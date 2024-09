The Cure vuelve 16 años después con un nuevo álbum, 'Songs of a Lost World'

La banda de rock The Cure han anunciado su regreso a la música después de 16 años con un nuevo álbum, Songs of a Lost World, que verá la luz el próximo 1 de noviembre. Así, el grupo de Robert Smith adelanta este nuevo trabajo con Alone, la primera canción del disco y con la que abrieron la gira de 2022 que lleva el mismo nombre del álbum, Shows Of A Lost World y en la que presentaron todos los temas que lo conformarán.

En ese sentido, Smith ha explicado que Alone le hizo sentir que todo el álbum se "enfocaba", ya que siempre busca la frase "adecuada" para abrir y cerrar un trabajo.

"Es la canción que abrió el disco; tan pronto como tuvimos esa pieza musical grabada supe que era la canción de apertura, y sentí que todo el álbum se enfocaba. Llevaba un tiempo luchando por encontrar la frase de apertura adecuada para la canción de apertura adecuada, trabajando con la simple idea de 'estar solo', siempre en el fondo de mi mente esa molesta sensación de que ya sabía cuál debía ser la frase de partida... en cuanto terminamos de grabar me acordé del poema 'Dregs' del poeta inglés Ernest Dowson... y ese fue el momento en que supe que la canción —y el álbum— eran reales", ha añadido según un comunicado de la compañía Universal.

Robert Smith creó el concepto de la portada, y Andy Vella, colaborador de Cure desde hace mucho tiempo, se encargó del arte y el diseño del álbum. En la portada aparece Bagatelle, una escultura de 1975 de Janez Pirnat.

A pesar de haber estado casi una década sin material nuevo —su último álbum de estudio, 4:13 Dream, se lanzó en 2008—, The Cure ha seguido dando conciertos. La banda liderada por Robert Smith ha mantenido una activa agenda de giras, incluyendo festivales y conciertos en distintas partes del mundo, incluido España, donde actuaron en 2022 tanto en Madrid como en Barcelona.