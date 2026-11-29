Basada en diez novelas del escritor Volker Kutscher, Babylon Berlin se centró desde sus inicios en los estertores de la República de Weimar a través de un relato coral donde siempre sobresalieron sus dos máximos protagonistas: el inspector Gereon Rath, personificado por Volker Bruch, y la fascinante Charlotte Ritter, que encarna Liv Lisa Fries.

Ambos, además de engancharnos con los vaivenes de su romance, comparten muchas características, sobre todo centradas en su condición de outsiders. Él, proveniente de la católica Colonia, acarrea traumas bélicos y maneja un hondo sentido de la justicia, mientras ella, originaria de los barrios bajos de la capital alemana, debe sortear un sinfín de obstáculos más allá de lo femenino para romper con el destino marcado por la Historia.

Esta última es omnipresente en Babylon Berlin, que sí, para el recuerdo de muchos es una orgía de baile dentro de los locos años 20, pero sobre todo es una trama en la que la evolución de la época acompasa a los personajes hacia un destino con tintes catastróficos.

Más si cabe en los ocho episodios que la cierran, cuya acción transcurre entre el ingreso de Hitler a la cancillería del Reich y las elecciones del 5 de marzo de 1933, las mismas que dieron a los nazis carta blanca para terminar con la precaria democracia surgida tras la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles.

Desde luego, no tengo ninguna intención de spoilear, pero sí conviene apuntar que esta ansiada clausura planteará una barbaridad de dilemas relacionados con los contundentes inicios del nacionalsocialismo en el poder.

Un tema intuido durante la cuarta temporada, cuando el creciente dominio del conservadurismo parecía muy inclinado a socavar la pluralidad, destacándose en esta tarea personajes más que tenebrosos, tales como el empresario Alfred Nyssen o el coronel Gottfried Wendt, interpretados respectivamente por Lars Eidinger y Benno Fürmann.

Ellos, junto a las tropas paramilitares hitlerianas y otros políticos interesados en apuntalar un futuro totalitarismo, son las fuerzas no tan ocultas hacia el cambio.

Sin embargo, esta lucha no significa que estemos ante una serie maniquea. El bien y el mal tienen muchos matices. Gereon y Charlotte, así como el resto de policías del castillo rojo sito en la Alexanderplatz, deben afrontar todo tipo de crímenes, en los que el control de la noche berlinesa juega un papel fundamental. Pese a ello, este aspecto queda relegado en la última temporada de la serie, centrada la investigación de un dossier repleto de sorpresas.

Las páginas del mismo documentan homicidios de excombatientes de la Gran Guerra, algo que no se sale de lo rutinario en una investigación policial, salvo por la aparición entre sus fichas de datos con informaciones sobre el pasado de un tal Adolf Hitler.

Cada temporada de la serie tiene personalidad propia, aunque sus cinco entregas configuran una totalidad que trasciende su trama. Las virtudes de la serie son múltiples, pero si debiera mostrar las principales elegiría sin dudar el esmero a la hora de trasladar a la pequeña pantalla la estética de los años veinte.

No hablo solo de vestuario, sino de cómo los responsables jamás se han conformado con lo normativo. Los rostros de todos y cada uno de sus personajes se inspiran en las pinturas de la Nueva Objetividad. En cada secuencia el mimo compositivo se refuerza con la potencia de las referencias a los lienzos de Otto Dix, Max Beckmann o Christian Schad.

Por otra parte, los escenarios plasmados con una tenue e inquietante fotografía responden a las ricas tendencias de ese instante histórico. Quizá sólo las trastocaron con el fin de producir grandes números musicales, con valor de videoclip promocional para atrapar y convencer a más televidentes de estar ante algo único.

Esta sensación también puede medirse desde distintos parámetros. Uno de ellos radica en la mezcla de lo banal con lo profundo. El amor entre Gereon y Charlotte nunca nos abandona. Tampoco lo hace ese cosquilleo de la Historia, que en ocasiones irrumpe bajo la superficie para mostrarnos cómo los implicados en la función nada pueden hacer ante la misma, vencidos de antemano por un inevitable destino.

La Historia también puede ser tradición. Es más, si hablamos de una creación cultural de peso, capaz de ser recordada una vez transcurra nuestro siglo veloz, solemos comprobar cómo el presente se ve determinado por el pasado. En Babylon Berlin esto sucede desde una doble o triple tesitura. Una podría estribar en ese virtuosismo de reflejar lo pretérito desde una artesanía que no sólo sea arte desde la necesidad de ofrecer entretenimiento.

La segunda bien podría conducirnos al protagonismo nada implícito de la ciudad, como si los directores (Tom Tykwer, Achim von Borries y Hendrik Handloegten) tuvieran grabado a fuego el ejemplo de Berlín, sinfonía de una ciudad, película de 1927 firmada por Walter Ruttmann, en la que la urbe no era un personaje más, sino un hilo conductor capaz de englobarlos a todos.

Terminará este monumento made in Europa y no lo echaremos de menos porque siempre será aconsejable volver a su metraje, gozosamente imperfecto pese a atesorar tantos talentos dignos de aplauso.

Algunos, con la vista fijada en una pantalla sin pasado ni futuro, lo tildarán de provocador por advertirnos de los peligros que se ciernen sobre nuestro continente, como si estos y el nazismo no fueran siempre un triste aviso para navegantes en torno a grandes clímax de la estupidez humana. Babylon Berlin es una producción solvente, de la que deberíamos tomar mucha nota en nuestras latitudes, y nada puede contra su seriedad casada con la diversión de guiarnos por una pesadilla desde el miedo y la belleza.