Muhammad Ali: movimientos de mariposa y golpes de avispa para defender los derechos civiles

En la historia de las artes ha sido una constante la tensión entre los artistas que dedican su carrera a intentar influir en el devenir de los tiempos y aquellos que deciden invertir sus esfuerzos en la búsqueda de la pureza creativa. Es el clásico enfrentamiento entre la trinchera intelectual y la torre de marfil. Cada periodo, según los acontecimientos, ha favorecido una u otra postura.

Algo así ha sucedido, también, en el mundo del deporte. En ambos casos, nos encontramos ante figuras cuyo talento les ha colocado en un pedestal que les convierte en voceros de ocasión a los que todo el mundo está esperando escuchar acerca de las cuestiones del momento.

En el mundo de las artes, los ejemplos de artistas comprometidos son incontables y la mayoría han florecido bajo el sol de los cambios de época: ahí tenemos nombres como Miguel Hernández o María Zambrano en nuestro territorio o, más adelante en el tiempo, Primo Levi, Brecht o Sartre.

Entre los deportistas es menos habitual, quizás porque el público no espera de ellos un análisis de la realidad como el que se presupone de un artista (sacar a la luz capas enterradas de la realidad es una labor que se suele relacionar con ellos), pero los casos existen. Claro que existen.

Entre estos últimos, hay un rostro que sobresale por encima del resto. Muhammad Ali, antes llamado Cassius Clay (Kentucky, 1942 - Arizona, 2016), el considerado por muchos mejor boxeador de todos los tiempos que, empujado sin duda por la fiebre de cambio de la convulsa década de los años 60 en EEUU, tomó la decisión de ser el altavoz del descontento de los afroamericanos antes incluso de llegar a lo más alto. La torre de marfil, tan privilegiadamente blanca, no era para él.

En esa toma de conciencia, en esos primeros años en los que se ensambló el ideario del gran emblema de la negritud estadounidense, es en lo que incide El más grande, la nueva serie dirigida por Ben Watkins (Cross, Hand of God) que desembarca en Prime Video.

La serie arranca con un joven y desbordante Cassius Clay (interpretado por Jaalen Best, de un parecido extraordinario con el legendario púgil) arrollando a su rival, Zbigniew Pietrzykowski, en la final de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 en la categoría de peso semipesado. Una victoria en la que se impuso por decisión unánime, aunque poco le faltó al contendiente polaco para acabar noqueado en los tres rounds que duran los combates amateurs.

A lo largo de los primeros dos episodios presenciamos a un joven encantado con su nueva posición de prestigio, que le gana la admiración del pueblo negro, pero también le gana un favor que le permite acceder a las capas más privilegiadas de los blancos estadounidenses, esos WASP (white, anglosaxon protestants) que ocupan los puestos de poder en los Estados Unidos de entonces y que, si bien reciben al bisoño medallista en sus cocktails, salta a la vista que lo tratan con el habitual paternalismo, racismo vestido de amabilidad, al que tan habituados estaban los afroamericanos del sur del país.

Una cordialidad que, por si fuera poco, no estaba exenta de interés. Con frases como "es más dinero del que has visto en tu vida" tratan de convencer al brillante aspirante para que firme un muy desventajoso contrato para representar y gestionar su carrera profesional en el mundo del boxeo.

Son estos unos primeros episodios en los que aún vemos al joven Clay cegado por el brillo de una fama con la que ningún muchachito de su entorno podría siquiera soñar. Mujeres, dinero y sonrisas encandilan a cualquiera, y él no es inmune al encanto. Símbolo de esta ceguera es la medalla de oro, complemento que cuelga de su cuello las 24 horas del día. Es un Cassius que solo tiene ojos para lo que ese oro le puede otorgar, deslumbrado por el brillo de esa torre de marfil que se ha ganado con la fuerza de sus puños.

Pero ya entonces, en estos primeros compases, comienzan a aparecer las primeras señales del cambio al que está destinado Cassius Clay. El joven boxeador recuerda la conmoción que se vivió en su hogar con la noticia, años antes, del brutal asesinato del niño de 14 años Emmett Till por haber coqueteado con una mujer blanca. Todo este proceso reflexivo, en el que se comienza a cocinar a fuego lento la concienciación de la figura pública que debe llegar a ser, culmina cuando Clay trata de sentarse en la barra de un restaurante, reservada para blancos, para pedir una hamburguesa bautizada en su honor.

La cosa no sale como se esperaba, y ni identificarse como medallista olímpico ni decir que tiene un plato con su nombre en el restaurante son suficientes para evitar que le echen de muy malas maneras. Es entonces cuando Clay cae en la cuenta: la torre de marfil, de la que no es propietario y solo está invitado, no le hace blanco. Su lugar está con los suyos, los que comparten su color de piel, con los que tiene que luchar para ganar a la fuerza aquello de lo que se les priva.

Es en este momento cuando, animado por su inseparable hermano y compañero de sparring Rudolph Clay, asiste a un discurso de Malcolm X y comienza su vínculo con la Nación del Islam (esta línea argumental es la que construye la serie. En realidad, Clay ya había comenzado acercamientos con la organización en 1959, un año antes de hacerse con el oro en Roma).

Es esta relación y la posterior conversión al Islam de Clay lo que ocupa el grueso de El más grande. El boxeador trata de postularse ante la organización de musulmanes negros como un representante e icono que puede influir poderosamente entre la juventud negra, considerando que, de su boca, atenderán con atención a la verdad que predica la Nación del Islam. Para proponerles tal cosa, se acerca a los líderes de la organización.

Por un lado, lo vemos entablar algo así como una amistad con Malcolm X, construida en torno a la admiración mutua. La química entre ambos es evidente. No sucede así con el histórico líder de la Nación del Islam, Elijah Muhammad, que lo veía como una figura frívola que puede llegar a distorsionar el mensaje del movimiento e ir en detrimento de sus planes.

Sus vínculos con el grupo, a cuyos eventos sigue asistiendo, también afectan a la carrera de Clay. El momento más crítico llega en la víspera de su combate contra el campeón de los pesos pesados, Sonny Liston. Hecha pública la noticia de la conversión de Clay, su inminente cambio de nombre y sus lazos con una organización que era a menudo señalada por su separatismo racial, su radicalidad y su predicación de la resistencia violenta, muchos de los organismos implicados en la promoción del evento deportivo se echaron para atrás.

Las estaciones de radio no querían retransmitir el evento, los promotores consideraban que iban a perder dinero con la venta de entradas por el boicot que se preveía del público contra el combate y la Asociación Mundial del Boxeo amenazaba con cancelar el combate si el boxeador no negaba su relación con el movimiento y la información sobre su supuesta conversión al Islam.

Jaalen Best como Muhammad Ali en 'El más grande'. Amazon

Liston, por cierto, merece un comentario aparte. Hombre de pocas palabras, poco amigo de las cámaras y de unas dimensiones intimidantes, era la contraposición del arrogante y deslenguado aspirante a arrebatarle el título. Con una infancia marcada por la violencia y el duro trabajo como aparcero, empezó a boxear en la cárcel, en la que estaba pagando sus crímenes como cabecilla de una banda de matones en Saint Louis. Sus cualidades como boxeador llamaron la atención de grupos de crimen organizado, que accedieron a representarlo a cambio de que les ayudara esporádicamente como refuerzo intimidatorio.

Liston es aquí el símbolo del irremediable destino del negro sin oportunidades. Criado en la violencia, mediante la violencia vive y, gracias a esta y a su portentoso físico, finalmente logra medrar.

Ya por aquellos años, y más adelante lo repetiría frente a las cámaras, Clay lamentaba que el boxeo era un lugar donde tenía que herir a 'hermanos negros' por supervivencia y para entretenimiento de los blancos. En este sentido, Liston no era otra cosa que un hombre al que no le dieron otro lugar que el cuadrilátero para tratar de sobrevivir. No lo hacía por gusto, no lo hacía por afición por el deporte. Lo hacía porque era el único sitio donde había sido admirado y recompensado justamente.

Al contrario que Clay, había sufrido en sus carnes la represión y la precariedad a las que estaba sometida su raza hasta el punto, que no era capaz de reclamar ningún cambio social. Con sobrevivir y salir del infierno que había sido su vida era suficiente. Le daba igual el color de aquella torre de marfil. Tampoco le importaba si estaba ahí de prestado o no. La cuestión es que las mieles del éxito traían consigo una comodidad con la que nunca había soñado.

Esta contraposición entre las dos figuras (el hombre que reconoce que la torre de marfil no es su sitio y el que habiendo vivido las mayores hostilidades de las que es capaz el mundo, decide refugiarse en dicha torre sin importarle las condiciones) es uno de los mayores aciertos de El más grande.

Como también son admirables y disfrutables las coreografías de los combates. A destacar en este sentido el combate que enfrenta a Clay contra Cooper como antesala al combate con Liston y la batalla final por el cinturón.

Porque sí, tal y como ha quedado registrado en la historia del deporte, Liston y Clay finalmente se enfrentaron sin que este último tuviera que rechazar en público sus creencias. El campeón no pudo levantarse en el descanso del séptimo asalto, con lo que el aspirante se proclamó vencedor y nuevo propietario del cinturón. Inmediatamente después, el propio Cassius eclipsó la noticia de la victoria con otro anuncio todavía más sorprendente que su inesperado triunfo: iba a cambiar su nombre por Cassius X. Poco después, se anunció el definitivo, que le había sido dado por el líder de la Nación del Islam: de ahí en adelante sería conocido por todos como Muhammad Ali, una de las voces más influyentes del pueblo afroamericano y de todos los hombres y mujeres oprimidos del mundo.