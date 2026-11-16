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Antonio Banderas en 'Company'.

Antonio Banderas en 'Company'. Javier Naval

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El Banderas

Aglutinando, convenciendo, contagiando entusiasmo día y noche. En eso anda Antonio Banderas. Refugiado en los orígenes. En el teatro. En Málaga. En el mundo.

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Era madrugada y en medio de la somnolencia el taxista me dijo: “Esa gente, eso de ahí, es por lo del Banderas”. Me señaló a un grupo de personas que se movían entre unas luces extrañas. “Lo del Banderas, el rodaje de la película”, me aclaró. E inmediatamente: “Pero, claro, el Banderas no va a estar ahí a esta hora y con la rasca que hace”. Le dije: “Es el director de la película”. “Ya, pero ese está en su casa, en América, ahí los que están son los currantes, y si está en Málaga, a esta hora, en la piltra”. “Bueno”, le respondí mientras le pagaba la carrera, “voy a ver si está por ahí”. “Eso es para nada”, me dijo a modo de despedida. “Vale”.

Y, sí, hacía frío, ese frío húmedo e insospechado que reserva Málaga para unos cuantos días del año. Se estaba rodando El camino de los ingleses, la segunda película de Antonio Banderas como director. Y no la teledirigió desde Estados Unidos precisamente. Y no estaba en la cama esa madrugada. Ni estuvo ausente ni un solo minuto durante el rodaje. Qué más hubiera querido alguno. Para poder descansar. Para tomar aliento y poder seguir luego el ritmo infatigable de Banderas. Del Banderas. El primero en llegar y el último en irse. Y cuando se iba no era camino de la piltra. Del rodaje, a la sala de montaje para visionar lo del día y de allí a llamar a uno u a otro para perfilar el trabajo del día siguiente. Y así semana tras semana.

Ese es uno de los secretos que llevó a aquel chico, casi un adolescente, que vi por primera vez actuar en el teatro romano de Málaga. Trabajo y capacidad para envolver a los colaboradores. Contagiar entusiasmo. Creer. Cuerpo a cuerpo con la materia artística y con la humana. Quizá haya que buscar ahí, en esa proximidad, su larguísimo y estrecho romance con el teatro. Así empezó y así sigue.

Y así se le agradece en estos tiempos en los que la artificialidad, con una máscara u otra, se afana por dominarlo todo. Ahora que tanta gente anda medio idiotizada con la inteligencia artificial, Banderas apuesta más que nunca por el teatro. Una de las formas más primitivas y puras de arte. Y donde no cabe el engaño. El máximo truco está en un poco de maquillaje y en la fantasía que puedan crear unos cuantos focos. A partir de ahí, la voz, el gesto, la pausa y la complicidad con el espectador. La convención, como ocurre con la novela, de que vamos a contar una historia y de que vamos a entrar en otro mundo, en otras vidas.

Esa es la apuesta. La sencillez más extrema que requiere el esfuerzo más alto para convertirse en pura sofisticación mental. Un juego. Una proeza. Interpretar el mundo. Y ahí está, en eso está Banderas, en su teatro. Sin ingeniería artificial. Cuerpo a cuerpo. Aglutinando, convenciendo, contagiando entusiasmo, de madrugada, de mañana, de tarde y noche. Porque, no lo duden, en su cabeza hay doce funciones diarias y se programan otras doce. En eso anda. El Banderas. Refugiado en los orígenes. En el teatro. En Málaga. En el mundo.

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