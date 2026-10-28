Uno de los paneles de la exposición muestra este mapa de Madrid, de 1760, de la Biblioteca Regional. © Eva García

'1776. We the Hispanics' rinde homenaje al papel de España en la independencia de Estados Unidos

“Mucho antes de que nacieran los Estados Unidos de América, Madrid ya formaba parte de su destino”.

Así reza el primero de los 32 paneles que conforman el recorrido de 1776. We the Hispanics, la exposición que, desde el 30 de octubre, podrá verse en la plaza de Isabel II de Madrid y que revisa la contribución militar, financiera, diplomática y estratégica de España y del mundo hispano al nacimiento de los Estados Unidos.

Un completo repaso por los protagonistas, las batallas y los documentos que demuestran que, sin el apoyo español, la independencia de las Trece Colonias difícilmente habría sido posible tal y como la conocemos hoy.

La muestra, diseñada y comisariada por Eva García y basada en la investigación histórica publicada en el libro 1776 – We the Hispanics, permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre y cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid y EY.

A dos orillas

Frente a la habitual narración de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos desde una perspectiva exclusivamente anglosajona, la exposición propone otra lectura: la de un conflicto internacional en el que la acción española fue decisiva.

Uno de los paneles de la exposición '1776. We the Hispanics'. © Eva García

Desde Madrid, capital de una monarquía global presente en ambos hemisferios, se tomaron decisiones que debilitaron el poder británico y favorecieron la causa de las Trece Colonias.

El recorrido propuesto arranca en las raíces de esa relación. Recuerda el testamento de Isabel I de Castilla, la Real Cédula de 1514 que reconoció los matrimonios entre españoles y nativos y la labor de quienes tradujeron e imprimieron textos en náhuatl, quechua o guaraní.

Un mapa del Virreinato de Nueva España (1535-1821) muestra cómo territorios como California, Texas, Florida, Nuevo México o Arizona formaron parte de la Monarquía Hispánica.

Los olvidados

La muestra pone rostro a los hombres que hicieron posible la ayuda española. Así, Luis de Unzaga, gobernador de la Luisiana, cuya carta del 4 de septiembre de 1776, conservada en el Archivo General de Indias, es una de las primeras menciones oficiales conocidas del nombre de los Estados Unidos.

Panel dedicado a Bernardo de Gálvez. © Eva García

También Bernardo de Gálvez, artífice de las tomas de Mobile y Pensacola (1781), o Juan de Miralles, comisario regio de Carlos III y amigo personal de George Washington.

El visitante descubrirá también a Jorge Farragut, menorquín y padre del primer almirante de la Marina estadounidense; al capitán Fernando de Leyba, defensor de San Luis en 1780; y a los almirantes Luis de Córdova y José Solano y Bote.

Completan la galería el virrey Martín de Mayorga, que reunió cerca de 40 millones de pesos con el Donativo Universal; el agente Oliver Pollock; y Francisco de Saavedra, cuyos fondos reunidos en La Habana resultaron decisivos para la victoria de Yorktown.

Plata, barcos y batallas

Las imágenes detallan cómo el dólar español respaldó la primera moneda continental, aprobada en 1775 por el Segundo Congreso Continental, y cómo el puerto de La Habana sirvió de base y refugio a la Marina Continental.

Otro de los paneles presentes en la muestra. © Eva García

Uno de los paneles recoge 33 acciones militares españolas entre 1779 y 1783, desde el valle del Misisipi hasta Gibraltar, y otro enumera algunos de los navíos, fragatas y bergantines que la Armada Española aportó al conflicto.

La exposición incorpora la voz de los padres fundadores. George Washington advertía en 1778 del peso de la flota española en la guerra, Benjamin Franklin escribía en 1776 al infante Gabriel de Borbón sobre una alianza “estrecha y sólida con España” y Thomas Jefferson aseguraba en 1787 que “el idioma español es de gran importancia para los americanos”.

El recorrido concluye con el Tratado de París de 1783, por el que España recuperó Menorca y Florida, y con el buque Galveztown en la toma de posesión de Washington en 1789.

Justicia histórica

Para Eva García, comisaria de la muestra y presidenta y fundadora de The Legacy, la independencia de los Estados Unidos “no puede comprenderse en toda su magnitud sin reconocer el papel crucial de la Hispanidad”.

A su juicio, “reivindicar este legado es hacer justicia histórica y tender un puente entre pueblos que compartieron un mismo sueño de libertad”.

Con todo esto, la exposición se concibe como un homenaje a los hombres y mujeres que hicieron posible una historia compartida a ambos lados del Atlántico.