Robert Carsen traslada 'Las bodas de Fígaro' de Mozart a un presente de poder, celos y deseo en el Real

Se acerca al Teatro Real una nueva producción de Las bodas de Fígaro de Mozart, ópera maravillosa en la que el talento del salzburgués alcanza su más alta cota y que presenta, entre otras muchas cosas inigualables, tanto desde el punto de vista musical como teatral, uno de los finales más perfectos que se hayan escrito jamás en una ópera.

En el segundo acto Mozart juega con el ritmo: desde el mismo inicio sentimos casi físicamente un latido agógico implacable, constante. En el color instrumental —según el personaje o suceso— y con la armonía establece un plan tonal modélico y construye el conjunto de acuerdo con las reglas de la clásica simetría.

En ese fragmento se concretan, se sugieren y se plantean muchas de las cosas humanas que juegan en la narración y que ayudan a penetrar en la psicología de cada personaje dentro de una comedia que tiene mucho de crítica social, aunque tanto Mozart como su libretista Da Ponte procuraron suavizar lo más crudo de la historia.

A este respecto, el director escénico del montaje madrileño, ya muy conocido entre nosotros, Robert Carsen, nos explica que ninguno de los dos tuvo nunca permiso para hacerla tal cual: "La obra de teatro de Beaumarchais ya se consideraba muy controvertida cuando se quiso adaptar a la ópera, por lo que tuvieron que hacer ajustes al texto. Tras la Revolución francesa, la situación política era complicada, así que no había posibilidad de permitir que el proyecto saliera adelante como libreto de ópera sin hacer modificaciones".

En la trama intervienen varios personajes, todos con cosas que decir. Y hay que hacerse la pregunta de quién es el más importante e influyente en la historia. Carsen nos expone que "quien más cambia en la ópera y termina tomando el control es la condesa. Evoluciona de manera significativa: al principio se siente muy victimizada por el comportamiento de su esposo y no sabe cómo cambiar la actitud de él ni cómo salvar su matrimonio. Sin embargo, al final de la obra se da cuenta de que debe tomar cartas en el asunto y convertirse en una participante activa, y no solo en una víctima, para cambiar las cosas".

Importante es saber hasta qué punto es sincero el conde de Almaviva en su arrepentimiento final cuando pide perdón. El regista canadiense no da una respuesta unívoca: "Cada producción tiene su punto de vista al respecto; no hay una sola manera de interpretarlo. Por eso la obra es tan maravillosa: permite múltiples lecturas, y cada generación examina la trama de Las bodas en términos políticos y de dinámicas de género de forma distinta. Sin embargo, creo que Mozart deja muy claro en la composición musical que el arrepentimiento del conde es sincero".

Carsen, en contra de lo que se ha dicho muchas veces, no habla de perfección al referirse a esta ópera, pues estima que "las palabras 'ópera' y 'perfección' no van juntas en absoluto. Para él, la perfección no es algo interesante de buscar, especialmente en una obra que trata sobre personajes imperfectos que intentan dar lo mejor de sí en un mundo difícil. "Aborda las relaciones humanas, el amor, los celos, la inseguridad, la infelicidad y la búsqueda de la felicidad, aspectos que no son perfectos".

"Mozart muestra que debemos tener cuidado con cómo se forma a la siguiente generación". Robert Carsen

La visión del director canadiense se aleja del servicio fidedigno a una época concreta, pues estima que Las bodas de Fígaro fue una de las primeras óperas concebidas para vestirse con ropa de su propia época. En la obra teatral, los actores vestían igual que el público que estaba en la sala. "Si se quiere ser fiel al espíritu de la obra —nos dice expresando un criterio que puede ser discutible— se debe representar con la vestimenta de la misma época de la audiencia que la está viendo. Es una idea equivocada pensar en la fidelidad a un periodo pasado; Mozart, Da Ponte y Beaumarchais querían que el público se viera reflejado en el escenario. Por ello, ambientamos la producción en la actualidad, ya que todo en la obra habla de modernidad".

La actualidad que predica Carsen es auténtica: la acción tiene lugar en el Palacio del Eliseo. Curiosa propuesta.

Lucía Caihuela como Cherubino en una escena de 'Las bodas de Fígaro'. Javier del Real

Hombre siempre inteligente y en ocasiones provocador, Carsen no busca señalar un solo aspecto que domine la acción, pero se fija especialmente en el hecho de que la condesa aprende a tomar las riendas de su propia vida. "Mozart muestra que debemos tener cuidado con cómo se forma a la siguiente generación: Cherubino, aunque encantador y divertido, se está formando con los mismos malos hábitos que el conde, mientras que Barbarina se perfila como una futura Susana".

Y sentencia finalmente: "Las bodas de Fígaro ofrece una visión amplia del mundo; el reto para un director no es centrarse en un solo aspecto, sino dar vida a la totalidad de la obra".

La producción que se va a ver en Madrid se hace en comandita con el MET de Nueva York. Se cuenta con dos repartos para las 13 funciones previstas entre el 9 y el 27 de noviembre. Hay nombres interesantes: Mattia Olivieri, ya muy bragado, y Carles Pachón, en vías de desarrollo muy prometedor (conde); Elsa Dreisig, una lírica en plenitud (condesa), Sabina Puértolas, homogénea y precisa, y Sara Blanch (Susanna), Germán Olvera, barítono de excelente proyección (Fígaro), la mezzo lírica Lucía Caihuela (Cherubino)… La batuta la empuñará Stefano Montanari.