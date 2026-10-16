'Curepedia': el hechizo de The Cure, de la A a la Z, en un libro de más de 500 páginas

“The Cure me tocó en un momento en el que estaba totalmente abierto al romanticismo expansivo y los sentimientos intensos que sus discos contenían”, escribe en el prólogo de Curepedia (Sexto Piso) Stuart Braithwaite, de la banda Mogwai. Y una vez que The Cure te toca, con su lírica oscura, su atmósfera gótica, su aura melancólica y sus irresistibles melodías, es casi imposible romper el hechizo.

Cubierta de 'Curepedia. The Cure de la A a la Z' Seix Barral Curepedia Simon Price Traducción de Esther Villardón

Sexto Piso, 2026

570 páginas. 29,90 €

Ese deslumbramiento ha afectado a una generación tras otra desde los 80, como demuestra el hecho de que una joven estrella del pop como Olivia Rodrigo, de 23 años, haya incluido una colaboración en su último disco, you seem pretty sad for a girl so in love (2026) con Robert Smith, el inconfundible vocalista, guitarra y compositor de la banda.

The Cure nunca pasa de moda, pero además el universo de la banda parece ser inagotable. Tanto que al periodista y crítico musical Simon Price le ha dado para escribir una enciclopedia de más de 500 páginas. Como enumera en la introducción, adentrarse en el cosmos creativo de The Cure te lleva a explorar “temas tan arcanos y diversos como el impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 en Júpiter, la historia de la ciudad de Uyea en las Shetlands, a qué familia de animales pertenecen los armadillos...”.

Curepedia se afana en cubrir cualquier vertiente posible de The Cure, desde aspectos fundamentales hasta el detalle más nimio. Y si funciona (que lo hace) es porque Simon consigue en cada entrada un texto autónomo y ameno, demostrando una gran capacidad para contextualizar, analizar y aportar perspectiva, además de tino para sacar a la luz detalles que no resultan evidentes.

Algunas entradas son meticulosos tratados que se prolongan varias páginas. El primero de ellos nos lo encontramos a propósito de A Forest, el tema publicado en 1980 que para Price es “la canción definitiva de The Cure”, con la que encontraron “su rumbo”.

El texto arranca con una memoria cultural del bosque, con referencias tan variopintas como Hansel & Gretel, Star Wars, Los Soprano y Posesión infernal, continúa con un recorrido por la génesis de la canción y se detiene en analizar su estructura musical y los significados ocultos de su letra. Además, explica cómo fue recibida en su momento y termina revelando curiosidades como la tendencia que tiene la banda de alargar la interpretación de la canción en directo.

No hace falta irse más allá de la A para entender por dónde van los tiros en Curepedia: se analizan canciones como A Fragile Thing, A Letter To Elise, Alone o Alt.end; se profundiza en la influencia que ha tenido la talasofobia y la acrofobia de Robert Smith para desarrollar ideas y metáforas en una entrada titulada ‘Ahogamiento’; en ‘Alcohol’, se profundiza en la relación de la banda con la ebriedad –complicada en el caso del batería Lol Tolhurst–...

En definitiva, un volumen para fans que honra a uno de los grandes grupos del rock alternativo de las últimas décadas y, en particular, a Smith, sobre cuyo talento giran estas más de 500 páginas.