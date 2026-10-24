Tres estilos y una compañía: la CND en el Teatro de la Zarzuela

Si algo distingue a la Compañía Nacional de Danza (CND) es la amplitud de su repertorio, capaz de transitar del clasicismo más riguroso al contemporáneo más desenfadado.

Su historia explica esta singularidad. Nacida bajo el signo del ballet clásico, con Maya Plisétskaya entre sus grandes referentes, encontró en Nacho Duato una identidad contemporánea de profundas raíces neoclásicas. José Carlos Martínez recuperó después el protagonismo de las puntas sin renunciar a aquel legado, una convivencia que Joaquín De Luz mantuvo durante su dirección.

Ahora, con Muriel Romero al frente, esa diversidad vuelve a manifestarse en Aión, un programa que permite apreciar la versatilidad de los bailarines de una compañía difícil de encasillar.

Hasta el 1 de noviembre, el Teatro de la Zarzuela acoge tres títulos tan dispares como exigentes: Paquita, Grand Pas Classique, Petite Mort y The Second Detail. Tres lenguajes coreográficos que constituyen un verdadero desafío interpretativo.

El Grand Pas Classique de Paquita, con coreografía de Marius Petipa, es una de esas joyas del repertorio decimonónico que reúnen todas las exigencias del ballet académico: precisión, elegancia, equilibrio, virtuosismo y una disciplina colectiva que clasifico como matemática.

Su aparente ligereza esconde horas interminables de entrenamiento. En el clásico no hay lugar para el disimulo: un giro se completa o no, una posición se alcanza o se queda a medio camino. La noche del estreno, pese a la belleza de las formaciones y la sólida punta de Hamin Park, esta primera pieza no fue lo más destacable.

La compañía mostró ciertas inseguridades, pequeños fallos que quizá escapen al espectador ocasional, pero que se clavan en el ojo acostumbrado a estas lides. Hay material y condiciones para defender semejante repertorio, aunque probablemente falten rodaje, exposición y esa confianza que solo conceden las funciones sucesivas.

Un momento de 'Petite Mort'. CND / Alba Muriel

Con Petite Mort, de Jiří Kylián, la velada adquirió otra dimensión.

Creada en 1991 para conmemorar el bicentenario de la muerte de Mozart, la pieza combina la sensualidad de los cuerpos con la precisión de las espadas –quizá floretes— y una musicalidad exquisita.

Los adagios de dos conciertos para piano del compositor austríaco sostienen una coreografía donde cada gesto parece contener una emoción. Hubo pequeños desajustes, nimios, pero perceptibles. Sin embargo, la belleza terminó imponiéndose. La CND recuperó aquí una naturalidad expresiva que recuerda cuánto permanece de Duato en su ADN artístico. El público respondió con aplausos efusivos y merecidos.

El cierre llegó con The Second Detail, de William Forsythe, una obra que lleva el lenguaje académico hasta sus límites mediante la fragmentación de las líneas, los desplazamientos imprevisibles y una energía casi insolente.

La CND interpretando 'The Second Detail'. CND / Alba Muriel

Con música de Thom Willems, exige velocidad, coordinación y un dominio absoluto del cuerpo para que el aparente desorden responda a una arquitectura rigurosa.

Aquí la CND estuvo espléndida. Los bailarines asumieron el riesgo de un estilo que tampoco perdona el desatino, pero que permite una libertad expresiva formidable cuando se domina su compleja gramática. Dinamismo, personalidad y precisión confluyeron en una interpretación sobresaliente.

Aión deja así una impresión desigual en sus partes, pero muy favorable en su conjunto. También una certeza: la fortaleza de la CND reside en su capacidad para habitar lenguajes coreográficos que pocas compañías pueden reunir en una misma noche. El clásico todavía necesita asentarse; el contemporáneo, en cambio, parece correr por las venas de sus intérpretes. Bajo la dirección de Muriel Romero, esa pluralidad constituye una virtud que conviene preservar y cultivar.

Un espectáculo muy recomendable, tanto por lo que consigue como por lo que permite vislumbrar del futuro de nuestra Compañía Nacional de Danza.