En los cuentos de hadas, los bosques eran esos lugares mágicos, a veces siniestros, que los personajes tenían que atravesar, enfrentándose a lo desconocido y a complejos desafíos, hasta alcanzar su propia transformación. Como en una de esas fábulas, también en The Forest la bailarina, coreógrafa e intérprete italiana Cristiana Morganti se desliza, acompañada por la actriz Lisa Lippi Pagliai, por uno de esos paisajes boscosos en los que, además de árboles y tierra, solo hay una inquietante cabina telefónica de un rojo intenso.

Lo suyo es una travesía por el duelo. “Trata sobre ese momento generacional en el que perdemos a nuestros padres”, cuenta el dramaturgo Claudio Tolcachir, que ha creado esta alegórica y hermosa pieza junto a Morganti.

“Uno es padre, adulto y profesional, pero se sigue sintiendo hijo y niño. Y, de repente, tiene que entender cómo es este mapa nuevo, qué implica la adultez, la orfandad y el cuerpo nuevo que vamos teniendo y qué resabios quedan de ese impulso original que tuvo que ver con nuestra vocación, con el amor o los vínculos familiares. Esta obra es un bosque donde ella intuitivamente se interna para perderse en todos los extremos que puede, para llegar a encontrarse con quien empieza a ser”.

Así, la palabra, el movimiento, la música, el humor y el dolor atraviesan esta historia no lineal, que bebe de relatos autobiográficos, de los arquetipos del teatro y de autores como Shakespeare o Tennessee Williams.

“Todo esto forma parte del proceso de ensayos. En un momento Cristiana me hablaba de su mamá y yo le decía: eso es Blanche DuBois”. Por ahí asoman la traición de El rey Lear y el fantasma de Hamlet. “Es como una gran inmersión interior, donde ella, como cuando uno se deja caer en el agua, intenta ver a dónde llega y cómo o quién sale de estas profundidades”.

Mezcla de danza y teatro, The Forest podrá verse, como parte del Festival de Otoño, en los Teatros del Canal, los días 28 y 29 de noviembre. La propuesta transita por lugares difíciles entre el cuerpo y la palabra.

“Hay todo un mundo de los trámites del dolor y de la muerte. Uno atraviesa el duelo también a partir de oficinas y papeleos que son demenciales. Este absurdo, por supuesto, permite que el humor nos acompañe. Pero hay otros muchos momentos donde ya las palabras no sirven y entonces ahí el cuerpo de Cristiana atraviesa límites y llega a emociones que son increíblemente poéticas."

"Ella -continúa- comparte de una manera muy cruda y honesta lo débiles que somos, lo perdidos que estamos, lo demencial que es la vida que avanza y que de pronto nos agarra inmaduros para enfrentarla”, explica Tolcachir, al que se le juntan otros proyectos. Como director, le veremos en el Teatro Valle-Inclán con Quiero imaginar un mundo, junto a Lautaro Perotti, y como actor en La pasión infinita, en el Teatro Bellas Artes a partir del 1 de diciembre.