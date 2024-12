Carlos Santana, Kool & The Gang, Parcels y Roxette, entre las primeras confirmaciones de las Noches del Botánico

Noches del Botánico, el festival boutique del verano madrileño, ha anunciado este jueves los primeros artistas que formarán parte de la programación de su novena edición, en los meses de junio y julio de 2025.

Destaca en el calendario el legendario guitarrista Carlos Santana (28 y 29 de julio), el maestro de las seis cuerdas que ha fusionado como nadie el blues y el rock con los ritmos latinos y uno de los pocos protagonistas del mítico festival de Woodstock de 1969 que siguen en activo.

También figuran los veteranos Kool & The Gang (25 de junio), grandes exponentes del soul, el funk y el disco de los años setenta. Aunque Robert "Kool" Bell es el único miembro superviviente de la formación original, merecerá la pena pasarse esa noche por el Real Jardín Botánico Alfonso XIII para bailar himnos disco como "Get Down On It", "Jungle Boogie" y "Celebration".

Brilla también en el cartel el nombre de Parcels (13 de junio), la banda australiana afincada en Berlín que ha renovado precisamente los tres géneros citados, combinados con pop y electrónica. Descubiertos por Daft Punk, que les produjeron uno de sus primeros singles, la suya es una propuesta de exquisita calidad tanto instrumental como vocal.

Tras su paso por Sónar el año pasado por el 25.º aniversario de su celebrado disco Moon Safari, el dúo francés Air regresará el próximo verano a nuestro país para actuar en las Noches del Botánico el 26 de junio.

Avance del cartel de Noches del Botánico 2025

Un día después se subirá al escenario del festival madrileño otro dúo con solera: Roxette (27 de junio), la banda sueca más exitosa después de ABBA, con Lena Phillipson como vocalista tras el fallecimiento de Marie Fredrikssen hace cinco años.

También estará el compositor e intérprete minimalista Max Richter (14 de julio), reconocido por fusionar con enorme sensibilidad la música clásica con la electrónica. En su haber tiene obras sorprendentes como Sleep, aclamadas bandas sonoras y una conmovedora recomposición de Las cuatro estaciones de Vivaldi. En esta ocasión participará en el festival con su álbum más reciente, In A Landscape, lanzado este mismo año.

La cuota de artistas internacionales se completa por ahora con la banda estadounidense de rock Train (20 de junio), el electroswing de Parov Stelar (8 de julio), la excantante de Portishead Beth Gibbons (15 de julio) y el colombiano Fonseca (23 de julio), con su mezcla de vallenato, cumbia y pop latino.

En el apartado de artistas españoles confirmados en este primer avance del cartel figuran Fangoria y Nancys Rubias, las dos bandas hermanadas por el matrimonio formado por Alaska y Mario Vaquerizo (6 de junio); Zahara (15 de junio), que presentará Lento Ternura, su nuevo álbum, junto a Martí Perarnau IV, Manuel Cabezalí y Xavi Molero; y los granadinos Lori Meyers (19 de junio), que andan celebrando su 20.º aniversario.

A lo largo de los próximos meses se dará a conocer el resto de la programación del festival. Las entradas para los conciertos ya anunciados estarán disponibles a partir del próximo martes, 17 de diciembre, a las 12:00 h, y podrán adquirirse exclusivamente a través de nochesdelbotanico.com y en los puntos de venta de El Corte Inglés. La venta física en El Corte Inglés estará disponible 24 horas después de la salida online.

El festival Noches del Botánico reunió en su edición de 2024 a más de 170.000 asistentes durante 53 días de conciertos y recibió el premio de 'Mejor Evento del Año' por la Academia de la Música en España.