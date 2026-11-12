'El hervidero' donde el caos es normalidad: la historia de Oriente Próximo, desde 1900 hasta hoy

Interesa hacer antes de nada una aclaración terminológico-geográfica sobre este estudio de Simon Sebag Montefiore (Londres, 1965), una historia de Oriente Próximo desde 1900 hasta 2026. En la traducción al español, explica su responsable, Gonzalo García Rodríguez, se acuña Oriente Próximo donde el autor habla de Middle East, que abarca de Marruecos a Irán. En nuestro idioma, “la estructura trimembre de un Oriente Próximo, Medio y Extremo aún está vigente, aunque su salud ha empeorado por el calco de Oriente Medio como traducción automática de Middle East, muy habitual en los medios de comunicación. No hay una equivalencia directa con el inglés”.

Cubierta de 'El hervidero'. Crítica El hervidero Simon Sebag Montefiore Traducción de Gonzalo García

Crítica, 2026

608 páginas. 25,90 €

Hechas las precisiones, necesarias para situarnos bien y porque en España no solemos incluir Marruecos y el Magreb en nuestra definición de Oriente Próximo (y menos ahora), Sebag reconoce que contar la historia de esta zona del planeta durante el último siglo y cuarto es “una tarea que puede abrumar a cualquier historiador”. Y leerla, a cualquier lector. Pero se trata de “la región que más presencia tiene y más inquietud genera en la conciencia occidental, la que más contestación y debates sobre la historia del último siglo promueve” y, a la vez, “la menos comprendida”.

Una historia “fascinante, complicada, paradójica, diversa”, nutrida por una infinitud de conflictos, desgracias, vértigos, misterios, contradicciones, gestas, alianzas y traiciones, irracionalidades, sucesos increíbles o incomprensibles y con frecuencia decisivos. A todo ello han contribuido las intervenciones de las potencias extranjeras. Una región (encrucijada tricontinental) que parece “irremediablemente turbulenta y explosiva”. Absorbente y ambicioso, El hervidero (Crítica) es un libro que aspira a “devolver algo de equilibrio a la forma en la que Occidente mira al Oriente Próximo”.

El historiador británico (entre sus obras, La corte del zar rojo, Llamadme Stalin, Jerusalén, Los Románov y El mundo) opta por una estructura en dos actos, el primero de los cuales está dedicado a la era imperial, el fin del Imperio otomano y los 30 años de gobierno de franceses, británicos, italianos y, por breve tiempo, griegos, y concluye en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Soldados de la milicia saudí conocida como 'ijwán', hacia 1920. Wikimedia Commons

Abren la historia el príncipe Abdulaziz con la toma de Riad y “el último gran sultán”, Abdulhamid II, que odiaba a los armenios (el genocidio empezará más tarde, en 1915) y era especialista en el uso de los conflictos étnicos para mantener unido un imperio que llevaba en declive desde el siglo XVIII y estaba en su último compás (a pesar de la alianza con Alemania, cuya llegada a la zona cambió las reglas del juego).

En Persia (se la acabarán repartiendo por esferas de influencia), Rusia y Gran Bretaña se disputan el control de Asia central.

Constantinopla asiste a la revolución de los Jóvenes Turcos, que parecía ser liberal e ilustrada, “pero se estaba abriendo una era más oscura”. La pérdida de casi todo el Imperio otomano fue devastadora para la moral de los revolucionarios.

Los Jóvenes Turcos entrando en Estambul en 1909. Wikimedia Commons

En Marruecos se consolida la influencia francesa, mientras Italia amplía sus operaciones en la región. El nacionalismo árabe y el judío comienzan a desarrollarse simultáneamente. Los británicos conquistan un territorio que comprende lo que hoy es todo Israel, buena parte de Jordania y la mayoría de Siria: es el inicio de la supremacía británica en Oriente Próximo.

Clemenceau y Lloyd George, señala el historiador, fueron “los creadores del Oriente Próximo de nuestros días”. Se lo repartieron.

El autor analiza las ‘guerras del 7 de octubre’ y ofrece unas conclusiones entre el realismo y la esperanza

Después de la Primera Guerra Mundial se crean los “mandatos”, protectorados casi coloniales, órganos del poder imperial: fue un interludio de tres décadas con resultados heterogéneos.

En los años 30, en el mundo árabe, del Marruecos francés al Iraq dominado por los británicos, los nacionalistas confiaban en que alemanes e italianos les prestarían ayuda para derribar a los anglo-franceses. La Segunda Guerra Mundial desata una lucha implacable entre las democracias occidentales y las potencias del Eje por el control de Oriente Próximo, que inicia una nueva era, agotados los imperios, en la que destaca la formación de nuevos Estados.

Refugiados palestinos en 1948, durante el exilio conocido como Nakba. Fred Csasznik

El segundo acto abarca desde 1945 hasta nuestros días. El escenario era nuevo, pero Francia, Gran Bretaña y Rusia (Stalin deseaba controlar Irán y su petróleo) seguían teniendo intereses en la zona.

En 1947, la ONU divide Palestina en dos Estados, uno árabe y uno judío, y arranca un conflicto terrible e interminable. Muy pronto, los ejércitos de Egipto, Siria, Jordania, el Líbano e Iraq invadirán la zona con el propósito de salvar a los árabes palestinos y destruir Israel.

Saturada de violencias e inestabilidades (golpes de Estado, atentados, guerras civiles…), la región se convierte en escenario de la Guerra Fría. La CIA interviene en Egipto e Irán para torpedear las aspiraciones soviéticas. Francia se enreda en Argelia y Marruecos se independiza.

La crisis de Suez es otro capítulo fundamental y genera “una corriente eléctrica que sacudió el mundo árabe”. El presidente egipcio Nasser se propone imponer su nuevo orden por todo Oriente Próximo.

En los años 60 se produce una vuelta atrás: la crisis del panarabismo. Entran en escena otros actores que serán relevantes en las décadas siguientes, Saddam Hussein, Jomeini, Yasser Arafat, Muammar al-Gaddafi…, y se produce el ocaso de Nasser.

La guerra del 67 da forma a la conciencia de un nacionalismo específicamente palestino. Arafat redefine la causa.

El fin de siglo depara calambres como la revolución del 79 en Irán, que desaloja al sah (con Jomeini emerge el islam radical), la guerra Irán-Iraq, la creación de Hezbollah, la Intifada palestina, la guerra del Golfo. También los Acuerdos de Oslo y el asesinato de Isaac Rabin.

El XXI arranca con los atentados del 11-S y sus consecuencias en Afganistán e Iraq, la Segunda Intifada y el ascenso de Hamas.

A finales de 2010 se activa una cascada de revoluciones conocida como Primavera Árabe, de consecuencias muy diversas. Siria se hunde en una guerra civil.

La obra termina con un capítulo dedicado a “las guerras del 7 de octubre” y unas interesantes conclusiones, sensatas, entre el realismo y la esperanza.