Robert Merriman, el profesor y brigadista mitificado por Hemingway en 'Por quién doblan las campanas'

En marzo de 1939, España padecía el último mes del conflicto fratricida detonado tres veranos atrás. A esas alturas, Ernest Hemingway se encontraba lejos de una ‘piel de toro’ cuya geografía había recorrido enviando crónicas de guerra a la North American Newspaper Alliance.

Portada de 'El legendario comandante Robert Merriman'. Espasa El legendario comandante Robert Merriman Fernando y Javier Pérez Gómez Espasa, 2026

384 páginas. 22,90 €

Los recuerdos y experiencias del escritor estadounidense en la contienda empezaban entonces a tomar forma, que acabaría plasmando en el verano de 1940 en la novela Por quién doblan las campanas, protagonizada por un compatriota suyo al que nombró Robert Jordan, profesor universitario y voluntario por la causa republicana.

En 1937, el también firmante de Adiós a las armas había conocido en el madrileño Hotel Florida a un antiguo docente de la Universidad de Berkeley llamado Robert Merriman. Procedía de California, donde estaba el centro académico en el que había impartido clases de Economía hasta que, gracias a una beca, en 1935 viajó a la URSS con su mujer, Marion, para investigar sobre las colectivizaciones agrícolas.

En suelo soviético terminaría de abrazar un ideario comunista que ya lo seducía antes de vivir allí y, al tener noticias de la sublevación contra la II República, acudió a España para empuñar un fusil contra el fascismo.

“Fue precisamente Hemingway quien dio el primer empujón a su conversión en mito”, escriben los hermanos e investigadores Fernando y Javier Pérez Gómez en las páginas de El legendario comandante Robert Merriman.

Según los autores, fue Hemingway quien dio el primer empujón a la conversión de Merriman en mito

Oficial del Batallón Lincoln, integrado en la XV Brigada Internacional, se le perdió el rastro el 2 de abril de 1938 en las inmediaciones de Corbera d’Ebre (Tarragona), cuando las tropas republicanas se retiraban de Aragón perseguidas implacablemente por las franquistas tras el desgaste de la batalla de Teruel.

En principio se difundió que el protagonista de Por quién doblan las campanas estaba inspirado en ese interbrigadista. “Ambos son estadounidenses, profesores de universidad y, además, se llaman Robert, con apellidos similares (Jordan/Merriman)”, señalan los autores. Sin embargo, el personaje de ficción –al que Gary Cooper encarnaría en la gran pantalla– tiene como misión hacer saltar por los aires un puente en territorio enemigo, función que jamás desarrolló el personaje real.

Según algunos historiadores, la fuente de inspiración de Hemingway podría haber sido otro paisano suyo miembro del Batallón Lincoln. Se trataría de Irving Goff, quien “luchó como guerrillero en el frente de Teruel” y cuyo “cometido fue volar un puente en la sierra de Albarracín el día antes de empezar la batalla”, el 15 de diciembre de 1937, “para dificultar el aprovisionamiento de las tropas franquistas”.

Fernando Pérez Gómez –editor de profesión– y su hermano Javier –archivero de la Generalitat de Cataluña– sostienen: “Es probable que Hemingway conociera los detalles de la operación guerrillera, pero en su novela la cambió de ubicación (la situó en la sierra de Guadarrama)”. Y, sobre la profesión de Robert Jordan en su vida civil, concluyen que es “posible” que el novelista “mezclara las historias reales de dos combatientes norteamericanos convirtiéndolas en una sola”.

Hemingway Lloyd Arnold Wikimedia Commons

El paradero del cuerpo de Merriman –al que las crónicas de Hemingway ya lo hicieron célebre en vida, así como sus propios diarios, que su viuda difundió– es una incógnita desde su desaparición durante aquella retirada. En 2018, pasados ochenta años, Corbera d’Ebre le dedicó un monumento. Y un año después, sería la propia Universidad de Berkeley la que homenajeó con una placa conmemorativa a este comandante del Lincoln, un batallón integrado principalmente por estadounidenses que, conforme intervenía en varios de los principales escenarios de la guerra –el Jarama, Brunete, Belchite, Teruel, el Ebro...– iba cubriendo sus bajas con reclutas españoles.

La novedad que aportan los autores de El legendario comandante Robert Merriman es un interesante hallazgo que realizaron investigando en el Archivo General Militar de Ávila. Allí fueron depositados “documentos y fotografías” que se encontraban en la maleta que Merriman “tuvo que abandonar el 17 de marzo de 1938 en Alcorisa (Teruel) para evitar ser capturado por las tropas de la 4.ª División de Navarra, un hecho hasta ahora desconocido”.

La documentación descubierta –entre la que hay 77 fotos, oficios recibidos como jefe de la XV Brigada Internacional y cartas privadas– acabó en manos del coronel Francisco Hidalgo de Cisneros, muerto en 1964. En 2008, sus herederos la donaron al archivo de Ávila, donde los hermanos Pérez Gómez la encontraron en 2025.

Este coronel franquista era hermano de Ignacio Hidalgo de Cisneros, jefe de las fuerzas aéreas de la República y exiliado tras la contienda. Pese a ello, recuperaron el contacto e incluso se vieron en Francia en la década de 1950. La buena relación familiar fue tal que “cuando el antiguo aviador republicano falleció en 1966”, su sobrino “acudió a su funeral en Bucarest”.

Sobre la muerte de Merriman hay distintas versiones. Según la más extendida, su grupo se dispersó al toparse con un campamento sublevado y ahí se le perdió la pista. No obstante, el recluta Fausto Villar, encuadrado en la XV Brigada Internacional, afirmó en sus memorias –el libro incluye un extracto–: “Sus ametralladoras se hartan a placer de matar a nuestros brigadistas”. Entre los abatidos, vio a Merriman y a otro compañero, a los que llamó sin respuesta: “Aunque no quiero creérmelo, pienso que ambos, con su silencio, están muertos, ya que la masacre a la que está siendo sometido el batallón es espantosa”.