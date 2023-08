Ramón J. Sender, crónica de una tragedia española contada con el cuerpo

Crónica del Alba (1942) de Ramón J. Sender va a ser representada en los escenarios como jamás se había hecho. A partir de un espectáculo, aparentemente sencillo, los bailarines Miguel A. Berna y Sara Calero contarán esta historia del escritor español, a partir del cuerpo, la música y la danza.

Sender fue un autor que publicó casi toda su obra en el extranjero, ya que tuvo que exiliarse debido a la Guerra Civil. Es uno de los mejores narradores de la 'literatura española de exilio', con libros tan importantes como Requiem de un campesino español (1952), Solanar y Lucerniano (1978), El verdugo afable (1952) o El lugar de un hombre (1939).

Crónica del Alba, compuesta por nueve novelas, está considerada como una de las grandes obras literarias del siglo XX. Se trata de una autobiografía de José Garcés, el personaje bajo el cual se oculta el propio autor. Agrupada en tres volúmenes, Sender narra la infancia, la adolescencia y la juventud del personaje en los años más turbulentos de España: el final de la monarquía, la Segunda República y el comienzo de la Guerra Civil.

Miguel Ángel Berna en 'Crónica del Alba'. Foto: Jaime Oriz

En un primer momento, Berna quería representar Requiem por un campesino español pero, cuando se le cruzó por medio Crónica del Alba, se decantó por esta última sin dudarlo: "Esta obra me ha servido para entrar en otro mundo".

Berna proviene de los grupos folclóricos, de la Jota, por lo tanto, esto es lo que se verá en el escenario. Para poder hace este tipo de representaciones, el bailarín destaca cual fue su primer objetivo para lograrlo: "Lo primero que tuve que crear era un lenguaje para poder contar historias". No es la primera vez que interpreta obras de aragoneses, también ha representado a Buñuel o Goya: "Yo, como aragonés, siempre he buscado títulos u obras que tengan que ver con mi tierra. No desde un punto de vista local, sino universal".

Según explica Berna, desde el principio la idea era hacer un espectáculo sencillo: "Cuando hablamos de sencillo son dos personas. Mis espectáculos normalmente son de 15 o 20 personas, que es una barbaridad. En este caso contacté con Sara, para que interpretase la otra parte importante de la historia, porque Crónica del Alba es una historia de amor maravillosa".

Miguel Ángel Berna y Sara Calero en 'Crónica del Alba'. Foto: Juan Ortiz

Lo mismo ha sucedido con el vestuario o con la escenografía: "Tanto Sara como yo, tenemos mucho vestuario, pero hemos buscado principalmente la sencillez. La escenografía esta compuestas por unas tarimas que representan lo onírico, el mundo de delante y el de atrás. Hemos jugado mucho con esta dualidad: lo blanco y lo negro, la vida misma".

Ambos bailarines, congeniaron desde el principio: "Ambos empastamos muy bien, tanto por su forma de bailar, como yo en la mía y eso nos dio el pistoletazo de salida. Ha ido todo suave, a veces es una de las dificultades en los espectáculos, encontrar una anexión entre los artistas, que nos entendamos y con Sara ha funcionado todo muy bien".

Crónica del Alba es un libro, con diálogos, palabras y frases, por lo que había mucha dificultad en llevarlo a las tablas de un teatro: "Para los bailarines lo más complicado es contar una historia con el cuerpo. Los actores o los cantantes tienen palabras pero, en este caso, el bailarín lo hace a través de los sentimientos, de las sensaciones".

Berna ha querido darle una versión contemporánea a una obra tan clásica: "Mucha gente no se ha leído Crónica del Alba, pero tenemos que ser fieles a la historia, dándole una visión más contemporánea. Es por ello por lo que tienes que empaparte de libros, de estudios, de gente que te ayude y te guie, que te aporten las claves para avanzar con el proyecto".

La obra esta compuesta por varios actos, donde Berna y Calero bailan en pareja o en solitario: "Estamos casi todo el rato en el escenario, por lo tanto, es muy agotador. Aquí ya no es tanto el físico, sino la parte emocional. La descarga emocional que te produce el espectáculo".

Crónica del Alba estará en el Teatro de Bellas de Madrid desde el 10 de agosto hasta el 3 de septiembre.

