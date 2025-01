80 años de la liberación de Auschwitz: los 8 libros para no olvidar la gran tragedia moderna

Del filósofo Theodor Adorno dicen que dijo que "escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie". Versos se han escrito muchos y muy buenos desde 1945, que han hecho elevarse al alma humana de nuevo cuando todo hacía pensar que a partir de entonces no haría otra cosa que revolverse en el cieno. Sin embargo, cumpliéndose 80 años de la liberación de las pobres gentes que sobrevivieron a todo aquel martirio, también se escriben y publican ingentes cantidades de páginas de no ficción que vuelven a aquella tragedia. Lo hacen para distinguir y comprender los motivos que llevaron a aquel culmen de decadencia humana. Pero, también y sobre todo, para que no vuelva a ocurrir. Estos son algunos de los que con mayor excelencia lo logran.

La mecánica del exterminio. Xabier Irujo

Portada de 'La mecánica del exterminio'

Xabier Irujo realiza en esta obra un meticuloso análisis de la sistematización de los procedimientos de ejecución que se llevaron a cabo para materializar los planes de exterminio de Hitler. Mientras que saca a relucir los métodos que se desarrollaron para lograrlo y los pasos que se siguieron, Irujo también explica la manera en que una ideología ampliamente difundida por Europa impulsó la creación de un protocolo de genocidio que acabaría con la vida de millones de personas. Recorremos paso a paso las fases de esta macabra maquinaria: desde el desplazamiento forzado y la concentración masiva, hasta el transporte y la ejecución.

Si esto es un hombre. Primo Levi

Portada de 'Si esto es un hombre'

Primo Levi narra con crudeza, profundidad, y, sobre todo, honestidad, pero sin caer en el melodrama, su experiencia, desde su deportación rumbo al campo de concentración de Monowice, hasta la liberación por el ejército ruso. La obra plasma aquellas vivencias con unos niveles de crudeza, sinceridad y maestría alcanzables para muy pocos. No fue hasta 1957 cuando por fin pudo ser publicada pr una gran editorial. El gran éxito que cosechó la obra a raíz de esto animó al autor a escribir dos libros más sobre el mismo tema: La Tregua y Los hundidos y los salvados.

Solo la esperanza calma el dolor. Simone Veil

Portada de 'Solo la esperanza calma el dolor'

Antes de la guerra, Simone Veil tenía una existencia despreocupada en el seno de una unida familia republicana y laica en Niza. El 13 de abril de 1944, el convoy 71 se la llevó junto a su madre y su hermana rumbo a Auschwitz-Birkenau, donde permanecería hasta el día de la liberación. En mayo de 2006, dentro del marco del proyecto «Memorias de la Shoah», Simone Veil decide contar frente a la cámara su vida, desde los prolegómenos de la guerra hasta el retorno al hogar. Weil relata su experiencia con enormes dosis de ironía y minuciosidad en los detalles, mientras que insiste en la importancia de recordar lo sucedido sobre todo ahora, cuando ya quedan muy pocos supervivientes con vida.

El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl

El hombre en busca de sentido

Uno de los mayores éxitos de ventas de los últimos años. El psiquiatra e impulsor de lo que se denominó la Tercera Escuela Vienesa Viktor Frankl comparte en este libro su experiencia en Auschwitz. Lo hace a través de la lente de la logoterapia, ámbito de la psicoterapia que señalaba el sentido de la vida como el centro de los problemas existenciales del ser humano. El hombre, aventuraba Frankl, era capaz de sobrellevar grandes niveles de tensión mental en el momento en que lograba discernir una motivación vital que explicara su existencia. De tal forma, aplicó esta tesis como motor de supervivencia durante su estancia en el campo de concentración, lo que, entre otros motivos, le permitió no dejarse llevar por la desesperanza y salir de allí con vida.

El Holocausto. Una historia inacabada. Dan Stone

Portada de 'El Holocausto, una historia inacabada'

Dan Stone expone en pródigamente en este ensayo los orígenes intelectuales, la aplicación y las consecuencias del Holocausto. En El holocausto. Una historia inacabada se confronta la idea del "asesinato industrial", que, afirma el autor, solo se aplicó en momentos y lugares muy concretos. Revela, en cambio, la aniquilación cotidiana y ambulante de los judíos por toda Europa. Concluye así en que no existió un genocidio limpio y eficiente, sino una forma delirante y sucia de eliminar al otro, "un fenómeno verdaderamente transnacional", según Stone.

Eichmann en Jerusalén. Hannah Arendt

Portada de 'Eichmann en Jerusalén'

Adolf Eichmann fue el hombre al frente del Departamento de Emigración Judía. Estuvo además en la Conferencia de Wannsee, donde se aprobaría la tristemente famosa "solución final". Terminada la II Guerra Mundial, en torno a 1960, ya no se llamaba Adolf Eichmann, sino Ricardo Klement, estaba afincado en Buenos Aires y tenía un empleo en una oficina de Mercedes Benz. El Mossad lo localizó y secuestró en ese mismo año y se lo llevó a Jerusalén para juzgarle y, a continuación, ejecutarle. Hannah Arendt, que en aquel momento trabajaba para The New Yorker, cubrió el irregular proceso y se dedicó a trazar un retrato de Eichmann. Sus artículos acabaron por convertirse en un libro clásico con un subtítulo esclarecedor: La banalidad del mal. Para Arendt, y confrontando la idea que defiende el libro anterior, Eichmann era simplemente un gris burócrata, un operario dentro de un sistema basado en los actos de exterminio. Estos razonamientos y su defensa la distanciaron de la postura de Israel y de la comunidad judía internacional y le supuso un sinfín de críticas.

Holocausto: historia y memoria

Portada de 'Holocausto: historia y memoria'

En Holocausto: Historia y memoria, Jeremy Black desafía la opinión que separa el Holocausto de los objetivos militares de Alemania. Sostiene su argumento con sólidas pruebas de que la guerra contra los Aliados estaba íntimamente entrelazada con la guerra contra los judíos. A medida que Hitler expandía su control sobre más territorios, el exterminio de los judíos se convirtió en un importante objetivo de guerra. Antes de los campos de exterminio, la wehrmacht y sus colaboradores llevaron a cabo fusilamientos masivos de, entre otros grupos, comunidades judías enteras. Black habla, por ejemplo, del ataque de Rommel a Egipto, que fue un paso clave para más tarde alcanzar el objetivo de aniquilar a 400.000 judíos en Palestina. El autor sostiene asimismo también que Hitler interpretó el hecho de que Estados Unidos se centrara inicialmente en la guerra contra Alemania, y no contra Japón, como una prueba de la influencia de los intereses judíos en la política estadounidense, lo que desembocaría en la intensificación de su guerra contra los judíos.

Auschwitz. Los nazis y la solución final. Laurence Rees

Portada de 'Auschwitz. Los nazis y la solución final'

Como epílogo a unos documentales producidos para la BBC, el británico Laurence Rees escribió un libro basado en cientos de entrevistas que se realizaron a una gran cantidad de personas relacionadas de distintas formas a la Conferencia de Wannsee y el Holocausto. Entre ellos, nos encontramos con judíos emigrados a distintos puntos del globo, antiguos miembros de las SS que aseguraban que no se arrepentían de nada, soldados aliados que ofrecen un testimonio de lo que vieron en el momento de la liberación… Se trata de un retrato del horror narrado por sus propios protagonistas que despierta las conciencias para que algo así no vuelva a ocurrir.