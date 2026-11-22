Teatro Calderón. Hasta el 20 de diciembre

Parodia a la vez que homenaje del género musical, la familia Addams llega a Madrid por todo lo alto con esta nueva producción. Haciendo alarde de una escenografía en la que el exceso es la regla, nos plantea una situación de lo más común: Miércoles, la hija mayor del matrimonio, está enamorada. Un brete normal y poco más que anecdótico para la mayoría de las familias con un adolescente a su cargo… pero los Addams son de todo menos normales, por lo que el asunto roza lo apocalíptico.

Dirigido en lo escénico por Federico Bellone y en lo musical por Julio Awad, esta extravagante obra cuenta con un elenco muy curtido: Natalia Millán (Morticia), Javier Navares (Gómez), Cristina Picos (Miércoles)...

Un momento del musical 'La familia Addams'. Beon

El Zorro

Teatro La Latina. Del 25 de noviembre al 14 de febrero

David Bustamante interpreta a Don Diego, el hijo de un noble español nacido en California. Después de un viaje a la península ibérica, regresa a su hogar para ser testigo de los abusos sobre los más desfavorecidos. Será entonces cuando se ponga por primera vez el antifaz de El Zorro, uno de los grandes personajes de la ficción del siglo XX.

El espectáculo, estrenado en Londres en 2008 con libreto de Stephen Clark y Helen Edmundson y música de los Gipsy King y John Cameron, adapta la novela de Isabel Allende, prólogo de la historia original. Dirige el montaje español Sara Pérez.

David Bustamante como 'El Zorro' en una imagen promocional. Pentación

SIX

Teatro Gran Vía. Hasta el 3 de enero

Las seis esposas de Enrique VIII están hartas de vivir a la sombra de su tiránico marido. Empuñando sendos micrófonos, asaltan Madrid para ofrecer un espectáculo en el que por fin recuperan la voz para contar su propia historia.

Réplica del exitoso musical estrenado en 2017 por Toby Marlow y Lucy Moss, la versión en castellano corre a cargo de Julia Gómez Cora y Dmitry Bogachev. Como en la producción original, tendremos altísimas dosis del pop más explosivo. Una apuesta atrevida que desembarca en nuestro país con un nuevo single en español compuesto exprofeso para la ocasión.

Una escena de 'SIX'. Pamela Raith

Querido Evan Hansen

Teatro Rialto. Hasta el 20 de diciembre

Al pobre Evan Hansen le sale todo mal. No era suficiente que a sus 17 años sienta que no encaja en ninguna parte. Ahora, para rematar, un compañero de clase ha encontrado las cartas que se escribe a sí mismo como parte de una terapia ideada por su psicólogo.

Una propuesta que pone el acento en el efecto de las redes sociales y viene de triunfar en plazas tan importantes como Broadway y el West End londinense, con las premiadas partituras de Benj Pasek y Justin Paul. Dirigirán la adaptación española David Serrano y Joan Miquel Pérez, al frente de la orquesta.

Una escena de 'Querido Evan Hansen'. Javier Naval

El alma al aire

Teatro Coliseum. Hasta el 31 de enero

Una banda sonora compuesta por algunas de las canciones más emblemáticas de Alejandro Sanz es el principal atractivo de El alma al aire. En ella, presenciaremos el cruce de varias historias de amor en un pueblo pesquero del sur de España.

Ale, un joven y talentoso músico, ve cómo su vida cambia cuando Alma, una madrileña con dos hijas, se instala en la localidad. Recuerdos, decisiones y emociones son los ingredientes de este ambicioso proyecto auspiciado por el propio cantautor, que cuenta, además, con libreto de Álvaro Tato, ganador de dos premios Max.

La cena de los idiotas

Teatro Marquina. Hasta el 20 de diciembre

La aplaudida comedia gala de 1998 La cena de los idiotas, con guion de Francis Veber, ya tiene su versión musical. Jaume Giró y Leo Rivera encabezan el reparto de este disparate que arranca con una premisa sencilla: un grupo de amigos organiza cada semana una cena en la que compiten por ver quién trae al invitado más estúpido.

Brochant (Rivera), un editor parisino, invita a su casa a un funcionario (Giró) para comprobar si da la talla para ser su candidato. Dario Regattieri (productor) e Iván Macías (compositor) son los nombres detrás de esta versión.

Los protagonistas de 'La cena de los idiotas'. Beon

101 dálmatas

Caixabank Príncipe Pío. Hasta el 31 de enero

¿Y si Cruella de Vil fuera influencer? A la antagonista de la novela de Dodie Smith que luego Disney convirtió en clásico del cine de animación solo le habría hecho falta nacer unas décadas después para lucir sus gustos opulentos frente a la cámara del móvil.

Ese es el punto de partida de esta versión musical que incide en las obsesiones del mundo actual. Protagonizada por María Adamuz, Premio del Teatro Musical a la Mejor Actriz Protagonista, veremos a Cruella tratando de recuperar la relevancia perdida después de un escándalo por el que ha sido cancelada. Desde luego, nada más contemporáneo.

Pegados

Gran Teatro Pavón. Hasta el 6 de diciembre

Chico conoce a chica en una discoteca. Bien. Flirtean. Bien. Acaban teniendo sexo en el baño. Allá cada uno. Cuando terminan, se dan cuenta de que no consiguen separar sus cuerpos. Fatal.

Ese es el planteamiento de la gamberra y multipremiada propuesta que se estrenó originalmente en 2010 y que ahora vuelve al Gran Teatro Pavón. Dirigida por Gabriel Olivares, cuenta con un plantel encabezado por Lucía Gil e Iker Montero, quienes darán vida a la extraña pareja durante su alocada visita al hospital tras varias intentonas de solucionar el problema por su cuenta.

Gaudí, el despertar del geni

Teatre Poliorama. Hasta el 24 de enero

Como un mosaico sonoro se presenta esta puesta en escena que narra la niñez de Antoni Gaudí, centrándose en su lucha contra la enfermedad.

Como parte de los actos conmemorativos del centenario del arquitecto que dio un nuevo rostro a la ciudad de Barcelona, Casa Batlló produce una historia que también relata su conexión con la naturaleza como fuente de inspiración y el nacimiento de su espíritu creador. Un espectáculo conmovedor con un repertorio de piezas musicales de lo más ecléctico: del rock a la música clásica, del pop a las canciones tradicionales catalanas.

Los miserables

Teatro Apolo. Hasta el 17 de enero

La versión musical del clásico de Victor Hugo que ya nos deslumbró el año pasado seguirá cosechando éxitos de taquilla en nuestro país durante esta nueva temporada.

La historia es de sobra conocida: en el contexto de la Francia postrevolucionaria, Jean Valjean, un exconvicto, trata de reconstruir su vida con su hija adoptiva mientras el inspector Javert lo busca incansablemente. Una producción que cumple 40 años de su estreno en Londres y con sobrados méritos: 150 millones de espectadores y 218 premios internacionales, entre ellos ocho Tony, avalan su calidad.