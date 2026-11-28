Leos Carax (Suresnes, 1960) aparece en el Cine Doré de Madrid, sede de Filmoteca Española, y saluda a varios miembros del equipo del Festival Márgenes, al que ha sido invitado para presentar su última película, y a los cuatro periodistas que se disponen a interrogarlo. El ambiente en el edificio es gélido, por lo que el director de Mala sangre (1986) decide sentarse frente a los presentes sin quitarse su desgastado abrigo, deshilachado en los codos y las mangas.

Lo combina con una precaria barba de una semana, un descuidado corte de pelo marcado por las canas y unas gafas de cristales degradados tras las que se esconde durante más de una hora de entrevista. Está claro que a Carax no le importan demasiado las apariencias.

La primera pregunta es de cortesía: “¿Cómo se encuentra hoy?”. La respuesta es sincera. “Tengo que hablar, así que no es mi mejor día. Pero estoy bien”, asegura con un hilillo de voz casi incomprensible. Pero no hay apatía ni hostilidad en Carax, tan solo una aparente timidez que no le impide mostrarse cordial y generoso en las respuestas.

No es lo que uno espera de uno de los directores franceses más singulares de las últimas décadas, antiguo enfant terrible y autor de un cine imposible de domesticar. Sus películas, marcadas por la intensidad y por temas como la identidad, la belleza, el amor o la muerte, beben sin duda de los maestros del cine francés, pero cuentan con un imaginario único. Los amantes del Pont-Neuf (1990), Pola X (1999), Holy Motors (2012) o Annette (2021) son ejemplos de esa obra irreductible.

En No soy yo (2023), el trabajo de 40 minutos que presenta en Márgenes y que desde julio puede verse en Filmin, compone una suerte de autorretrato a partir de su memoria personal, imágenes de sus propias películas y de las de otros autores, y material de archivo. El proyecto nació de un encargo del Centre Pompidou para una exposición que no llegó a celebrarse.

“Realicé No soy yo mayoritariamente en mi casa”, explica. “A excepción de una semana de rodaje, el resto del proceso consistió en trabajar sobre una imagen o un sentimiento que me surgía por la noche y editarlo en mi ordenador a la mañana siguiente”.

Es inevitable pensar en las Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard al ver el resultado, con sus superposiciones de imágenes y texto. “Coincidió con el momento en que supe que había decidido morir. No lo planifiqué conscientemente, pero su presencia acabó impregnando la película. Godard no era solo un gran cineasta; era un poeta, un publicista, un pensador y un filósofo”.

La naturaleza memorialística y poética de No soy yo invita a echar la vista atrás, a cuando Carax llegó a París con tan solo 17 años. “No sabía hacer nada ni quería seguir en un aula”, confiesa. “Me di cuenta de que el cine es un arte para el que no se requiere un talento previo específico: no necesitas saber pintar, cantar, bailar ni escribir. Al empezar a ver películas en la Filmoteca descubrí un poder enorme”.

Entre los 17 y los 25 años vio mucho cine: desde el período mudo hasta la nouvelle vague, pasando por Hollywood, el cine ruso o el indio. “Sin embargo, tras mi segunda película sentí que debía frenar y que ya había pagado mi deuda con los cineastas del pasado que crearon este arte. Desde entonces voy cada vez menos a las salas. Hoy en día no veo películas enteras; como sufro de insomnio por las noches, me dedico a mirar fragmentos de series o películas para observar los rostros de los actores o analizar cómo están construidas”.

https://s3.elespanol.com/k/imgp/cms/elespanol/11312199.jpg?p=w:1024/h:576&h=J-cJC2En Les Films du Losange

Quizá en ese distanciamiento del cine a partir de los años noventa se encuentre parte del secreto de la fuerza de su obra, cuyo método tampoco es convencional. “Mi cine no se basa en escribir un guion tradicional ni en contar historias al estilo de Hitchcock, algo que me encantaría saber hacer”, confiesa. “Concibo los proyectos a partir de una suma de coincidencias, imágenes y sentimientos. Para mí, construir una película es como redactar una partitura musical: pones sobre el papel una idea o una emoción y trazas el camino para transitar de una a otra a través de las imágenes. De niño mi sueño era dedicarme a la música, e imagino el cine de esa manera, escuchando o sintiendo algo antes de trasladarlo a la pantalla”.

A pesar de su prestigio -hablamos de un cineasta adorado en los grandes festivales, capaz de convencer a estrellas como Adam Driver o Marion Cotillard para participar en sus proyectos-, Carax siempre ha sufrido para sacar adelante la financiación de sus películas, cuya búsqueda confiesa que le resulta agotadora. “Si un proyecto fracasa en taquilla, como ocurrió con Pola X, o si no logro financiar una idea, puedo perder varios años por el camino”, apunta. “Pero nunca he tenido éxito de taquilla y ninguna de mis películas ha sido rentable, por lo que me siento muy afortunado de poder seguir filmando. Cuando no cuentas con el respaldo de la taquilla, dependes por completo de los festivales y de un público que desee ver tu siguiente trabajo”.

Ahora busca dinero para un nuevo proyecto. “Pensaba que sería una producción pequeña, pero al calcular el presupuesto descubrimos que es una película cara”, comparte. “Se trata de una especie de cuento de hadas ambientado en un mundo postapocalíptico donde casi no quedan personas, salvo una niña de ocho años, un joven interpretado por Adam Driver y un personaje al que da vida Jenna Ortega, rodeados de animales y motocicletas que hablan. La intención es filmar en España, concretamente en Galicia, y en Bélgica”.

En cuanto a la evolución técnica del cine, Carax no se muestra apocalíptico, ni siquiera cuando surge en la conversación la inteligencia artificial. “Consideraría utilizarla en una película si sirve para reducir los costes de producción en proyectos caros, siempre que no se aplique a los elementos vivos, como los actores, los animales o los árboles”, expone. “Me preocupa bastante más la estupidez natural que la inteligencia artificial. De hecho, he experimentado con ella por curiosidad; como no sé dibujar ni pintar, resulta fascinante introducir instrucciones y ver lo que genera, pero lo hago a modo de juego personal, no para el cine”.

Juliette Binoche, en 'Mala sangre' Archivo

Sin embargo, sí hay otros temas que desvelan al director en el complejo mundo actual, aunque antes de contestar se escapa cinco minutos para fumar un cigarrillo. “Lo que más me preocupa del mundo actual es la velocidad desmedida, la falta de atención y la duda de si todavía somos capaces de detenernos a contemplar un árbol, un niño o un animal, o si vivimos desconectados en las nubes”, asegura. “Y, en el plano político, observo un fenómeno similar en muchos países. Me desconcierta la fascinación que existe por la autoridad y el deseo de encontrar figuras paternas o dictadores. Muchas personas actúan de manera infantil y buscan en la autoridad una falsa sensación de protección y seguridad”.