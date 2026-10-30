Capuletos, Montescos y chispas: el Liceu acoge la ópera de Bellini que indaga en las raíces de Romeo y Julieta

Mientras todavía puede verse la ópera de Charles Gounod Roméo et Juliette en el Teatro de la Maestranza de Sevilla (este sábado 31), llega al Liceu de Barcelona I Capuleti e i Montecchi, de Vincenzo Bellini, que, por cierto, no se inspiró directamente en la tragedia de Shakespeare. Hurgó, en cambio, en las fuentes italianas de la historia, que se remontan al siglo XV.

Bellini aceptó, a principios de 1830, el encargo de escribir la ópera en siete semanas para la Fenice de Venecia, donde acababa de presentar Il Pirata. Decidió, al igual que Felice Romani, el libretista, utilizar algo ya redactado con antelación y construyó una buena parte de la nueva música inspirándose en su ópera inmediatamente anterior, Zaira, también con texto de Romani, basada en la obra de Voltaire y que cojeaba por diversos puntos, musicales y dramáticos, y cuyo estreno había sido un fiasco.

En su nueva ubicación, los distintos números, convenientemente retocados, adquirieron un relieve mucho mayor. El canto se atemperó, se aplacó en busca de la expresión más serena, más cercana, tanteando el juego silábico; aunque sin perder del todo la floritura, la coloratura deslumbrante, que aún percibimos en determinadas páginas de nuestro músico.

Hace falta un equipo vocal bien adiestrado y especializado para acercarse a un estilo más próximo al realismo, del que bebería el Verdi curtido, al que se irían amoldando tanto Bellini como Donizetti, Pacini o Mercadante.

Siempre se ha destacado la cualidad de la melodía, alejada ya en obras de madurez —término que resulta paradójico aplicado al bergamasco, de tan corta vida— de la línea más ágil y florida de Gioachino Rossini.

Oropesa es dueña de un canto impecable y afinado, de un timbre satinado; Marina Monzó, de claroscuros muy expresivos

Los valores más largos, el legato permanente, la extensión de los periodos, la belleza y atractivo de la melodía marcaron la creada por los herederos, proclives siempre a los acompañamientos arpegiados.

La gran baza de las ocho representaciones liceísticas —del 30 de octubre al 22 de noviembre— es por supuesto la presencia de Lisette Oropesa, que intervendrá en cinco de ellas. Se podrá seguir su canto impecable y afinado, su expresividad a flor de piel, lo satinado de su timbre y lo elegante de sus maneras.

Los demás días su parte será defendida por la española Marina Monzó, de voz algo menos amplia, pero de una pasta de gran riqueza, de claroscuros muy expresivos. Romeo estará en las voces, las dos muy atractivas y jóvenes, de las mezzos (como mandan los cánones y pide la partitura original) Raffaella Lupinacci y Caterina Piva. Hay otros nombres de relieve en el reparto: Iván Ayón Rivas y Antoni Lliteres (Tebaldo) , tenores; y Marko Mimica (Lorenzo), bajo.

Se cuenta en el podio con el bien adiestrado, experto y vigoroso, aunque a veces con decisiones y tempi discutibles, Riccardo Frizza, bien conocido en los fosos operísticos españoles. Estaba prevista la puesta en escena de Adrian Noble, procedente de La Scala de Milán. Pero por problemas de ajuste ha sido sustituida por la de Allex Aguilera, estrenada en la Opéra Royal de Wallonie-Liège. Como todo lo salido de sus manos, tendrá cosas de interés.