Rosendo durante un concierto en la foto de portada de su libro 'Ni gozo ni calvario'. Espasa

“El único Mercado del que me fío”. Esta leyenda, estampada sobre una camiseta con la cara de Rosendo que hemos visto más de una vez, da buena cuenta de la reputación de honestidad, autenticidad y conciencia de clase del decano del rock urbano español.

Es esa misma actitud con la que, en la introducción de sus memorias, el exlíder de Leño escribe: “Con la premisa de que una autobiografía siempre me ha parecido un arrogante ejercicio de vanidad,me dispongo, abuelo ya —y quizá por eso—, a contar esta historia que, a mi parecer, anticipo, tiene muy poco de heroísmo y nada de morbo o ciencia ficción”.

Así, Rosendo Mercado (Madrid, 1954), que se retiró de los escenarios en 2018, hace ya ocho años, se presenta sencillamente como un currante de la música que intentó ganarse la vida honrosamente.

Modestia aparte, Ni gozo ni calvario (Espasa), que sale a la venta este miércoles, es una crónica indispensable para comprender la evolución del rock en castellano y las transformaciones de la cultura urbana española durante los últimos cincuenta años.

A través de un estilo directo, impregnado de la jerga popular madrileña, el libro desmonta el mito del roquero incombustible para mostrar la trastienda humana, laboral y financiera de una profesión a menudo idealizada que en realidad esconde muchas miserias.

Cubierta de 'Ni gozo ni calvario'. Espasa

Locales de ensayo en sitios inhóspitos e inverosímiles, condiciones paupérrimas y sin un ápice de seguridad en numerosos conciertos (en uno de ellos un electricista sufrió una potente descarga y un miembro de Leño le cayó encima con las rodillas sobre el pecho para reanimarlo), tejemanejes de productores y promotores, desplantes de algunos compañeros de banda, noches bajo escenarios para evitar que les robaran el equipo, salvajadas del público y muchas anécdotas asombrosas desfilan por las 280 páginas de esta autobiografía.

La vida en el barrio

Hijo de inmigrantes manchegos, un zapatero y una ama de casa, Rosendo se crio y ha vivido toda su vida en el barrio de Carabanchel, que siempre ha llevado por bandera. Allí llegó junto a su familia tras pasar sus primeros cuatro años de vida en un piso de Lavapiés, acogidos por unos familiares como tantas familias de provincias llegadas a la capital en busca de una vida mejor.

Ya desde niño, al pequeño Rosendo lo que más le interesaba era la música. Participó en el coro del colegio y con una guitarra de cartón fabricada por él mismo, imaginaba que tocaba mientras canturreaba asomado al patio interior de su edificio.

Comprar una guitarra de verdad, para una familia humilde en aquellos últimos coletazos de la posguerra, suponía un tremendo esfuerzo. Fue su abuelo el que, durante una visita, le regaló su primer instrumento, de segunda mano y con una pegatina que ocultaba una raja en la madera. Pero fue más que suficiente para ir empezando.

Rosendo era mal estudiante. Dejó los estudios y alternó trabajos precarios con nuevos intentos de estudiar algo. Llegó a apuntarse al conservatorio. En primero solo se estudiaba solfeo, y ya en segundo se elegía instrumento. Aunque le encantaba la guitarra, eligió el piano porque consideraba que era el instrumento más adecuado para componer. Pero duró poco. “Después de siete u ocho clases abandoné, y hasta ahí alcanza mi currículum académico musical (¡ah!, la arrogante juventud)”.

Un día, mientras afinaba su guitarra en la calle, lo reclutó un miembro de Fresa, una orquesta semiprofesional que tocaba versiones de las canciones de moda en bailes y verbenas. Sin dinero para invertir en un local de ensayo de verdad, fueron migrando por sótanos de tiendas de ultramarinos, trastiendas de carnicerías con los ganchos colgando del techo y otros lugares inhóspitos con suelos de tierra, algunos de ellos sin escalera, lo que les obligaba a bajar el equipo con cuerdas.

Entre sus muchas, divertidas y desastrosas batallas, cabe destacar que fueron durante una temporada la banda de acompañamiento de Jeanette, y también de Tony Genil (que tuvo cierta fama en los setenta y dos décadas después se convertiría en uno de los famosos televisivos de medio pelo ligados al tamarismo), que les obligaba a presentarlo como si viniera de una ficticia gira por América y hacía su entrada en el escenario hincándose de rodillas.

El salto al rock más incisivo vendría con la fundación de Ñu junto a José Carlos Molina, una etapa de más privaciones logísticas y la adquisición a duras penas del equipamiento profesional. Rosendo rememora con gratitud la compra de su mítica Fender Stratocaster de 1968 por 39.000 pesetas —pagada en cuotas por su esposa Esther mientras él cumplía el servicio militar— y el gesto insólito de un comerciante del barrio, quien le confió a crédito su primer amplificador Marshall sin conocerle de nada.

La mili en plena Marcha Verde

Acostumbrados a la melena irredenta de Rosendo, sorprende verle rapado al uno en una foto de la mili, que hizo en Canarias y en el Sáhara en 1975. “No sé si el hecho de tocar en un grupo de rock podía ser motivo suficiente para que me enviasen a aquel temido destino, pero se comentaba, con razón evidente, que allí iban los castigados y los ‘disidentes’”, rememora Rosendo.

Con su guitarra a cuestas, sobrevivió a aquella estancia en el Sáhara, marcada por unas condiciones deplorables y la coincidencia con la Marcha Verde de Marruecos y la muerte de Franco, circunstancias que llevaron al desmantelamiento apresurado del cuartel en suelo africano.

“La necesidad de recuperar la normalidad y volver a poner en funcionamiento el grupo, que era mi única perspectiva de futuro, hizo que aquel año largo de vida militar quedase como un paréntesis olvidado casi de inmediato”.

A su vuelta, Ñu recuperó su formación anterior, pero Rosendo se encontró con que su líder, José Carlos Molina, “había hecho y deshecho a su antojo” durante su ausencia. Después de sufrir muchos desplantes por parte del cantante, el grupo acabó disolviéndose en 1978. Entonces Rosendo fundó Leño junto a Chiqui Mariscal y Ramiro Penas y asumió la faceta de cantante, además de tocar la guitarra y componer las canciones (una responsabilidad que le generaba ansiedad y que le llevaba a acabar las letras a última hora, ya durante la grabación en el estudio).

Rosendo también explica en el libro las causas de la separación de Leño, en 1983, en su momento de mayor popularidad y tras una exitosa gira como teloneros de Miguel Ríos (que entonces montaba “el mayor espectáculo del rock patrio”), por una confluencia de varios factores: la sensación de agotamiento de una etapa, la falta de cohesión entre sus miembros y el hecho de que Tony estaba demasiado enganchado a las drogas y arrastraba una importante depresión. “No había comunicación entre nosotros, tampoco yo me sentía con energía ni ilusión para plantarle cara a la situación, no había ninguna complicidad”.

Tejemanejes de la industria

Uno de los aportes más valiosos del libro radica en la desmitificación de la industria discográfica española, con su precariedad, sus chanchullos y sus tejemanejes. Por ejemplo, el músico cuenta cómo el contrato de Leño con la discográfica Zafiro les obligaba a firmar un contrato anexo con una editorial musical asociada por el cual cedían el 50 % de sus derechos de autor.

“Con el tiempo, comprobamos que la función de la editorial no era otra que quedarse con la mitad de nuestros derechos, porque todo lo que aportaba era la impresión de unos cuadernillos con unas infames partituras que nadie sabía que existían”, afirma Rosendo.

Tras la disolución de Leño a comienzos de los años ochenta, el músico revela que, para lograr la carta de libertad por parte de Zafiro que le permitiera fichar en solitario por la discográfica RCA, tuvo que firmar la renuncia expresa y por escrito a todos los royalties pasados y futuros generados por la banda, ya que por contrato aún les quedaba por hacer un disco con Zafiro.

Desdén por la Movida

Al recordar sus andanzas de los años 80, Rosendo opina sobre la Movida madrileña. “Para mí era una campaña de promoción "cultural" (con mucho de política), que no tardó en extenderse a todo el Estado. "Superada" la dictadura, y gracias a la "transición", ya éramos "modernos". Los grupos de rock de mi generación (con veintipocos años) pasamos a ser anacrónicos dinosaurios, mientras se promocionaba a bombo y platillo una nueva ola de "malotes" niños bien que, a golpe de colorín, cantaban las bondades de un mundo fantástico y divertido, en algunos casos disfrazados de siniestros transgresores, con muy poca credibilidad (salvando honrosas excepciones, naturalmente)”.

El testimonio no esquiva los episodios más oscuros ni las pérdidas irreparables que jalonaron su camino. La muerte en 2008 de Chiqui Mariscal, primer bajista de Leño, es relatada con una crudeza sobrecogedora: recluido en su domicilio de Alcorcón y apartado de la realidad, la policía tardó veinte días en hallar su cadáver, llegando al extremo de que las autoridades impidieron a Rosendo y a sus allegados contemplar el cuerpo en el Anatómico Forense debido a su avanzado estado de descomposición.

Frente al drama, el libro contrapone una nutrida serie de anécdotas que rozan el esperpento y retratan la España del tardofranquismo y la Transición. En 1972, antes de vivir de la música, Rosendo pasó por empleos surrealistas, desde vendedor de biblias a domicilio (no logró vender ni una) hasta vendedor de árboles de Navidad en un Vips, de donde fue despedido porque su aspecto greñudo no casaba con la imagen navideña que la cadena quería transmitir.

También cuenta la rutina de los registros policiales, que solían saldarse con la incautación de las chinas de hachís que llevaban para consumo propio, aunque alguna vez les tocó pernoctar en los calabozos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, y un día su compañero Tony Urbano fue arrestado en Londres por el mismo motivo.

Sus años en solitario

Rosendo inició su carrera en solitario en 1985 con el disco Loco por incordiar bajo el sello RCA, logrando un notable impacto inicial con éxitos como "Agradecido".

A lo largo de la segunda mitad de los ochenta navegó por diversos cambios discográficos entre Ariola, Twins y DRO, cosechando un gran éxito comercial y afianzando una masa fiel de seguidores.

Durante las décadas de 1990 y 2000 mantuvo una constante producción discográfica con álbumes como La tortuga, Para mal o para bien, Canciones para normales y mero dementes y Lo malo es... ni darse cuenta, alcanzando discos de oro e importantes reconocimientos como los Premios de la Música.

Su trayectoria en solitario abarcó más de tres décadas de incansable actividad en la carretera e hitos como el concierto multitudinario de Las Ventas en 2014, culminando en 2018 con la gira de despedida Mi Tiempo, Señorías... y una postrera aparición puntual en 2022 junto a Miguel Ríos en el WiZink Center de Madrid, por el 40.º aniversario de Rock & Ríos.

La despedida es retratada como un acto de coherencia ante el agotamiento físico y emocional de la carretera. Tras preguntarse qué habría sido de su vida si no hubiera pasado aquella tarde por la calle el baterista de los Fresa, o si hubiera continuado en alguno de los trabajos precarios que tuvo de joven, Rosendo hace honor al título de una de sus grandes canciones. "He sido afortunado con el cariño sincero y generalizado de un número impensable de seguidores y entusiastas, que son la fuerza que me mantuvo en los momentos de debilidad e indecisión, y la energía que me ha traído al final orgulloso y agradecido".