Muere Peter Eötvös, el políglota del género lírico, a los 80 años

El compositor y director Peter Eötvös (Odorheiu Secuiesc, Rumanía, 1944) ha fallecido en Budapest como consecuencia de un tumor cerebral que le habían diagnosticado hace dos años.



Eötvös era un músico de alcance universal y fue interpretado en los principales teatros de ópera y por las principales orquestas de todo el mundo. Conocido por su originalidad en todos los frentes formales, el compositor húngaro era un músico nacionalista (como simple reivindicador del folclore de su tierra) y a la vez políglota, que compuso óperas a partir de textos en inglés, francés, italiano, alemán, japonés y, por fin, muy recientemente, húngaro.

"Esa diferencia entre las lenguas es la que orienta mi música y me encanta que de esta manera cada ópera acabe teniendo su propio estilo, su propio sonido, su propia atmosfera y que todas muestren culturas diferentes", relató el propio Eötvös en una entrevista para la Fundación BBVA, al ser galardonado con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera (2021).

Nacido en 1944 en Odorheiu Secuiesc, Transilvania, que entonces pertenecía a Hungría en lugar de a Rumanía. Pasó su primera infancia en la localidad húngara de Miskolc. Su madre era profesora de música, de modo que muy pronto aprendió a tocar el piano, el violín, la flauta e instrumentos de percusión; a los cinco años ya había compuesto sus primeras obras. En esta misma ciudad conoció a György Ligeti, con quien mantendría contacto el resto de su vida.

A los 14 años se trasladó a Budapest y fue el propio Zoltán Kodály quien le admitió en la Escuela de Jóvenes Talentos Excepcionales de la Academia de Música Liszt Ferenc. Allí estudió composición al tiempo que participaba activamente en producciones de cine y teatro, gracias a las cuales adquirió una amplia experiencia en improvisación, la capacidad de dibujar personajes con pocos trazos y el conocimiento del tiempo y el ritmo dramáticos. Todas estas habilidades tuvieron un impacto profundo en su manera de afrontar la composición y en las diez óperas que escribió en vida.

En 1971 se trasladó a Colonia, donde trabajó con Karlheinz Stockhausen, amplió sus estudios de composición con B.A. Zimmermann y se graduó en Dirección en la Escuela de Música de Colonia. Comenzó a dirigir el Ensemble Stockhausen, incluido el estreno de Donnerstag aus Licht en La Scala de Milán en 1981.



En 1978, Pierre Boulez le había invitado a dirigir el concierto inaugural del IRCAM –el Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique, fundado por el propio Boulez– y al terminar le pidió que fuera el director artístico del Ensemble InterContemporain, puesto que desempeñó hasta 1991. París le abrió numerosos horizontes, pues el ensemble llevó a escena centenares de nuevas obras y le dio la oportunidad de colaborar personalmente con los compositores vivos más relevantes.

En 1980 actuó por primera vez como director en los London Proms y entre 1985 y 1988 fue principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de la BBC. A partir de ese momento se multiplica su presencia como director en orquestas de toda Europa desde la Orquesta del Festival de Budapest a la Sinfónica de la Radio de Viena o la Filarmónica de Múnich– y de Estados Unidos, Japón o Corea del Sur. A ellas suma las principales formaciones especializadas en música contemporánea, como Ensemble Modern, Musikfabrik, Klangforum Wien o la London Sinfonietta.

Su catálogo de composiciones es tan amplio como variado e incluye 34 piezas para cine y teatro, 4 para cinta, electrónica o multimedia, 31 para música de cámara o solo, 12 para ensemble, 26 para orquesta u orquesta de cámara, 6 para ensemble vocal o coro y 14 entre óperas y teatro musical.



Eötvös ha recibido encargos de composición de instituciones como la Ópera de Lyon, la Ópera Estatal de Baviera o el Festival de Ópera Glyndebourne. Secret Kiss, cuyo estreno en España tuvo lugar en el Auditorio Nacional de Música el 17 de abril de 2019 bajo la dirección del propio Eötvös, es un encargo de la Fundación BBVA y otras instituciones. Era la segunda vez que Eötvös estrenaba en España en el seno de los Ciclos de Conciertos Fundación BBVA de Música Contemporánea. La primera fue en la temporada 2013 2014, cuando –en la quinta edición de este ciclo– dirigió personalmente y en primicia su obra Steine.



A partir de 1992 comenzó a enseñar Dirección y Música de Cámara Contemporánea en Karlsruhe y en Colonia, y en 1991 puso en marcha el Instituto Internacional Eötvös. En 2004 creó la Fundación Peter Eötvös de Música Contemporánea, dirigida a directores y compositores, en la que desde 2018 dirige un programa especial de orientación con un marcado carácter internacional.

En 2021, Eötvös recibió el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música y Ópera por ser “sin lugar a dudas, una de las voces musicales más importantes de nuestro tiempo”, destacó el acta del jurado. "Su importancia artística, originalidad y contribución al avance de la música desde la segunda mitad del siglo XX se aprecia con claridad en sus partituras para voz, solista y orquesta; y en óperas como Three sisters, Love and Other Demons y Senza Sangue. Sus composiciones instrumentales han sido interpretadas por los ensembles y orquestas más importantes del mundo”.