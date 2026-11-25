"Mamá, no pienses en nada, que todo se arreglará y pronto nos abrazaremos. Mira, yo río y canto, y no pienso en nada", escribía Julia Conesa el 4 de agosto de 1939, tras casi tres meses en la cárcel de Ventas. En la misma carta pedía con urgencia avales y una revisión de su causa. Al día siguiente fue fusilada junto a otras doce jóvenes: las Trece Rosas.

Sus vidas inspiran Las trece rosas rojas, la ópera de Cecilia Bercovich con libreto de Félix Bispo que el Teatro de la Zarzuela estrena este miércoles 25 bajo la dirección musical de Luis Miguel Méndez y escénica de Alfonso Romero.

La ejecución de las Trece Rosas fue una represalia por el asesinato del comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón, su hija y su chófer, ocurrido cuando ellas ya estaban encarceladas. La condena, sin embargo, fue por "adhesión a la rebelión". Varias habían trabajado ya durante la guerra en comedores infantiles, asilos y talleres.

Los testimonios recuerdan su alegría y su solidaridad con las presas de más edad, a las que intentaban animar con bailes. "El humor es una herramienta de resistencia", explica el historiador Fernando Hernández Holgado, cuya tesis se centró en la cárcel de Ventas.

Esa alegría contrastaba con el hacinamiento y el hambre: en cada celda dormían entre siete y once mujeres. Concebida como una prisión modelo para unas 450 presas, Ventas se convirtió bajo el franquismo en un "almacén de reclusas". Además, entre 1939 y 1943 fueron ejecutadas en las tapias del cementerio de la Almudena ochenta mujeres, tras procesos sumarísimos sin garantías jurídicas.

Las trece rosas rojas recoge el testigo de La rosa 14, escrita e interpretada en el Teatro Pavón por Gaia Doblas y dirigida por Eva Manjón. Su llegada al teatro lírico tiene un impulsor: Daniel Bianco, entonces director del Teatro de la Zarzuela, que encargó la obra a Cecilia Bercovich. "Vas a componer una ópera", recuerda que le dijo. "Ya te hemos escuchado interpretar a otros autores. Ahora queremos escucharte a ti". Ella vive con naturalidad la convivencia entre interpretación y composición: "Durante siglos la práctica de intérprete-compositor era lo normal".

El director musical, Luis Miguel Méndez, reconoce en la partitura los "muchos años de atril" de Bercovich, que "sabe perfectamente cómo funciona una orquesta desde dentro". Chotis, cuplés y ragtime se integran en un relato donde "lo que prima es el relato poético". La orquesta puede incluso contradecir la esperanza de las protagonistas: "La propia música nos lleva la contraria". La música hace su carácter reconocible: "Ana López era la más alegre; Julia, la más contestataria; Virtudes, la que se lo tomaba todo más a pecho".

"Ahora se ha politizado y yo me abstengo enérgicamente de cualquier relación que pueda tener con el debate". Cecilia Bercovich

Concebida en dos actos, pasa de la convivencia en prisión, con sus momentos de desahogo, a la noche del fusilamiento. El reto es graduar la tensión: "La parte más difícil no siempre es la parte más dramática", explica Méndez. En el desenlace, "dos citas fantásticas que mucha gente reconocerá", casi literales y tomadas de otros compositores, añaden un dramatismo que apenas necesita palabras ni canto.

El director de escena, Alfonso Romero, sitúa a las Trece Rosas en un archivo imaginario de víctimas de la guerra y de la violencia política. "Todo refiere al papel, al papel escrito, a listas, al papel como elemento físico, un objeto material", explica, en referencia a las órdenes de salida, los expedientes judiciales, las actas de defunción y las cartas de despedida.

La escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda es una gran caja de espejos cuyas estanterías se reflejan y multiplican hasta sugerir un archivo infinito. En el prólogo, las intérpretes miran la lista y se ponen una chaqueta o un pañuelo de las protagonistas: "Son unas jóvenes dispuestas a ponerse en los zapatos y a darles lo que se les quitó: un cuerpo y una voz, pero no son ellas".

Recuperar aquellas vidas supone entrar en un debate todavía abierto sobre la memoria de la represión franquista y su utilización partidista. Bercovich quiere evitar que la ópera quede atrapada en esa confrontación: "Ahora se ha politizado y yo de verdad me abstengo enérgicamente de cualquier relación que pueda tener con el debate".

Su punto de partida es concreto: "Esto pasó en Madrid, pasó de verdad". Y añade: "Esas mujeres fueron fusiladas sin tener antecedentes penales". Reivindica la autonomía de su trabajo artístico: "El arte no puede tener ese componente para mí. Este proyecto no lo tiene".

Hace unas semanas, los artistas se reunieron con familiares de las Trece Rosas. Traían objetos que les pertenecieron: una carta que había salido de la cárcel escondida en un dobladillo, unas zapatillas confeccionadas en prisión. "Tuve en la mano una pelota de lana que había hecho Dionisia Manzanero. Son objetos que tienen una carga emocional enorme, guardan ecos de lo vivido. Te conectan con la cruda realidad", explica Romero.

Y añade: "Algo en lo que estuvieron de acuerdo todas las familias es que eran mujeres comprometidas, que sabían dónde se metían. Ni querían ser santas, ni querían ser heroínas. Tampoco hubo un atisbo de revanchismo: hablaron desde un lugar muy reconciliador. Habrán vivido su proceso, pero no había odio, ni rabia, ni resentimiento".