El emblemático edificio del Cabanyal-Canyamelar vuelve a ser la sede de festivales de referencia. El curso arranca con más compañías valencianas en su programación y la mirada puesta en la infancia.

Teatro musical y familiar para la nueva temporada del TEM: una propuesta variada y versátil para Valencia

El TEM estrena nueva temporada reafirmando su compromiso con la diversidad de lenguajes escénicos, la creación local y su condición de sede de festivales consolidados en la ciudad de Valencia.

Se trata de la primera programación bajo la dirección del nuevo coordinador del Teatre El Musical, José Fabra, que ha articulado la oferta cultural en varios bloques temáticos.

“Haciendo honor a su nombre, el acento musical actúa como eje vertebrador de un amplio abanico de géneros, desde el flamenco hasta el teatro musical, pasando por la danza y el repertorio popular, que puntean la agenda del espacio escénico durante los meses de septiembre a enero”, explica su responsable.

El teatro, el circo y el teatro de objetos completan un programa que incluye más teatro en valenciano y una especial atención a los espectáculos dirigidos a la infancia.

La temporada empezó el pasado 25 de septiembre con Sonanta 3.0 de José del Tomate. Hijo del maestro Tomatito y sobrino del legendario Niño Miguel, reinterpreta su herencia desde una mirada personal, lo que le ha convertido en una de las voces renovadas del flamenco.

En la misma línea flamenca, Rafaela Carrasco presentará el día 21 de noviembre Creaviva, donde se suceden nueve piezas independientes donde fusiona flamenco, folclore y poesía grecolatina.

Fiesta musical

El teatro musical estará presente en los montajes El bar nuestro de cada día de Chipi La Canalla, quienes ha preparado para este 30 de octubre una fiesta que reivindica los bares como espacio de vida. También en la propuesta de concienciación social contra el acoso escolar de Off Teatro Bruno, el musical, los días 30 y 31 de enero.

'No-diva', de Marta Estal. TEM

El bloque musical se completa con las armonías a capela de Dimensión Vocal, el 28 de noviembre. Su espectáculo Con la boca abierta combina el humor con el beatbox y las armonías vocales.

La tragicomedia musical autobiográfica en valenciano No-diva de Marta Estal, sobre una antidiva de la ópera, podrá verse el 17 de enero. Y las andanzas de Orthemis Orchestra durante una noche de aeropuerto en Bon Voyage! pasará por el TEM el 23 de enero.

Sonidos del Cabanyal

Tras el repaso, el pasado 24 de octubre, del patrimonio musical por parte de Juan Valderrama en Historias de la copla, la Banda Simfònica Municipal de València acercó su repertorio al vecindario (29 de octubre) con la campaña La banda municipal, al teu barri.

Un viaje musical que recoge la historia y la identidad del barrio marinero, así es Sons del Cabanyal. La Societat Musical Poblats Marítims subirá al escenario este concierto escenificado el próximo 15 de noviembre.

De Mihura a Shakespeare

En cuanto a las producciones teatrales, la temporada se abrió con Mihura, el último comediógrafo (23 de octubre), un montaje de Nave 10-Matadero y Entrecajas Producciones que rinde homenaje a los cómicos en general y al autor de Tres sombreros de copa, en particular.

Hay que esperar hasta el 9 de enero para ver Rey Lear. La Companhia do Chapitô presentará su versión minimalista y metateatral de la obra de Shakespeare. Interpretada por tres actores que exploran la ambición, el poder y los límites entre ficción, realidad y representación escénica, será el momento más internacional de la temporada.

Danza y cuidados

Las artes escénicas valencianas tienen asimismo un gran peso en la cartelera del TEM, con propuestas de danza y teatro de texto vinculadas a la memoria, los cuidados y la identidad.

Abrió la temporada la coreógrafa y bailarina Inka Romaní, que se subió a las tablas del Teatre El Musical el pasado 8 de octubre con su Fandango Reloaded. Le siguió Cactus Teatre (17 de octubre) con Rogles de cançons i misèria, un tributo a la generación de las abuelas en la posguerra.

La programación del TEM abarca desde el flamenco hasta el teatro musical, pasando por la danza. Raúl Sánchez / TEM

En noviembre será el turno de Sol Picó, Premio Nacional de Danza 2016. La coreógrafa y bailarina de Alcoi presentará su nuevo trabajo los días 6 y 7. La Cordero y su ejército reivindica el estriptís infernal como acto de revelación y empoderamiento.

Contrahecho Producciones abordará la dependencia y la conciliación en la comedia Canviarem bolquers segons el BOE el 14 de noviembre; y La Zafirina Teatre pondrá en escena el drama iniciático Nena de ningú el 29 de noviembre.

Ya en enero, el 24, la compañía La Vulgar presentará La fe. Una historia de hermanas, una obra sobre la amistad íntima entre dos mujeres que crecen juntas en un parque de extrarradio.

Pensado para familias

Para el público infantil, la temporada incluye espectáculos diseñados para fomentar la sensibilidad artística desde la edad temprana. En esta línea, el 12 de diciembre Infinito Teatro representará el musical para bebés de 0 a 3 años Sueños. El osito Rody y el árbol de los deseos, pensado como primera experiencia teatral de los más pequeños.

El día siguiente, 13 de diciembre, será la ocasión de asistir a la propuesta circense Ad libitum de Lapso Producciones, que acerca la música clásica con humor.

La compañía de danza Taiat Dansa ofrecerán la instalación interactiva y multimedia Gesto el 19 de diciembre, inspirada en Kandinsky; mientras que los veteranos Bambalina Teatre Practicable evocarán a Debussy el 3 de enero con títeres y música en La caixa de joguets.

La programación familiar se completa con la obra sobre el impacto de los amigos imaginarios en la infancia en Invisibles, de Voilà Producciones, el 27 de diciembre.

Surtido de festivales

Finalmente, el espacio municipal reafirma su papel como plataforma abierta mediante la cesión del escenario a destacados festivales y encuentros culturales.

Ya han pasado por el escenario del TEM el festival de circo Valencirc (26 y 27 de septiembre) y Volumens Festival, que celebró el pasado 16 de octubre su décima edición centrada en la experimentación sonora y visual, con actuaciones de Loraine James + Fynn Dobson y @C + Visiophone y Milian Mori.

València Dancing Forward (VDF) también conmemorará una década de trayectoria el día 4 de diciembre con una jornada de danza clásica, neoclásica y contemporánea.

Muteo (Muestra de Teatro de Objetos) presentará los espectáculos Magatzem de somnis de Vudú Teatre para Teatre Escalante el 5 de diciembre. Y, por último, el 6 de diciembre, Nacho Diago acercará al Cabanyal-Canyamelar Caperucita Roja (o para quién es este pastel).