.

AnaBelén

El padre notó que su hijo se parecía cada vez más a aquel representante del Círculo de Lectores.

Poliéster

El vendedor de enciclopedias resultó ser en extremo convincente. —No tenía que haberle abierto la puerta de mi despacho —se lamentó su jefe.

Saludos cordiales

