'American Hostage', el crimen que se convirtió en un espectáculo mediático

El 8 de febrero de 1977, el promotor inmobiliario Tony Kiritsis entró en la sucursal de la Meridian Mortgage Company en Indianápolis para reunirse con el director de la entidad financiera, Richard 'Dick' Hall. Lo que ni el banquero ni nadie esperaba era que aquel hombre descrito por sus vecinos como "servicial, amable y trabajador" le rodease el cuello con un cable a cuyo extremo estaba atada una escopeta: cualquier movimiento brusco equivalía a una muerte instantánea.

Kiritsis denunciaba que tanto Hall como su padre habían conspirado, en calidad de prestamistas, para quedarse con los terrenos que él había comprado con la intención de levantar un pequeño asador en una propiedad que había incrementado considerablemente su valor.

El secuestrador retuvo a Hall durante 63 horas y lo trasladó, en un coche policial, desde la sede del banco hasta su apartamento. Durante casi tres días, Kiritsis eligió como altavoz autorizado para transmitir sus peticiones al popular locutor Fred Heckman, quien no solo ejerció como periodista, sino que actuó como correa de transmisión entre el captor y el FBI, como improvisado negociador y como narrador e inevitable coprotagonista de tan rocambolesca historia.

Una historia que ya fue llevada a la gran pantalla por Gus Van Sant en Prime Crime: A True Story (2025), también conocida como Dead Man’s Wire en relación al artilugio ideado por Kiritsis para someter a su rehén, y que regresa ahora en forma de miniserie con Jon Hamm encarnando al conductor radiofónico y con un agitado Giovanni Ribisi como Kiritsis.

Escrita por Shawn Ryan (The Shield, El agente nocturno) y Eileen Myers (Masters of Sex, Mad Dogs) a partir del pódcast homónimo creado por C.D. Carpenter en el que Hamm ya interpretaba al reputado periodista, la nueva versión del famoso incidente trata de captar el vértigo inherente al reporterismo cuando se enfrenta a situaciones extremas; véanse la chispeante banda sonora de Robert Duncan, el uso del split screen para imprimir dinamismo o la significativa secuencia de créditos.

Al contrario de lo que sucedía en el filme de Van Sant, más interesado en ese juego de texturas (cine vs. televisión) que captaba la elevación de la figura de Kiritsis a la de cruzado anticorporativista, ahora se trata de asistir a la conversión de la información en espectáculo, y del presentador en protagonista, y a las consecuencias deontológicas que ello conlleva, aquí grabadas en el rostro de un pletórico Jon Hamm. Si Van Sant dirigía su mirada hacia la televisión, esta miniserie la desvía hacia lo radiofónico/periodístico.

La infiltración del sensacionalismo en la crónica informativa —Kiritsis participando en una especie de consultorio con los oyentes (!)— o el poder amplificador de los medios, capaces de magnificar cualquier suceso, hacen de American Hostage una versión menos sofisticada pero igualmente fiel en su retrato de las interioridades mediáticas de la siempre reivindicable The Hour (Abi Morgan, 2011-2012), en la que, desde la ficción pura y con un ojo puesto en el cine de espías, también se calibraba la flexibilidad del periodismo cuando debía enfrentarse casi en directo a asuntos de estado.