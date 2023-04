Muere el pianista Ahmad Jamal, leyenda del jazz y gran influencia de Miles Davis, a los 92 años

El pianista y compositor estadounidense de jazz Ahmad Jamal falleció este domingo en su casa de Ashley Falls, Massachusetts, a los 92 años, como consecuencia de un cáncer de próstata.

Jamal fue uno de los grandes músicos de jazz del siglo XX y estuvo en activo durante ocho décadas, desde que apenas era un adolescente hasta la llegada de la pandemia de Covid en 2020.

Empezó a tocar el piano a los tres años, y con siete comenzó a estudiar el instrumento de manera formal. Poco después empezó a actuar junto a músicos mucho mayores de él, y con catorce años se unió al sindicato de músicos. Entonces el pianista Art Tatum, uno de los grandes de la época y uno de sus grandes referentes, dijo de él que tenía "un gran futuro" por delante. Entre sus fuentes de inspiración también estaban otros gigantes del piano de jazz como Erroll Garner, Teddy Wilson y Count Basie.

En las composiciones de Jamal, de corte minimalista, tienen mucha importancia la melodía y los silencios, cediendo a menudo el protagonismo a la sección rítmica (batería y contrabajo). Fue un innovador dentro del estilo cool, que surgió a finales de los 40 y principios de los 50 como contrapeso a la explosión del bebop.

Otro gigante del jazz, el trompetista Miles Davis, reconoció siempre a Jamal como una de sus grandes influencias. Es más, llegó a decir: "Toda mi inspiración proviene de Ahmad Jamal", según recoge la necrológica de The New York Times.

Jamal fue una de las muchas personalidades afroamericanas del arte, la cultura o el deporte que se convirtieron al Islam a mediados del siglo XX, pero él siempre evitaba comentar nada acerca de su fe en las entrevistas. Su nombre de nacimiento era Frederick Russell Jones. Nació en Pittsburgh (Pensilvania) en 1930.

Después de enrolarse en varias bandas, a principios y mediados de la década de 1950 dirigió varios tríos y cuartetos hasta que forjó un trío estable con el bajista Israel Crosby y el batería Vernel Fournier, quienes lazaron At The Pershing: But Not For Me, que es una de las grabaciones más populares e influyentes de la historia del jazz.

Posteriormente, a finales de los años sesenta, grabó The Awakening, que fue ampliamente aclamado por la originalidad del mismo según los estándares del jazz.

Asimismo, ha compuesto música para bandas sonoras de varias películas y ha fundado varios sellos discográficos. Lanzó hasta tres álbumes al año a finales de 1960 y principios de 1970, registrando más de 60 discos en toda su carrera, muchos de ellos grabados en directo.

