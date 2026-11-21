En su anterior novela, publicada en marzo de este mismo año, Lorenzo Silva exploraba y ensalzaba a partes iguales la figura del general Miguel Campins, militar que ocupaba el cargo de comandante militar de Granada en el aciago verano de 1936 cuyos férreos principios le impidieron secundar el golpe de Estado. Una decisión valiente que le llevó al patíbulo.

La novela, muy acertadamente, se titulaba Con nadie. Ni con los de un bando, ni con los de otro. En unos años en los que no tomar partido suponía ya no ser enemigo de algunos, sino de la inmensa mayoría, él se inclinó por seguir lo que le dictaba su conciencia. Estaba a solas con su sentido del deber. Y a este obedeció. Eran, sin embargo, malos tiempos para formar parte de esa tantas veces invocada como denostada tercera España.

Siguiendo esa misma estela, su nueva publicación, que nos llega este mes de noviembre, bien podría titularse Con todos. Sigue esta vez los pasos de otro español cuyo mérito también radica en ir a contracorriente de los intereses de aquellos que eran más (mucho más) poderosos que él. Se trata de Francisco de Vitoria (Burgos, 1483 - Salamanca, 1546), fraile dominico que fue catedrático de teología en la Escuela de Salamanca y, desde el púlpito de sus clases, criticó los abusos que el Imperio Español de Carlos V estaba perpetrando sobre la población indígena americana.

Sin embargo, el título con el que Lorenzo Silva ha bautizado su libro es Erguido hacia las estrellas (Destino, 2026) . Refiere el nombre de este sucinto libro (no alcanza las 200 páginas) a una frase extraída de la Metamorfosis de Ovidio, Erectos ad sidera, de la que el escritor se sirve como metáfora para ilustrar el modelo de vida que siguió el fraile: mirar hacia lo más alto, muy por encima del tumulto y el ruido mundano, en busca de la verdad.

En conversación con El Cultural, Silva destaca la capacidad del teólogo, muy adelantada a su tiempo, de discernir lo que es esencialmente justo: "Es un personaje que en ese momento, no 500 años después, se pronunció con mucha claridad en contra de los excesos que se estaban produciendo".

Cubierta de 'Erguido hacia las estrellas'. Destino

Se refiere el también abogado —sus años como estudiante de derecho, nos cuenta, fueron los que le abrieron las puertas al pensamiento del dominico— a las conquistas y el trato inhumano a los que se estaba sometiendo a la población indígena. Los años de magisterio en Salamanca de De Vitoria, por ejemplo, coinciden con la conquista de la región de Perú.

Las extralimitaciones que a ese lado del Atlántico acontecían estaban siempre respaldadas, claro, por una serie de argumentos (a saber: las creencias paganas, el porvenir del imperio...) que justificaban todo tipo de tropelías.

Muchos de los que cometían esta clase de actos sentían la necesidad, eso sí, de, una vez de vuelta a la península ibérica, buscar el perdón o al menos el beneplácito de los representantes de Dios en la tierra. Ni lo único ni lo otro consiguieron de Francisco de Vitoria, que llegó a relatar por correspondencia su indignación al ser testigo de que la mayoría de los que acudían a él para confesarse ya traían de antemano un subterfugio con el que deshacerse del sentimiento de culpa.

Su visión de este y otros asuntos espinosos de aquellos tiempos la volcó en las llamadas relecciones, clases magistrales que se daban una vez al año no solamente frente al alumnado, sino también ante profesores e intelectuales.

"Las relecciones que conservamos son textos que realmente merece la pena leer por su elaboración, por su profundidad, porque ahí hay alguien que está intentando mostrar lo mejor de su conocimiento con lo mejor de su retórica", sostiene Silva.

Muchos, por cierto, han apodado a Francisco de Vitoria 'el Sócrates español', debido a que, como sucede con el filósofo griego, las ideas que han llegado hasta hoy del fraile dominico provienen, en su mayoría, de los apuntes recogidos por sus alumnos.

De entre las sesiones de esta clase que se conservan, célebre es la que recibe el sobrenombre de De indis. En ella, Francisco de Vitoria defiende que "los indios eran dueños de sí mismos, de sus cosas y hasta de sus tierras, y que la administración de nuevos territorios tenía que ser en su beneficio y no para despojarlos ni para esclavizarlos".

Un planteamiento que, explica Silva, "en 1539 iba contra el interés político del imperio y también contra el interés económico, porque lo que interesaba económicamente era desvalijar a los indios y esclavizarlos".

No obstante, y pese a que Carlos V prohibió la impresión de los textos de estas y otras conferencias en los que el catedrático ponía en solfa las conductas del poder eclesiástico y civil, Francisco de Vitoria no se tuvo que enfrentar a ningún tipo de castigo de las autoridades por su atrevimiento.

El autor de Erguido hacia las estrellas alega que el fraile evitó esta clase de problemas debido a su carácter poco conflictivo: "A Vitoria le salva que él no es un pendenciero, no es un pleitista, es alguien moderado incluso cuando critica, cosa que hace siempre de forma respetuosa".

A ello se le añade la evidente autoridad moral que ostentaba: "Era todo un referente doctrinal. Aunque señala las malas prácticas de los grandes líderes, estos eran, al final, príncipes creyentes. Carlos V cree en el infierno y no quiere dar con sus huesos allí. Quiere la salvación de su alma".

Por ello, lejos de castigar al catedrático, atiende sus reflexiones... y toma nota. Los pensamientos a este respecto de Francisco de Vitoria y sus discípulos de la Escuela de Salamanca, así como el testimonio de misioneros como Bartolomé de las Casas serán la argamasa que sustente las así llamadas 'Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los Indios', así como las futuras Leyes de Indias.

De Vitoria se posicionó del mismo modo en otros debates del momento, siendo casi siempre revolucionario en sus planteamientos, que lo hacen estar considerado como el precursor del derecho internacional. Conocida es, por ejemplo, su concepción de 'ley justa', en la sostiene que tan solo es justificable el uso de la fuerza y, por tanto, el inicio de una guerra en caso de legítima defensa.

Algo que, por mucho que influyera en la promulgación de leyes y proyectos de paz, como bien suscribe la historia, estuvo muy lejos de ser atendido. Ello, sin embargo, no le quita ni un ápice de mérito según Silva: "Fue vanguardista a la hora de determinar los derechos inalienables del ser humano por el simple hecho de serlo. Eso nadie se lo va a quitar. Al menos, consiguió que aquello quedara plasmado sobre el papel y hayamos llegado a un acuerdo global en este sentido. Siempre habrá, claro, desalmados que no escuchen".

Tras su muerte en 1546, aunque la influencia de De Vitoria se mantuvo viva merced a sus discípulos, los textos que le hicieron célebre tardaron en pasar por una imprenta española. Fue casi 20 años después, en 1565. Ocho antes, en 1557, se imprimió una primera versión en Francia, país en el que el fraile pasó varios años como estudiante de teología. De hecho, Silva es crítico con el trato que ha recibido en nuestro país el dominico: "Si fuera francés Francisco de Vitoria sería tan conocido como Erasmo de Róterdam. Tendría todo tipo de reconocimientos: estatuas, placas, calles...todo el mundo lo conocería. Como el hombre era de Burgos y se volvió a Castilla... los especialistas lo conocen, pero los españoles en general".