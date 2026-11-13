Crónica de una genialidad inclasificable en el Centro Danza Matadero

Es la noche de un jueves plomizo y una larga cola aguarda ante la nave 11. Madrid recibe allí a coreógrafos e intérpretes de todo el mundo. La culpa es de ese proyecto ya consolidado que llaman Centro Danza Matadero.

Peeping Tom vuelve y lo hace con Chroniques. ¿Es indescriptible lo que vemos o nos faltan categorías para ordenarlo? Conviene distinguir ambas cosas antes de rendirse al entusiasmo.

Gabriela Carrizo, con la codirección de Raphaëlle Latini, propone unas "crónicas incronicables" sobre la resistencia humana y nuestra percepción del tiempo. Cinco figuras se mueven entre los restos de una civilización y la posibilidad de comenzar de nuevo. Desconocer a cuál de esos extremos pertenecen convierte su existencia en una espera sin garantías.

Frente a los ambientes cotidianos de anteriores montajes, la escenografía de Amber Vandenhoeck abre un paraje despojado, entre lunar y sulfúrico. Esa apuesta por la abstracción permite reconocer miedos muy propios en un lugar que jamás hemos visitado. Cada espectador aporta recuerdos que la obra convoca sin necesidad de nombrarlos.

Su estética recuerda a ciertos planetas de Star Wars, donde la tecnología convive con una épica de raíz medieval. La asociación ayuda a entrar, mas conviene detenerla antes de convertirla en una explicación. Aquí faltan héroes destinados a salvar la galaxia: tenemos delante seres vulnerables intentando persistir.

Simon Bus, Seungwoo Park, Charlie Skuy, Boston Gallacher y Balder Hansen sostienen la propuesta con una plasticidad que parece imposible. Su fraseo constante enlaza torsiones, choques y cambios de apoyo hasta hacernos dudar de las restricciones anatómicas y lo que sabemos de física. Hay algo adorable en esos cinco hombres cuando la fragilidad asoma a través de semejante dominio muscular.

La dificultad adquiere valor porque expresa una lucha y conserva intención dramática. Importa cómo se enlazan los movimientos, qué relación establecen con el compañero, hasta dónde puede prolongarse un gesto antes de convertirse en amenaza. El virtuosismo de esta danza teatro consigue así que atendamos a una conducta y olvidemos por momentos la hazaña técnica.

Un momento del espectáculo 'Chroniques'. Virginia Rota

Las esculturas mecanizadas de Lolo & Sosaku participan en ese desafío a nuestra percepción de lo vivo. Los artefactos parecen adquirir voluntad mientras la carne acepta comportarse como un engranaje. Esa inversión altera las jerarquías del escenario y concede a los objetos una autoridad inquietante.

El pasado se mezcla con aquello que todavía debe suceder, hasta borrar cualquier certeza sobre el presente. Los cuerpos cargan con recuerdos o anticipan daños que no sabemos situar. La inmortalidad, contemplada desde semejante encierro, pierde su prestigio: durar puede convertirse en una condena.

La violencia de nuestra época encuentra aquí una expresión física, sin quedar reducida a la ilustración de un conflicto concreto. El humor negro corta la solemnidad y desbarata cualquier lectura heroica del sufrimiento. Sobrevivir tampoco asegura una victoria cuando el entorno mantiene intacta su capacidad de agredir.

Esta escritura fragmentaria asume un riesgo: que la fascinación por cada hallazgo debilite el vínculo entre los episodios. La falta de una historia cerrada concede libertad al público, aunque también puede mantenerlo a cierta distancia afectiva. Admirar a esas criaturas resulta más inmediato que llegar a conocerlas.

Podemos describir las proezas, examinar sus mecanismos y reconocer lo que nos conmueve; ergo, 'indescriptible' sería una renuncia prematura. La genialidad de Chroniques está en convertir todo ese dominio técnico en una experiencia de vulnerabilidad. Inclasificable, sí, porque cuanto vemos desborda las categorías; profundamente humana, porque entendemos el empeño de seguir adelante incluso cuando han dejado de servir las reglas.