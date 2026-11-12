La Comunidad de Madrid destaca el papel de España en la independencia de EE.UU. con la exposición '1776. We the Hispanics'

La Comunidad de Madrid ha presentado 1776. We the Hispanics, la exposición sobre el papel de España en el nacimiento de Estados Unidos.

La muestra podrá visitarse al aire libre y de forma gratuita en la plaza de Isabel II de la capital hasta el 13 de noviembre, con motivo del 250º aniversario de la Declaración de Independencia de las Trece Colonias.

Comisariada por Eva García, la muestra reúne 32 paneles que explican la aportación militar, financiera, diplomática y estratégica del mundo hispano. Los documentos seleccionados muestran cómo la intervención de la Corona española debilitó el poder británico y resultó decisiva para el desenlace de la guerra.

“1776. We The Hispanics es una exposición divulgativa que nos permite conocer una parte de nuestra historia que no siempre ha ocupado el lugar que merece: la aportación española al nacimiento de Estados Unidos como nación soberana”, ha asegurado Mariano de Paco, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid.

“La independencia estadounidense no puede entenderse sin el apoyo militar, económico y diplomático de España y del conjunto del mundo hispano. Gracias a EL ESPAÑOL, a la comisaria Eva García y a todos los que han hecho posible esta muestra por acercarnos esta parte de la historia”, ha añadido el consejero durante la inauguración.

Para la comisaria Eva García, que ha ideado un didáctico y esencial recorrido, “el 250.º aniversario nos brinda la ocasión de dar a la aportación española el lugar que merece en el relato de la independencia de Estados Unidos”.

“En pleno Madrid, el visitante puede descubrir la magnitud de una intervención española todavía poco conocida. La Monarquía hispánica envió suministros, movilizó recursos y combatió del Caribe al canal de la Mancha”, explica.

Vista de algunos de los paneles de '1776. We the Hispanics'. Comunidad de Madrid

En el punto de partida se encuentra la frase “Mucho antes de que nacieran los Estados Unidos de América, Madrid ya formaba parte de su destino”, donde se recuerda el testamento de Isabel I de Castilla, la Real Cédula de 1514 que reconoció los matrimonios entre españoles y nativos y la labor de quienes tradujeron e imprimieron textos en náhuatl, quechua o guaraní.

Además, un mapa del Virreinato de Nueva España (1535-1821) muestra cómo territorios como California, Texas, Florida, Nuevo México o Arizona formaron parte de la Monarquía Hispánica.

Tampoco faltan las referencias a personajes destacados de la época como Luis de Unzaga, gobernador de la Luisiana; Juan de Miralles, comisario regio de Carlos III y amigo personal de George Washington; Jorge Farragut, menorquín y padre del primer almirante de la Marina estadounidense o el capitán Fernando de Leyba, defensor de San Luis, entre otros.

Se incluyen también testimonios de la relación con España de los padres fundadores como George Washington, que advertía en 1778 del peso de la flota española en la guerra; Benjamin Franklin, quien reconocía una “alianza estrecha y sólida con España”, y Thomas Jefferson, que resaltaba ya en 1787 la importancia del idioma español para los americanos.

“Creo que al visitante le sorprenderán dos cosas. La primera es la dimensión humana de aquella contribución, en la que participaron decenas de miles de españoles de la península y de distintos territorios de la Monarquía hispánica. La segunda es el impacto visual de la exposición”, comenta Eva García.

Y es que, como detalla la comisaria, “los paneles de gran formato cuentan esta historia en apenas cuatro líneas y los códigos QR permiten ampliarla con piezas audiovisuales de gran calidad, pensadas para atraer a públicos de todas las edades”.

Al final del recorrido, que concluye con el Tratado de París de 1783, por el que España recuperó Menorca y Florida, y con el buque Galveztown, que participó con salvas de honor en la toma de posesión de George Washington en 1789, muchos visitantes se acercan a Eva García: “Me hablan del orgullo que sienten al descubrir que aquella victoria también fue nuestra”.