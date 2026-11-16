Antonio Banderas: "Quién me iba a decir de niño que el presidente de Estados Unidos vendría a mi casa"

“Soy actor por el teatro, no por el cine”, confiesa Antonio Banderas (Málaga, 1960) en un punto de esta entrevista vía Zoom. Aparece en pantalla con una camiseta negra y la amabilidad de siempre: cálido, atento y conversador.

Ciertamente, las tablas son su pasión-pecado original. Lluís Pasqual le reclutó in extremis para la versión de La hija del aire que, en 1981, montó en el María Guerrero. Allí, en el patio de butacas, se personó Pedro Almodóvar, que ya le había echado el ojo en el Café Gijón, y lo ‘secuestró’ para la gran pantalla (un rapto, sí, marcado por un dulcísimo síndrome de Estocolmo).

Pero la cabra tira al monte y Banderas (como Maura, como Sacristán, como tantos) volvió a las catarsis en vivo y en directo. Hace casi una década, quijotescamente, fundó el Teatro Soho CaixaBank de Málaga. Lo que gana en el cine lo ‘derrocha’ haciendo musicales que levantan dolores de cabeza en su departamento financiero pero que a él le procuran un gozo infinito. Ese hedonismo vital se lo exigió a sí mismo tras el susto que le dio el corazón. Y la autoconjura no la van a desmontar ni cardiólogos ni contables.

Pregunta. Andrew Lloyd Webber alucinó cuando vio Company. Le dijo que musicales así, con tantos medios, ya no se hacen desde finales de los años 50 en Broadway. Será de las cosas más estimulantes que le han dicho desde que lleva al frente del Soho, ¿no?

Respuesta. Sí, claro, viniendo de Webber... Le pareció extraordinario el uso de tantísimos músicos, 26 en total. Eso ya no se ve ni en Broadway ni en Londres, es muy raro. Desde finales de los años 50, con la llegada de los primeros sintetizadores, la cuerda, por ejemplo, no se usa, se sintetiza. Pero nuestra filosofía es agarrar la partitura y respetar cómo se creó y no pregrabar absolutamente nada.

P. La pasión por este género le viene de la adolescencia, cuando vio, en aquella España en transición, tres musicales que le marcaron: Jesucristo Superstar (del propio Webber), Godspell y Hair. ¿Cómo fue aquel calambre?

R. Fueron obras en su momento muy revolucionarias. En el caso de Godspell, que la vi en el año 74 aquí en Málaga, todavía con el régimen vivo, hablar de la vida de Jesucristo como una historia contada por payasos me parecía algo extraordinario. Y, sin embargo, emocionaba muchísimo y conectaba con el público en un nivel muy distinto. Jesucristo Superstar la vimos en el cine, fue un éxito mundial extraordinario porque la música rock se incorporaba a una historia bíblica. Y Hair también estaba en esa onda: las tres obras nacen al calor del movimiento hippie norteamericano y la lucha contra la guerra de Vietnam, que movilizó muchísimo a la juventud norteamericana.

"Ver a Neil Armstrong dar el salto sobre la luna cuando tenía nueve años me enseñó que en la vida todo es posible"

P. Creo que su versión de Godspell le gustó mucho al obispo de Málaga. No es tan extraño en realidad: Cristo predicaba paz y amor, como los hippies.

R. Le gusta a los cristianos en general porque está basada en el Evangelio según San Mateo, presentado de una forma desenfadada.

Antonio Banderas en los ensayos de 'Gypsy'. David Ruano

P. En un tiempo en que los libros, las películas y la música se hacen con inteligencia artificial, ¿vaticina una edad dorada de las artes escénicas?

R. Cuando hicimos El Zorro, Steven Spielberg me dijo: “Este va a ser el último gran wéstern hecho de verdad, donde vais a estar subidos a caballo peleando con espadas reales. Esto se va a acabar, Antonio”. Él ya lo veía entonces. Pero el encuentro físico entre actores y público no va a cambiar; sus 3.000 años de existencia no van a ser vencidos, al contrario, se van a revalorizar, sí.

P. Los musicales del Soho han funcionado bastante bien en taquilla, pero, dice, no han generado beneficios.

R. Los musicales y el teatro pueden dar ingresos cuando ese es el objetivo. Pero yo lo que quiero es divertirme haciendo las cosas como creo que se deben hacer, teniendo presente que la compañía me costaba cerca de 200.000 euros semanales. Aun llenando el teatro varios meses, la cosa no daba, a no ser que hubiera puesto las entradas a 250 euros. Con 35 músicos (26 en escena más suplentes), 35 actores más swings y covers, y 40 técnicos. Si quisiera ganar dinero, haría un monólogo.

P. Es un Quijote de las tablas: puro idealismo hedonista.

R. Bueno, todo partió de mi ataque al corazón, de darme cuenta de que la vida tiene un tiempo limitado y preguntarme: “¿Cuánto me queda y qué quiero hacer?”. Soy actor por el teatro, no por el cine; el cine vino después. Surgió la posibilidad de comprar este espacio en Málaga. Los dueños anteriores se portaron como caballeros poniendo un precio justo, y montamos este proyecto tan bonito. Ahora puede haber una expansión a Madrid o Sevilla, pero el centro seguirá siendo Málaga. Producimos teatro privado sin ningún tipo de subvención pública, solo con sponsors. Ojo, eso no significa que no crea en las subvenciones públicas; he trabajado en el Centro Dramático Nacional y sé que son necesarias para mantener la cultura, pero yo, al hacerlo de forma privada, dejo más espacio para los demás.

"Producimos teatro privado sin subvención pública. Eso no significa que no crea en ellas; son necesarias para mantener la cultura"

P. Madrid, después de que no pudiera quedarse con el Teatro Pavón, sigue estando en sus objetivos entonces.

R. Sí, Madrid es importante si sigo haciendo musicales de esta envergadura. Este año no, porque tengo un año muy fuerte de cine y televisión, pero el siguiente retomaré este objetivo, porque ir a Madrid, a un teatro que no es tuyo durante dos meses, no permite amortizar el espectáculo si tienes que dar el 30% de la taquilla más el 10% de derechos y mantener a más de cien personas. Es de locos, pero la satisfacción de haberlo hecho ahí queda. Gracias a Dios sigo trabajando mucho en el cine y eso me permite financiar todo esto. Qué le vamos a hacer: a mí no me gusta el golf, lo que me gusta es contar historias y hacer teatro.

Antonio Banderas en 'Company'. Javier Naval

P. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en cartel un musical para empezar a amortizar la inversión?

R. Una temporada completa, de septiembre a junio, llenando el teatro. Con todo el gasto en publicidad y márketing que eso implica para generar lo que los americanos llaman awareness.

P. ¿Alguna vez se ha planteado meter cabeza en Broadway?

R. Cuando trabajé un año en Broadway con Nine, hubo una huelga de músicos. Ahora tienes que negociar con hasta 12 sindicatos (peluquería, maquillaje, escenografía, luz, sonido, sala...). Entrar a un teatro en Broadway te cuesta 10 millones de dólares antes de empezar. Por eso la gente está buscando alternativas en Brooklyn o fuera del circuito de Broadway.

P. Señala que, básicamente, el Soho se financia con lo que ingresa usted rodando películas y con patrocinios privados. ¿Espera que las administraciones apoyen económicamente esta iniciativa cultural?

R. No, yo solo les propongo que vengan al teatro y que no nos pongan cortapisas. Nos sentimos bien tratados y no les pido nada. Que destinen esos fondos públicos a quien realmente los necesite.

"Mi revolución no es salir a dar voces y romper cristales. Mi revolución es votar"

P. ¿Y toda esta pasión, y toda la carga de trabajo aparejada a ella, será buena para su corazón?

R. Si alguien me asegurara que no haciendo esto viviría mucho más, a lo mejor me lo pensaba, pero yo tengo claro que el tiempo de la vida son matemáticas. Ahora me encuentro estupendamente, pero cuando cumpla 85 o 90 años las cosas cambiarán. La ciencia avanza, pero no creo que mi generación llegue a ver la inmortalidad.

P. A sus 66 años, ¿echa algo de menos de etapas pasadas de su vida?

R. No. Lo que sí echo de menos es a mi familia americana: a Melanie, que es mi mejor amiga cuando voy por allí, a mi hija y a mis hijos. Lo bueno es que este año voy a rodar casi ocho meses en Nueva York y tendré oportunidad de verlos mucho. Lo vivido se recuerda con una nostalgia sana, pero esto sigue y lo mejor siempre está por venir.

P. Decía que lo que da dinero son los monólogos. ¿Nunca ha pensado en hacer una especie de memorias escénicas, algo así como lo que hace José Sacristán metido en la piel de Fernán Gómez en El hijo de la cómica?

R. Me gusta eso de “memorias escénicas”, me lo apunto. Pues sí: me apetecería compartir cosas extraordinarias que me han pasado y que de niño en Málaga nunca imaginé. Quién me iba a decir, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos vendría a mi casa [Barack Obama]. Compartir ese viaje con humor e ironía, desde que de niño me enamoré de Marisol viéndola en la pantalla. En mi vida fue crucial ver desde una casita que mi padre alquiló en Benajarafe a Neil Armstrong dando el saltito sobre la luna. Aquello me abrió los ojos a la idea de que en la vida todo es posible.

P. Bajemos para terminar a la tierra, a esta España nuestra: ¿cómo afronta alguien como usted, con su talante conciliador, esta campaña a cara de perro?

R. No me interesa porque es como un anuncio publicitario en el que te venden que son los mejores. La solidaridad que hemos visto en las últimas tragedias en nuestro país es más España que la crispación política. Me interesa hablar poco y votar, como demócrata convencido que soy, que respeta al que gana y al que pierde. Mi revolución no es salir a dar voces ni romper cristales; mi revolución es echar mi papeleta en la urna.