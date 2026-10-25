'Inestable': la danza que nos devuelve al mundo

Ver danza tiene para mí un inconveniente: rara vez consigo disfrutar de ella a plenitud. Apenas comienza la función, me descubro escudriñando los movimientos, las formaciones, las transiciones, la técnica de los intérpretes.

Durante todo el espectáculo, busco las intenciones del coreógrafo, intento descifrar su lenguaje, comprender qué quiere contarme y cómo lo consigue. Cada cinco minutos cambio mentalmente de titular, construyo frases, ensayo adjetivos y descarto conclusiones.

El crítico trabaja incluso cuando quisiera ser simplemente espectador. Y, si la función se prolonga, me agoto.

Sin embargo, en contadísimas ocasiones ocurre algo extraordinario: el crítico desaparece y yo me abandono al placer de mirar. Ayer, en el Centro Danza Matadero, sucedió con Inestable, de Lali Ayguadé y su compañía.

El asunto no es nuevo: nuestra dependencia de las redes sociales y la distancia creciente entre lo que somos y aquello que decidimos mostrar. En ese universo digital donde todos aspiramos a ser singulares, terminamos pareciéndonos sospechosamente. Exhibimos alegrías, ocultamos miserias, coleccionamos aprobaciones y confundimos la acumulación de corazones rojos con el afecto.

Mientras decidimos qué filtro embellece mejor nuestra última fotografía, la vida transcurre a pocos centímetros de nosotros, casi siempre desatendida.

Ayguadé convierte esa contradicción en materia coreográfica. Inestable se mueve entre dos realidades: la que vivimos dentro de una pantalla y aquella que nos aguarda fuera, cada vez menos atendida, menos apreciada.

La coreógrafa tiene la inteligencia de no sermonearnos. No pretende decirnos que el móvil es malo y la vida real maravillosa. Sería fácil. Examina, con una considerable dosis de ironía, las dificultades que tenemos para reconocernos y relacionarnos sin la mediación de una imagen fabricada con cuidado.

Sobre el escenario, siete artistas de procedencias distintas —una cantante, un actor y cinco bailarines— construyen un universo común sin que se adviertan las costuras. Y esto, que parece sencillo, exige una precisión extraordinaria.

Un momento de 'Inestable', en el Centro Danza Matadero. Anna Baab

El texto se integra en la composición con naturalidad: unas veces nos orienta, otras interrumpe deliberadamente la continuidad de la escena. La voz nos transporta, nos invita a permanecer en una emoción, hasta que aparece un móvil, siempre el maldito móvil, para devolvernos a esa realidad nuestra que resulta cada vez más virtual. La música, la palabra y el movimiento dialogan sin disputarse el protagonismo.

Pero lo verdaderamente sobresaliente es la danza.

Ayguadé posee la capacidad de organizar cuerpos en movimiento sin que parezcan sometidos a una organización. Los intérpretes se enlazan, se separan, se buscan y encuentran soluciones físicas de una plasticidad extraordinaria.

Hay fluidez, precisión y una sólida técnica detrás de cada gesto. El virtuosismo aparece sin reclamar constantemente nuestra admiración. Las transiciones surgen de manera espontánea, aunque su limpieza revela un trabajo coreográfico minucioso.

Precisamente, durante el encuentro posterior a la función, pregunté a Lali Ayguadé por esa aparente improvisación. Su respuesta confirmó lo que intuía: los intérpretes disponen de numerosos grados de libertad dentro de una estructura perfectamente definida. Ahí reside buena parte del mérito de Inestable. Conseguir que una composición rigurosa respire con semejante naturalidad requiere tanto una coreógrafa que sepa exactamente lo que busca como unos artistas capaces de encontrar su voz dentro de ese lenguaje.

Hay, además, una virtud que conviene subrayar. En una época en la que demasiadas propuestas contemporáneas parecen olvidar que el movimiento constituye la esencia de la danza, Ayguadé reivindica su primacía.

'Inestable'. Anna Baab

No utiliza a los bailarines como simples ilustradores de un concepto ni sustituye la coreografía por una sucesión de ocurrencias teatrales. Aquí se baila, y mucho. Se baila con inteligencia, con una técnica formidable y con un sentido de la composición que nunca sacrifica la emoción. Estamos ante DANZA, con mayúsculas. El teatro y la palabra amplían sus posibilidades, pero jamás consiguen desplazarla.

El riesgo de Inestable era evidente: el teléfono móvil se ha convertido en un símbolo tan reconocible que cualquier reflexión escénica sobre su dominio puede deslizarse hacia lo previsible. Ayguadé evita esa trampa al trasladar el conflicto al cuerpo.

Es allí donde se manifiestan las contradicciones, los encuentros frustrados, el deseo de pertenecer y esa necesidad casi compulsiva de ser vistos. Su creación termina siendo un retrato bastante certero de nuestra existencia dividida entre el dentro y el fuera: dentro del teléfono, donde construimos personajes; fuera, donde permanece una realidad imperfecta que nos cuesta aceptar.

Regreso al principio.

'Inestable'. Anna Baab

Ayer dejé de buscar defectos, de fabricar titulares y de perseguir frases ingeniosas. Durante buena parte de la función olvidé que tendría que escribir esta crítica. Puede que ese sea uno de los mayores elogios que puedo dedicarle a un espectáculo.

Mi recomendación es sencilla: acérquese al Centro Danza Matadero y abandónese con Inestable. Disfruten de la danza, de sus intérpretes, del juicio de Lali Ayguadé. Y experimenten algo que comienza a resultar excepcional: ochenta minutos de vida en los que el móvil no está en tus manos.